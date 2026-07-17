மதவாத அரசியலை உயர்த்திப் பிடிக்கின்ற கட்சிகளுடன் கூட்டணி உறவு கிடையாது - திருமாவளவன் உறுதி
சாதிய, மதவாத அரசியலை உயர்த்திப் பிடிக்கின்ற கட்சிகளுடன் தேர்தலுக்காக கூட கூட்டணி உறவை வைத்துக்கொள்ளமாட்டோம் என திருமாவளவன் தெரிவித்தார்.
Published : July 17, 2026 at 9:27 PM IST
மதுரை: மதவாத அரசியலை உயர்த்திப் பிடிக்கின்ற கட்சிகளுடன் எவ்வித கூட்டணி உறவு கிடையாது என விசிக தலைவர் திருமாவளவன் தெரிவித்துள்ளார்.
ஆகஸ்ட் -17 ஆம் தேதி விசிக சார்பில் நடைபெறவுள்ள தமிழ்தேசிய மாநாடு தொடர்பாக மதுரையில் விடுதலை சிறுத்தைகள் கட்சியின் மதுரை மண்டல செயற்குழு கூட்டம் நடைபெற்றது. இதில் கலந்துகொண்ட விடுதலை சிறுத்தைகள் கட்சி தலைவர் திருமாவளவன் செய்தியாளர்களை சந்தித்து பேசினார்.
அப்போது பேசிய அவர், "20-ஆம் தேதி நாடாளுமன்ற கூட்டத்தொடரில் தொகுதி மறுவரை தொடர்பான மசோதாவை மீண்டும் அறிமுகப்படுத்த பாஜக அரசு முயற்சிக்கலாம் என தெரிகிறது. பெண்களுக்கான இட ஒதுக்கீடு சட்டத்தையும் இயற்றுவதற்கான முயற்சிகளை மேற்கொள்வதாக தெரிகிறது. இந்த சூழலில் எதிர்க்கட்சிகளின் ஒற்றுமை என்னவாக இருக்கும் என்கிற கேள்வி எழுந்துள்ளது.
குறிப்பாக தமிழ்நாட்டைப் பொறுத்தவரையில் திமுகவின் நிலைப்பாடு என்னவாக இருக்கும் என்ற கேள்வியும் உள்ளது. நாடாளுமன்ற தொகுதிகளுக்கான மறுவரையறை சட்டம் நிறைவேற்றப்பட்டால் தென்னிந்திய மாநிலங்களின் தொகுதி எண்ணிக்கைகள் மிகவும் ஒப்பீட்டு அளவில் குறைவாக இருக்கும் என்கிற அச்சம் உள்ளது.
வட இந்திய மாநிலங்களின் தொகுதி எண்ணிக்கை பல மடங்காக உயரும். தமிழ்நாடு உள்ளிட்ட தென்னிந்திய மாநிலங்களின் தொகுதி எண்ணிக்கைகள் ஒப்பீட்டு அளவிலே மிகக் குறைவாக இருக்கும் என்கிற அச்சம் உள்ளது
இந்த நிலையில் அந்த சட்ட மசோதாவை எப்படி அறிமுகப்படுத்தப் போகிறார்கள்? எப்படி நிறைவேற்ற போகிறார்கள்? அப்போது இந்தியா கூட்டணி கட்சிகளின் ஒற்றுமை என்னவாக இருக்கும் என்கிற கேள்வி எழுந்துள்ளது.
விடுதலைச் சிறுத்தைகளை பொருத்தமட்டிலும் இந்தியா கூட்டணி என்ன நிலைப்பாட்டை எடுக்கிறதோ அந்த நிலைப்பாட்டோடு இணைந்து சட்ட மசோதாவை தென்னிந்திய மாநிலங்களுக்கு பாதிப்பு ஏற்படுத்துமேயானால் எதிர்த்து நிற்கும் அதனை முறியடிப்போம்" என்றார்.
சேலத்தில் அம்பேத்கர் சிலை தொடர்பான கேள்விக்கு பதிலளித்த அவர், "சேலம் ஒதியத்தூர் கிராமத்தில் பொது இடத்தில் அம்பேத்கரின் சிலை நிறுவப்பட்டு 7 ஆண்டுகள் ஆகின்றன கடந்த ஆட்சியின் போது அந்த சிலையை திறக்க எவ்வளவு முயற்சித்தோம் அமைதி பேச்சுவார்த்தை நடத்தி தீர்வு காணப்படும் என திரும்பத் திரும்ப என சொல்லப்பட்டது ஆனால் அந்த சிலையை திறக்க முடியவில்லை. அனுமதி பெற்று தான் சிலையை திறக்க வேண்டும் என அதிகாரிகள் சொல்லி விடுகிறார்கள். அம்பேத்கருடைய சிலையை நிறுவுவதற்கு தமிழ்நாட்டைப் பொறுத்தவரை அனுமதி பெறுவது என்பதே பெரும் போராட்டமாக இருக்கின்றது.
தமிழ்நாட்டை தாண்டினால் இந்தியாவில் எந்த மாநிலத்திலும் எந்த நேரத்திலும் உடனடியாக அம்பேத்கரின் சிமெண்டால் ஆன உருவான சிலைகளை நிறுவ முடியும். ஆனால் தமிழ்நாட்டில் மட்டும் தான் அனுமதி பெற்றால் மட்டும் தான் வைக்க முடியும் என்ற நிலை உள்ளது. அதுவும் வெண்கல சிலை தான் வைக்க வேண்டும். சிமெண்ட் சிலைகள் வைக்கக்கூடாது; அந்த வெண்கல சிலை நிறுவக்கூடியவர்கள் தான் அதனை பராமரிக்க வேண்டும். பராமரிப்பதற்குரிய டெபாசிட் தொகையை உள்ளாட்சி அமைப்புகளுக்கு செலுத்த வேண்டும் என்றெல்லாம் பல வரையறைகள் உள்ளன. அம்பேத்கரின் சிலைகளை சுற்றி இரும்பு கம்பிகளால் ஆன கூண்டுகளை வைத்திருக்கிறார்கள். இதுவும் அம்பேத்கரை அவமதிக்கிற ஒரு செயலாக தான் இருக்கிறது.
புதிதாக ஆட்சி பொறுப்பேற்றிருக்கிற தமிழக வெற்றி கழக அரசு இந்த பிரச்சனையில் கூடுதல் கவனம் செலுத்தி அம்பேத்கர் சிலைகளை சுற்ற மூடியிருக்கக் கூடிய இரும்பு கம்பிகளை அகற்றுவதற்கு முன்வர வேண்டும். அவரது சிலைகளை நிறுவுவதற்கான அனுமதி பெறுவதற்கு எளிய முறைகளை உருவாக்க வேண்டும். மாவட்ட ஆட்சித் தலைவர் அனுமதிக்க கூடிய வகையில் அரசாணைகளை வெளியிட வேண்டும்" என்றார்.
செய்தியாளர் விஜயன் மீதான விசாரணை குறித்த கேள்விக்கு பதிலளித்த அவர், "விஜயன் ஊடகவியலாளர். அவர் மீது சந்தேகப்பட்டு விசாரணை என்கிற பெயரால் நள்ளிரவு வேளையில் இழுத்தடித்து அலைக்கழித்திருக்கிறார்கள். விசாரிக்க வேண்டாம் என்று நாம் சொல்லவில்லை. ஆனால், உளவியல் ரீதியாக துன்புறுத்த வேண்டும் என்ற நோக்கத்தில் செயல்பட்டதை போன்ற ஒரு கருத்து உருவாகி இருக்கிறது அந்த நடைமுறை அவ்வாறு இருக்கிறது இந்த போக்கு ஜனநாயகத்திற்கு உகந்தது அல்ல. விஜயன் அவர்கள் அச்சுறுத்தப்படுவது கவலை அளிக்கிறது. இந்த போக்கை கைவிட வேண்டும் என்று வேண்டுகோள் விடுகிறோம்" என்றார்.
மேகதாது அணை பகுதியில் கர்நாடக அரசு சர்வே செய்துள்ளது தொடர்பான கேள்விக்கு பதிலளித்த அவர், "இந்தியா கூட்டணி கூட்டம் நடைபெற்றால் மேகதாது பகுதி தொடர்பான இந்த பிரச்சனையை விசிக சார்பில் கொண்டுசெல்வோம். நாடாளுமன்றத்திலும் எங்கள் குரல் ஒலிக்கும். தமிழ்நாடு முதலமைச்சரும் விரைந்து செயல்பட்டு அதனை முறியடிப்பார்" என்றார்.
பாமக, தவெக இணக்கமாக செல்வது இடைத்தேர்தலில் இணையும் திட்டமா என்ற கேள்விக்கு, "அந்த திட்டம் இருக்குமா? என அவர்கள் தான் கூற வேண்டும். எல்லோரிடமும் இணக்கமாக இருக்கலாம் கொள்கை வேறு; கொள்கை பகை வேற தனிப்பட்ட முறையில் நட்பு பாராட்டுவது என்பது வேறு" என பதிலளித்தார்.
விசிகவும் - பாமகவும் ஒரே அணியில் பயணிக்குமா என்ற கேள்விக்கு, "பாமகவின் கடந்த கால நடவடிக்கைகள் பாஜகவை ஒட்டியே இருந்ததால் தான் நாங்கள் அப்படி ஒரு நிலைப்பாட்டை எடுக்க நேர்ந்தது, யூகமான கேள்விக்கு யூகமான பதில் சொல்ல முடியாது. எங்கள் நிலைப்பாட்டில் நாங்கள் உறுதியாக இருக்கிறோம். சாதிய மதவாத அரசியலை உயர்த்திப் பிடிக்கின்ற கட்சிகளுடன் தேர்தலுக்காக கூட நாங்கள் கூட்டணி உறவை வைத்துக்கொள்ள மாட்டோம்" என்றார்.
சபரிவர்மன் உயிரிழந்த விவகாரம் குறித்த கேள்விக்கு, "சபரிவர்மன் உயிரிழந்த சம்பவம் கொடிய துயரம். அதனை எண்ணி வேதனைப்படுகிறோம். அந்த வழக்கை சிபிஐ விசாரிக்க வேண்டும் என சபரிவர்மன் குடும்பத்தினர் கோரிக்கை விடுத்துள்ளார். அதனை முதலமைச்சர் பரிசிலித்து குடும்பத்தினரின் உணர்வை மதித்து சிபிஐ விசாரணைக்கு உத்தரவிட வேண்டும்" என்றார்.
பழனிகோவில் இடம் பத்திரப்பதிவு குறித்த கேள்விக்கு, "பழனி கோவில் பத்திரப்பதிவு செய்யப்பட்ட விவகாரத்தில் அமைச்சர் சில விளக்கங்களை தந்துள்ளார். இதில் சம்பந்தப்பட்டவர்கள் மீது நடவடிக்கை எடுக்கப்படும் என தெரிவித்துள்ளார். இதில் முதலமைச்சர் கவனம் செலுத்தவேண்டும். உரிய விசாரணை நடத்தி தொடர்புடையவர்கள் மீது கடும் நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும்" என்றார்.