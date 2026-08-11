'பஞ்சமி நிலத்தை வைத்து அரசியல் செய்கிறார்கள்' - அமைச்சர் வன்னி அரசு
தலித்துகளுக்கு ஒதுக்கப்படும் நிதி மற்ற துறைகளுக்கு மடைமாற்றம் செய்யப்படுகின்ற குற்றச்சாட்டு நீண்ட காலமாக இருப்பதாக அமைச்சர் வன்னி அரசு தெரிவித்தார்.
Published : August 11, 2026 at 8:21 PM IST
சென்னை: பஞ்சமி நிலத்தை வைத்து அரசியல் செய்வதை சிலர் வாடிக்கையாக கொண்டுள்ளதாக சமூக நீதித்துறை அமைச்சர் வன்னி அரசு ஆதங்கம் தெரிவித்துள்ளார்.
சட்டப் பேரவையில் பட்ஜெட் மீதான விவாதத்தில் இந்திய கம்யூனிஸ்ட் கட்சியின் சட்டமன்ற உறுப்பினர் தளி ராமச்சந்திரன் சமூக நலத்துறை அமைச்சர் வன்னி அரசுவிடம் பல்வேறு கேள்விகளை முன் வைத்திருந்தார்.
இதற்கு பதிலளித்த அமைச்சர் வன்னி அரசு, "ஆணவ படுகொலைக்கான தடுப்பு சட்டத்தை இயற்ற வேண்டும். பஞ்சமி நிலத்தை மீட்பதற்கான நடவடிக்கை மேற்கொள்ள வேண்டும் என்பது உள்ளிட்ட பல்வேறு கோரிக்கைகளை சட்டமன்ற உறுப்பினர் தளி ராமச்சந்திரன் வைத்துள்ளார்.
ஆணவக் கொலைக்கான தடுப்புச் சட்டத்தை கொண்டு வர வேண்டும் என்பது தான் அனைவரது நிலைப்பாடு. ஆணவப் படுகொலை தடுப்பு சட்டத்திற்கு நிறைய தரவுகள் தேவைப்படுகின்றன. இந்திய கம்யூனிஸ்ட் கட்சி மற்றும் மார்க்சிஸ்ட் கம்யூனிஸ்ட், விடுதலை சிறுத்தைகள் கட்சிகளின் நிர்வாகிகள் இதற்கான பரிந்துரைகளை வழங்குவதற்காக அமைக்கப்பட்ட ஓய்வு பெற்ற நீதிபதி கே.என் பாட்ஷா தலைமையிலான கமிட்டியை சந்தித்து விளக்கம் அளித்துள்ளனர்.
ஆணவ படுகொலை தடுப்பு சட்டம் தற்போது அவசியம் என்பதில் எந்த மாற்றமும் இல்லை. இது குறித்து கடந்த வாரம் முதல்வரை சந்தித்து கோரிக்கை வைத்துள்ளேன். ஆணவ படுகொலை தடுப்புச் சட்டத்ததை அமைப்பதற்கான பரிசீலனையில் முதல்வர் உள்ளார். இது குறித்து அறிவிப்பை முதல்வர் வெளியிடுவார்.
பஞ்சமி நிலத்தை பொருத்தவரை தலித்துகளுக்கு ஒதுக்கப்பட்ட நிலத்தை மீட்டு கொடுப்பதற்கு கடந்த காலத்தில் எந்த முயற்சியும் எடுக்கவில்லை. ஆனால் அதை வைத்து அரசியல் செய்வதற்காக தான் முயற்சி செய்தார்கள். கடந்த திமுக ஆட்சியில் முரசொலி அலுவலகமே பஞ்சமி நிலத்தில் தான் உள்ளது என பாஜக குற்றம் சாட்டியது. அதன் அடிப்படையில் வழக்கு தொடரப்பட்டது. ஆனால் அந்த வழக்கு திடீரென கைவிடப்பட்டது. பஞ்சமி நிலத்தை வைத்து அரசியல் செய்கிறார்கள். பஞ்சமி நிலங்களை மீட்பதற்கு எல்லோருடைய ஒத்துழைப்பும் மிக முக்கியமானது. இது குறித்தும் முதல்வரிடம் வலுவாக முன் வைத்துள்ளேன்.
தலித்துகளுக்கு ஒதுக்கப்படும் நிதி மற்ற துறைகளுக்கு மடைமாற்றம் செய்யப்படுகின்ற குற்றச்சாட்டு நீண்ட காலமாக இருக்கிறது. நாங்கள் ஆட்சிக்கு பொறுப்பேற்ற மூன்று மாதங்கள் தான் ஆகியுள்ளது. இந்த மூன்று மாதத்தில் எப்படி நிதி மடைமாற்றப்பட்டது என்று எனக்கு தெரியவில்லை. தலித்துகளுக்கு ஒதுக்கப்படும் நிதி எப்பொழுதும் மற்ற துறைக்கு மடைமாற்றம் செய்யப்படுவது இல்லை. இது குறித்து தரவுகளுடன் நாளை பேச உள்ளேன்" என தெரிவித்தார்.