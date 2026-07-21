தலைமைச் செயலகம் முன்பு போராடி கைதான ராப் பாடகர் தெருக்குரல் அறிவு, அமைச்சருடன் சந்திப்பு
நீட் தேர்வை ரத்து செய்ய வேண்டும் என்றும், இதுகுறித்து முதலமைச்சர் விளக்கம் அளிக்க வேண்டும் என்றும் தெருக்குரல் அறிவு உள்ளிட்டோர் முழக்கங்களை எழுப்பினர்.
Published : July 21, 2026 at 7:54 PM IST
சென்னை: சென்னை தலைமைச் செயலகம் முன்பு நீட் தேர்வுக்கு எதிப்பு தெரிவித்து திடீர் போராட்டத்தில் ஈடுபட்ட ராப் பாடகர் தெருக்குரல் அறிவு உள்ளிட்ட 4 பேரை காவல் துறையினர் கைது செய்தனர். பின்னர், தலைமைச் செயலகத்தில் பொதுப்பணித் துறை அமைச்சர் ஆதவ் அர்ஜுனா, தெருக்குரல் அறிவுடன் நீண்ட நேரம் பேசி, வழியனுப்பி வைத்தார்.
நீட் தேர்வு வினாத்தாள் கசிவு தொடர்பாக, டெல்லி ஜந்தர் மந்தர் மைதானத்தில் கடந்த 20 நாட்களுக்கும் மேலாக கரப்பான் பூச்சி ஜனதா கட்சியினர் அமைதியான முறையில் போராட்டத்தில் ஈடுபட்டு வந்தனர்.
நாடாளுமன்றத்தை நோக்கி நேற்று பேரணியாகச் சென்றபோது, காவல் துறையினருக்கும் போராட்டக்காரர்களுக்கும் இடையே தள்ளுமுள்ளு ஏற்பட்டது. இதையடுத்து காவல்துறையினர் தடியடி நடத்தியும், கண்ணீர் புகைக் குண்டுகள் வீசியும் கூட்டத்தைக் கலைத்தனர். இதற்கு எதிர்ப்பு தெரிவித்து, நாடு முழுவதும் இன்று போராட்டங்கள் நடைபெற்றன.
இந்த நிலையில், ராப் பாடகர் தெருக்குரல் அறிவு உள்ளிட்ட 4 பேர், சென்னை தலைமைச் செயலக நுழைவுவாயில் முன்பு இன்று போராட்டத்தில் ஈடுபட்டனர். நீட் தேர்வை தடை செய்ய வேண்டும் எனக் கோஷமிட்டவாறு அவர்கள் தலைமைச செயலகத்திற்கு உள்ளே நுழைய முயன்றனர். அத்துடன் இதுகுறித்து முதலமைச்சர் விளக்கம் அளிக்க வேண்டும் என்றும் அவர்கள் முழக்கங்களை எழுப்பினர்.
இதையடுத்து தெருக்குரல் அறிவு மற்றும் அவருடன் வந்தவர்களை காவல் துறையினர் கைது செய்து, போலீஸ் வாகனத்தில் அழைத்துச் சென்றனர்.
ஆதவ் அர்ஜுனா- அறிவு சந்திப்பு
கைதான சில மணி நேரங்களில் விடுவிக்கப்பட்ட தெருக்குரல் அறிவு, தலைமைச் செயலகத்திற்கு அழைத்து வரப்பட்டார். அங்கு பொதுப்பணித்துறை அமைச்சர் ஆதவ் அர்ஜுனா அவருடன் நீண்ட நேரம் பேசினார். பின்னர் அவர், அறிவை தலைமைச் செயலகத்திற்கு வெளியே அழைத்து வந்து வழியனுப்பி வைத்தார்.
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அப்போது வெளியே வந்த அறிவிடம், முதலமைச்சரை சந்தித்தீர்களா? என்று செய்தியாளர்கள் கேள்வி எழுப்பினர். அதற்கு அவர் எந்தப் பதிலும் அளிக்காமல் அங்கிருந்து புறப்பட்டுச் சென்றார்.
இந்த சம்பவம், நீட் தேர்வுக்கு எதிரான போராட்டம் நாடு முழுவதும் விரிவடைந்து வருவதை காட்டுவதாக உள்ளது.
உதயநிதி ஸ்டாலின் கண்டனம்
இதனிடையே, இந்த சம்பவத்திற்கு எதிர்க்கட்சித் தலைவர் உதயநிதி ஸ்டாலின் கண்டனம் தெரிவித்துள்ளார். அவர் சமூக வலைதளத்தில் வெளியிட்ட பதிவில், "நீட் தேர்வுக்கு எதிராக குரல் கொடுத்த ராப் பாடகரும், எனது அன்புச் சகோதரருமான தெருக்குரல் அறிவு கைது செய்த முதலமைச்சர் விஜய் தலைமையிலான தமிழ்நாடு அரசை வன்மையாகக் கண்டிக்கிறேன்.
அவரது குரல் தமிழ்நாட்டில் மட்டுமல்ல, இந்தியா முழுவதும் உள்ள கோடிக்கணக்கான மக்களின் உணர்வுகளையும் கோரிக்கைகளையும் பிரதிபலிக்கிறது.
நாடு முழுவதும் CJP கட்சி தலைமையில் நீட்டுக்கு எதிரான பேரணிகளும் போராட்டங்களும் தீவிரமடைந்து வரும் நிலையில், தமிழ்நாடு அரசு அறிவை கைது செய்துள்ளது. இந்த நடவடிக்கை, டெல்லியில் நீட் தேர்வுக்கு எதிராக போராடும் இளைஞர்களுக்கு ஆதரவாக தமிழ்நாட்டிலும் போராட்டத்தில் ஈடுபட நினைக்கும் இளைஞர்களுக்கு கவலைக்கிடமான செய்தியை அனுப்புகிறது.
நீட் தேர்வு, வெறும் குறைபாடுகள் நிறைந்த தேர்வு மட்டுமல்ல; அது முறைகேடுகள் நிறைந்த மோசடியாகவும் மாறியுள்ளது. நீட் தேர்வுக்கு எதிராக எழும் குரல்கள் ஒடுக்கப்பட வேண்டியவை அல்ல; அவை கேட்கப்பட வேண்டியவை" என்று உதயநிதி ஸ்டாலின் குறிப்பிட்டிருந்தார்.