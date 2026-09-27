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ஓட்டுக்கு பணம் கொடுக்க மாட்டேன் என்கிறார்கள்; ஆனால் எம்எல்ஏவை விலைக்கு வாங்குகிறார்கள் - தமிழிசை

தமிழக வெற்றிக் கழக அரசு 700-க்கும் மேற்பட்ட மது கடைகளை மூடுகிறோம் என்று கூறிவிட்டு மதுக்கூடங்களை திறந்து கொண்டிருப்பதாக தமிழிசை விமர்சித்துள்ளார்.

கோப்புப்படம்
கோப்புப்படம் (ETV Bharat Tamil Nadu)
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By ETV Bharat Tamil Nadu Team

Published : September 27, 2026 at 4:56 PM IST

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சென்னை: ஓட்டுக்கு பணம் கொடுக்க மாட்டேன் என்று கூறிக்கொண்டு, எம்எல்ஏவை விலைக்கு வாங்குகிறார்கள் என பாஜக மூத்த தலைவர் தமிழிசை தெரிவித்துள்ளார்.

சி.பா.ஆதித்தனாரின் 122-வது பிறந்த நாளை முன்னிட்டு சென்னை எழும்பூரில் உள்ள அவரது திருவுருவ சிலைக்கு தமிழக பாஜக முன்னாள் தலைவர் தமிழிசை மாலை அணிவித்து மரியாதை செலுத்தினார்.

அதனைத் தொடர்ந்து செய்தியாளர்களிடம் பேசிய தமிழிசை சவுந்தரராஜன், "எளிய மக்களுக்கு அரசியல் விழிப்புணர்வை ஏற்படுத்தியவர் சி.பா.ஆதித்தனார். தமிழ்நாட்டில் தமிழ் பெருமைப்படுத்தப்பட்டு கொண்டிருக்கும் நிலையில், தமிழில் பேசுவதை பெருமை என்பதை மறந்து இரட்டை அர்த்தத்தில் பேசுவது தான் வழக்கமாகி கொண்டிருக்கிறது.

எதிர்க்கட்சி தலைவர் பேச்சு கடும் கண்டனத்திற்குரியது. எதிர்க்கட்சி தலைவரின் செயல்பாடு வக்கிர புத்தியோடு சென்று கொண்டிருக்கிறது. தமிழக வெற்றிக் கழக அரசு 700-க்கும் மேற்பட்ட மது கடைகளை மூடுகிறோம் என்று கூறிவிட்டு மதுக்கூடங்களை திறந்து கொண்டிருக்கின்றனர். அதற்கு பல சலுகைகளை கொடுக்கிறார்கள். உணவகத்தோடு சேர்த்து மதுக்கடைகளுக்கு டெண்டர் விடப் போகிறார்கள். இது குடிப்பழக்கத்தை இன்னும் ஊக்கப்படுத்துவது போல் இருக்கிறது.

தவெகவிற்கு பெண்கள் அதிக அளவில் வாக்களித்திருக்கிறார்கள். அந்த பெண்களுக்கு செய்யும் துரோகமாக தெரியவில்லையா? டாஸ்மாக்கை நீங்கள் விரிவுபடுத்திக் கொண்டே போகிறீர்கள். அரசு ஊழியர்கள் சலுகைக்காக ஒரு போராடிக் கொண்டிருக்கிறார்கள். ஆனால் டாஸ்மார்க் ஊழியர்களுக்கு சலுகைக்கு மேல் சலுகை கொடுக்கிறார்கள்" என்றார்.

எஸ்ஐஆர் தொடர்பாக பேசிய அவர், "எஸ்ஐஆர் இல்லையென்றால் ராஜ்மோகன் அமைச்சராக இருக்க முடியாது. விஜய் முதலமைச்சராக பதவி ஏற்று இருக்க முடியாது. எஸ்ஐஆர்-க்கு தவெகவினர் நன்றி சொல்ல வேண்டும். யாரோ எதிர்க்கிறார்கள் என்பதற்காக நாங்களும் எதிர்க்கிறோம் என்று எதிர்க்கக் கூடாது. மாற்றுக் கருத்துக்கள் வரலாம் என தலைமை தேர்தல் ஆணையர் தெரிவித்து இருக்கிறார். அனைவரும் அமர்ந்து பேசி முடிவு செய்வோம் எனவும் அவர் குறிப்பிட்டிருக்கிறார். ஆனால் ஒட்டுமொத்தமாக தோல்வியை மறைப்பதற்கு உண்மையான ஜனநாயக முறையை ராகுல்காந்தி போன்றவர்கள் எதிர்த்து கொண்டிருக்கின்றனர்.

இந்த இடைத்தேர்தல் தேவையில்லதாதது, ஓட்டுக்கு பணம் கொடுக்க மாட்டேன் என்று சொல்வார்கள். ஆனால் ஒட்டுமொத்தமாக எம்எல்ஏவை விலைக்கு வாங்குவார்கள். இது ஜனநாயகத்திற்கு எதிரான தேர்தல். தகவல் அறியும் உரிமைச் சட்டம் தொடர்பாக அரசு பிறப்பித்துள்ளது. இது தவறான அணுகுமுறை எதிர்க்கட்சியாக இருக்கும் பொழுது சட்ட ஒழுங்கு பற்றி கேள்வி கேட்பீர்கள். ஆனால் ஆளுங்கட்சியாக வந்ததும் எதிர்ப்பீர்களா? இது ஜனநாயக முறை அல்ல, சர்வதிகாரிகத்தை நோக்கி நீங்கள் சென்று கொண்டிருப்பது நல்லதல்ல. வெளிப்படையாக அரசாங்கம் நடைபெற வேண்டும். பத்திரிக்கையாளர்களை சந்திக்க மாட்டோம் என்றெல்லாம் சொல்வது நல்லதல்ல" எனத் தெரிவித்தார்.

TAGGED:

எதிர்கட்சித் தலைவர் உதயநிதி
தமிழிசை
தமிழக வெற்றிக் கழகம்
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