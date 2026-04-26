ரயில்வேயில் ஆட்குறைப்பு நடவடிக்கைக் கூடாது; ஒன்றிய அரசுக்கு இந்திய கம்யூனிஸ்ட் வலியுறுத்தல்
ஆட்குறைப்பு நடவடிக்கையில் ஈடுபடாமல் வேலையில்லா திண்டாட்டத்தைப் போக்குவதில் ஒன்றிய அரசு கவனம் செலுத்த வேண்டும் என்று இந்திய கம்யூனிஸ்ட் கட்சி வலியுறுத்தியுள்ளது.
Published : April 26, 2026 at 3:05 PM IST
சென்னை: இந்திய ரயில்வே துறையில் ஆட்குறைப்பு நடவடிக்கை செய்யக் கூடாது என்று ஒன்றிய அரசை இந்திய கம்யூனிஸ்ட் கட்சி வலியுறுத்தியுள்ளது.
இதுகுறித்து இந்தியக் கம்யூனிஸ்ட் கட்சியின் தமிழ்நாடு மாநிலக் குழு சார்பில் அக்கட்சியின் மாநில செயலாளர் வீரபாண்டியன் அறிக்கை ஒன்றை வெளியிட்டுள்ளார். அதில், 'இந்திய ரயில்வேயில் மொத்தம் 12.80 ஸட்சம் பணியிடங்கள் உள்ளன. இதில் இரண்டு விழுக்காடு பணியாளர்களை அதாவது மொத்தப் பணியிடங்களில் 29,608 பணியாளர்களை ரயில்வே நிர்வாகம் குறைக்க முடிவு செய்துள்ளதாக செய்திகள் வெளிவந்துள்ளன. இது மக்கள் நலனுக்கு எதிரானது. தொழிலாளர் விரோதப்போக்கு கடும் கண்டனத்திற்குரியது.
இந்த ஆட்குறைப்பு நடவடிக்கையால் தெற்கு ரயில்வேயில் மட்டும் ஏறத்தாழ 2,000 பணியாளர்கள் பணி நீக்கம் செய்யப்படவுள்ளனர். இது ரயில் பயணிகளின் பாதுகாப்பைக் கேள்விக்குறியாக்கும். விபத்துகளைத் தடுக்க உதவாது. இந்தியாவில் நாள்தோறும் 13,017 ரயில்கள் உட்பட தினசரி 22,000- க்கும் மேற்பட்ட ரயில்கள் இயக்கப்படுகின்றன. அதற்கேற்ப புதிய பணியிடங்களை உருவாக்கி நிரந்தர அடிப்படையில் பணியாளர்களை நியமிப்பதற்கு பதிலாக ஆட்குறைப்பு மேற்கொள்வது என்பது சரியல்ல .
ஆண்டுக்கு இரண்டு கோடி வேலைவாய்ப்பு உருவாக்கப்படும் என்று வாக்குறுதி வழங்கிய மத்திய பாஜக அரசு, தற்போது ரயில்வேத் துறையில் ஆட்குறைப்பு நடவடிக்கை மேற்கொள்வதும், வேலைவாய்ப்புகளை ஒழித்துக் கட்டுவதும் அளித்த வாக்குறுதிக்கு நேர் எதிரானதாகும். இன்று இந்தியா எதிர்கொள்ளும் முதன்மையான பிரச்சனை வேலையில்லா திண்டாட்டமாகும். இது இளைஞர்கள் மத்தியில் கடும் அதிருப்தியையும், விரக்தியையும், கோபத்தையும் உருவாக்கி உள்ளது .
வேலையில்லா திண்டாட்டத்தால் மது, போதைப்பழக்கம், கொலை, கொள்ளை, தற்கொலைகள், வன்முறைகள் உள்ளிட்ட சமூகச் சீர்கேடுகள் அதிகரித்துள்ளன. வேலையில்லா திண்டாட்டத்தைப் போக்குவதில் கவனம் செலுத்தாத ஒன்றிய பாஜக அரசு, ஆட்குறைப்பு நடவடிக்கையில் ஈடுபடுவது நாட்டின் இளைய தலைமுறையினரின் நலன்களுக்கும், அனைவருக்குமான பொருளாதார வளர்ச்சிக்கும் எதிரானதாகும்.
இந்த ஆட்குறைப்பு நடவடிக்கையை உடனடியாக கைவிடுவது மட்டுமல்லாமல், தற்காலிக மற்றும் ஒப்பந்த அடிப்படையில் பணியாற்றும் அனைத்து ரயில்வே பணியாளர்களுக்கும் பணி நிரந்தரம் வழங்கிட வேண்டும். புதிய பணியிடங்களை உருவாக்கி நிரந்தர அடிப்படையில் பணி நியமனம் செய்திட வேண்டும். ரயில்வேயை படிப்படியாக தனியார் மயமாக்கும் முயற்சிகளை கைவிட வேண்டுமென இந்தியக் கம்யூனிஸ்ட் கட்சியின் தமிழ்நாடு மாநிலக் குழு ஒன்றிய பாஜக அரசை வலியுறுத்தி கேட்டுக்கொள்கிறது" என்று வீரபாண்டியன் தெரிவித்துள்ளார்.