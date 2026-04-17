மகளிர் இடஒதுக்கீடு மசோதா: பெண்கள் முன்னேறி விடுவார்கள் என்பதால் அதனை தடுக்க பார்க்கிறார்கள்- குஷ்பு பேட்டி

தோல்வி பயம் மற்றும் மக்களை திசைத் திருப்புவதற்காக திமுக பொய்யான விஷயங்களைப் பரப்பி வருவதாக குஷ்பு குற்றம்சாட்டியுள்ளார்.

பாஜக மாநிலத் துணைத் தலைவர் குஷ்பு
Published : April 17, 2026 at 12:44 PM IST

மதுரை: தொகுதி மறுவரையறை வந்தால் பெண்கள் முன்னேறி விடுவார்கள் என்பதால் அதனை தடுக்கப் பார்க்கிறார்கள் என்று முதலமைச்சர் மு.க.ஸ்டாலினை, நடிகையும், பாஜக மாநில துணைத் தலைவருமான குஷ்பு விமர்சித்துள்ளார்.

வரும் 23-ம் தேதி தமிழ்நாடு சட்டமன்றத் தேர்தலுக்கான வாக்குப்பதிவு நடைபெறவுள்ளது. இதையடுத்து தமிழ்நாட்டில் தேர்தல் பிரச்சாரம் சூடுபிடித்துள்ளது. அரசியல் கட்சிகளின் தலைவர்கள், வேட்பாளர்கள் தீவிர வாக்குச்சேகரிப்பில் ஈடுபட்டு வருகின்றனர்.

மதுரை அழகர்கோவில் சாலையில் உள்ள தனியார் விடுதியில் பாஜகவின் மாநில துணைத் தலைவர் குஷ்பு செய்தியாளர்களைச் சந்தித்தார். அப்போது குஷ்பு தெரிவித்ததாவது, "தமிழ்நாட்டில் போதைப்பொருட்கள் புழக்கம் அதிகரித்துக் கொண்டே செல்கிறது. பள்ளி, கல்லூரி மாணவர்களுக்கு போதைப்பொருட்கள் எளிதாக கிடைக்கிறது.

தமிழ்நாட்டில் பெண்கள் மீதான தாக்குதலும் அதிகரித்து வருகிறது. இதற்கு காரணம் திமுக அரசு தான். அவர்கள் தான் பொறுப்பேற்க வேண்டும். தந்தை அந்தஸ்தில் இருப்பதாகக் கூறும், முதலமைச்சர் மு.க.ஸ்டாலின் இதற்கு பதில் சொல்ல வேண்டும்.

தேர்தலில் வெற்றி பெற்றால் மட்டும் போதும் என மு.க.ஸ்டாலின் நினைக்கிறார். தமிழ்நாட்டில் எந்த பிரச்சனையும் இருக்காது என பொய்யான வாக்குறுதியை கொடுத்திருக்கிறார். பிரச்சனை வந்தால் அதனை திசை திருப்பும் வகையில் வேறு ஏதாவது ஒரு பிரச்சினை குறித்து பேசுவார். எந்த கேள்விகளுக்கும் பதில் கிடைக்காது.

பெண்கள் பிரச்சனைகள் குறித்து எந்த கேள்விகள் கேட்டாலும், முதலமைச்சரிடம் பதில் இல்லை. மு.க. ஸ்டாலின் தமிழ்நாட்டு மக்களுக்கு மிகப் பெரிய துரோகம் செய்து விட்டார். தொகுதி மறுவரையறை இந்தியா முழுவதுக்கும் வருகிறது. சிறப்பு வாக்காளர் திருத்தப் பட்டியலும் எல்லா மாநிலத்திற்கும் கொண்டு வரப்பட்டுள்ளது. தொகுதி மறுவரையறை வந்தால் பெண்கள் முன்னேறி விடுவார்கள் என்பதால், அதனை நிறுத்தப் பார்க்கிறார்கள். திமுகவில் நான் இருந்ததால் கூறுகிறேன், அங்கு ஆணாதிக்கம் அதிகம்.

பெண்கள் முன்னேற்றம், நாட்டின் நலன் ஆகியவற்றுக்காகவே தொகுதி மறுவரையறைக் கொண்டு வரப்படுகிறது. தோல்வி பயம், மக்களை திசை திருப்ப பொய்யான விஷயங்களை திமுக பரப்புகிறது. பொய் பேசி பழகி விட்டதால், உண்மை பேச மறுக்கிறார்கள். கருப்புக்கொடி காட்டும் போராட்டம், நகல்களை எரித்து போராட்டம் நடத்தியது எல்லாம் நாடகம்.

ரூபாய் 8,000 கூப்பன்களை எல்லா இடங்களிலும் விநியோகித்து வருகின்றனர். இருந்தாலும், திமுகவினரை பொதுமக்கள் எல்லா இடங்களிலும் விரட்டியடிக்கிறார்கள்" என தெரிவித்துள்ளார்.

