கோடி கோடியாய் கொண்டு வந்தனர்; ரகசியத்தை உடைத்து பேசிய எம்எல்ஏ சையத் பாருக் பாஷா!
அதிமுகவை ஆட்சியில் அமர்த்துகிறோம் என்று மு.க. ஸ்டாலின் கூறினார். அந்த கொள்கை எங்களுக்கு ஒத்துவராது என்று கூறி அக்கூட்டணியில் இருந்து விலகினோம் என எம்எல்ஏ சையத் பாருக் பாஷா கூறியுள்ளார்.
Published : September 7, 2026 at 1:59 PM IST
திருவண்ணாமலை: கோடி கோடியாய் பணத்தைக் கொண்டு வந்து, உங்களுக்கு என்ன துறை வேண்டும் என்று கேட்டதாக இந்திய யூனியன் முஸ்லிம் லீக் எம்எல்ஏ சையத் பாருக் பாஷா பேசியிருப்பது பரபரப்பை ஏற்படுத்தியுள்ளது.
இந்திய யூனியன் முஸ்லிம் லீக் கட்சியின் திருவண்ணாமலை ஒருங்கிணைந்த மாவட்ட பொதுக்குழு கூட்டம் அணைக்கரை புறவழிச் சாலையில் உள்ள தனியார் திருமண மண்டபத்தில் நேற்று (செப்.06) நடைபெற்றது. இந்த கூட்டத்திற்கு சிறப்பு அழைப்பாளராக சட்டமன்றக் கட்சித் தலைவரும், வாணியம்பாடி சட்டமன்ற உறுப்பினருமான சையத் பாருக் பாஷா கலந்து கொண்டு சிறப்புரையாற்றினார்.
அப்போது சையத் பாருக் பாஷா எம்எல்ஏ கூறுகையில், "தமிழக வெற்றிக் கழகம், விடுதலைச் சிறுத்தைகள் கட்சி ஆகிய கட்சிகளும் ஒவ்வொரு தொகுதிக்கும் மாவட்டச் செயலாளர்களை நியமித்துள்ளனர். ஏனென்றால் கட்சியின் வளர்ச்சிக்காகவும், வரக்கூடிய தேர்தல்களில் பணியாற்றி அதிக பிரதிநிதித்துவம் பெற வேண்டும் என்பதற்காகவே. இப்போது இந்திய யூனியன் முஸ்லிம் லீக் கட்சியிலும் இரண்டு தொகுதி ஒரு மாவட்டச் செயலாளர், மாவட்டத் தலைவரை நியமித்துள்ளோம். ஒரு தொகுதியில் மாவட்டத் தலைவர் பணியாற்றினால், மற்றொரு தொகுதியின் மாவட்டச் செயலாளர் பணியாற்றுவார்.
'கோடி கோடியாய் பணம் ' தவெகவுக்கு ஆதரவளித்தது ஏன்? ஐயூஎம்எல் விளக்கம்#iuml | #SyedFarooq | #cmvijay | #tvkgovernment | #itwing | #tiruvannamalai | #EtvBharatTamilNadu pic.twitter.com/LS3n0Jfxw2— ETV Bharat Tamil Nadu (@ETVBharatTN) September 7, 2026
ஐடி விங்க்கில் மிகப்பெரிய வெற்றி உள்ளது. எனவே, இந்த ஐடி விங்க் உருவாக்க வேண்டும். நடப்பு சட்டமன்றத்தில் நான் எம்எல்ஏவாக இருக்கிறேன். பாபநாசம் எம்எல்ஏ ஷாஜகானும் உள்ளார். என்னையும், ஷாஜகானையும் தேடி வந்து கோடி கோடியாக எடுத்து வந்து அமைச்சர் பதவியைத் தருகிறேன்; நீங்கள் கையெழுத்துப் போடுங்கள் என்று சொன்னார்கள். நாங்கள் கோடிக்கு சாய்ந்தவர்கள் இல்லை; கொள்கைக்கு சாய்ந்தவர்கள்.
எங்களுடைய இயக்கம் இந்திய யூனியன் முஸ்லிம் லீக்; கொள்கையோடு தான் இருப்போம் என்று கூறி அவர்களை விரட்டிவிட்டோம். அதில் இரண்டு முக்தர்கள் பணத்தோடு வந்தார்கள்; லெட்டரைப் பேடை தயார் செய்து வந்தார்கள்; இதில் கையெழுத்துப் போடுங்கள், எந்த துறை வேண்டும், உள்ளாட்சித்துறை வேண்டுமா?, போக்குவரத்துத்துறை வேண்டுமா? உங்களுக்கு தருகிறோம் ன்று கூறினார்கள். எந்த பதவியும் எங்களுக்கு வேண்டாம்; அல்லாஹ் எங்களுக்கு பதவிக் கொடுக்கக் கூடியவர். உங்களது பதவிக்காக எங்களுடைய கொள்கைகளை விட்டுக்கொடுக்க நாங்கள் தயாராக இல்லை என்று கூறிவிட்டோம். அதைத் தொடர்ந்து, அழைத்து பதவிக் கொடுத்தனர்.
இங்கு வந்திருக்கக் கூடிய அனைவரின் உழைப்பாலும் தான் நான் எம்எல்ஏவாக இருக்கிறேன். நான் அடிக்கடி சொல்வேன்; நான் எம்எல்ஏ கிடையாது; இந்திய யூனியன் முஸ்லீம் கட்சியின் கடைக்கோடி தொண்டனையும் எம்எல்ஏவாகவும், அமைச்சராகவும் நான் பார்க்கிறேன். நாங்களும் இனத்தால் திராவிடர்கள், மதத்தால் முஸ்லிம்கள், கொள்கையால் தமிழர்கள், தேசத்தால் இந்தியர்கள். எங்களுக்கு எல்லாம் உரிமையும் இந்த நாட்டில் இருக்கின்றது.
பாஜகவுடன் கூட்டணியில் உள்ள அதிமுகவை ஆட்சியில் அமர்த்துகிறோம் என்று மு.க.ஸ்டாலின் கூறினார். அந்த கொள்கை எங்களுக்கு ஒத்துவராது, நாங்கள் உங்களோடு ஒட்டும் இல்லை; உறவும் இல்லை. கூட்டணியில் இருக்க மாட்டோம் என்று கூறி விலகிவிட்டோம். உங்களது கொள்கைக்கு ஆதரவு கொடுக்கிறோம் என்று கூறி தவெக அரசுக்கு ஆதரவு அளித்துள்ளோம்.
வருகின்ற உள்ளாட்சித் தேர்தலில் நீங்கள் அனைவரும் ஒருங்கிணைந்து இளைஞர்களை ஒருங்கிணைத்து செயல்பட்டால் வெற்றி நிச்சயம்; தவெக அரசு நமது கட்சிக்கு எப்படி அமைச்சர் பதவி வழங்கினார்களோ, அதேபோன்று உங்களுக்கும் உள்ளாட்சியில் பதவி வழங்குவார்கள்" என்றார்.