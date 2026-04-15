EXCLUSIVE: திமுக தேர்தல் அறிக்கையில் குறிப்பிடும்படியாக ஒன்றுமில்லை; பெரம்பூர் தொகுதி பாமக வேட்பாளர் திலகபாமா

தவெக தலைவர் விஜய்க்கு நான் பெரும் சவாலாக இருப்பேன் என்று எண்ணி, பெரம்பூரில் அதிமுக கூட்டணி சார்பில் என்னை வேட்பாளராக நிறுத்தி உள்ளனர் என்கிறார் பாமகவின் திலகபாமா.

திலகபாமா, பெரம்பூர் பாமக வேட்பாளர் (ETV Bharat Tamilnadu)
Published : April 15, 2026 at 8:54 PM IST

BY எஸ்.உசேன்

சென்னை: தமிழக சட்டமன்ற தேர்தல் வருகிற 23-ஆம் தேதியும், வாக்கு எண்ணிக்கை மே மாதம் 4-ஆம் தேதியும் நடைபெற உள்ளது. தேர்தல் நெருங்கியுள்ள நிலையில், அரசியல் கட்சித் தலைவர்களும் வேட்பாளர்களும் தீவிர வாக்கு சேகரிப்பில் ஈடுபட்டு வருகின்றனர்.

சென்னை பெரம்பூர் சட்டமன்ற தொகுதியில் திமுக சார்பில் ஆர்.டி.சேகர், தவெக சார்பில் கட்சியின் தலைவர் விஜய், நாம் தமிழர் கட்சி சார்பில் வெற்றித்தமிழன் ஆகியோர் போட்டியிடுகின்றனர்.

இவர்களுடன் அதிமுக கூட்டணி சார்பில் போட்டியிடும் பாமக வேட்பாளர் திலகபாமா, பெரம்பூர் சட்டமன்ற தொகுதியில் இன்று வீதி வீதியாக சென்று பிரச்சாரத்தில் ஈடுபட்டார். பிரச்சாரத்திற்கு இடையே ஈடிவி பாரத்திற்கு அவர் பிரத்யேக பேட்டி அளித்தார்.

அப்போது அவர், "பெரம்பூர் சட்டமன்ற தொகுதியில் நாங்கள் வெற்றி பெறுவதற்கான வாய்ப்பு 100 சதவீதம் உள்ளது. தொகுதியில் எங்களுக்கு வரவேற்பு நன்றாக இருக்கிறது. இந்த தொகுதி மக்கள், திமுக வேண்டாம் என நினைக்கிறார்கள். தங்களை நேரடியாக சந்திக்கும் சட்டமன்ற உறுப்பினர்தான் வேண்டும் என்று மக்கள் நினைக்கிறார்கள்.

நாங்கள் இப்போதே களத்தில் நிற்கிறோம். பெரம்பூர் தொகுதிக்கு உட்பட்ட பகுதியில் தற்செயலாக மின்சார ஒயர் தீப்பற்றி எரிந்தது. நாங்கள் உடனடியாக மின்ஊழியர்களை தொடர்பு கொண்டு சரி செய்தோம். இதுபோன்ற ஆபத்து நேரங்களில் அழைத்தால் மின்சார ஊழியர்கள் சரியாக பதில் அளிப்பதில்லை என்று அங்கிருந்த பொதுமக்கள் தெரிவித்தனர். அதேசமயம், நீங்கள் அழைத்தவுடன் வந்துவிட்டார்கள் என்றும் அவர்கள் தெரிவித்தனர்," என்றார் பெருமிதத்துடன்.

தொடர்ந்து நம்மிடம் பேசிய அவர், "பெரம்பூர் தொகுதியில் ஏற்கெனவே சட்டமன்ற உறுப்பினராக இருப்பவருக்கு திமுக மீண்டும் வாய்ப்பளித்துள்ளது. திமுக வேட்பாளர் இப்போதே தோல்வி பயத்தில் பணப்பட்டுவாடாவை தொடங்கிவிட்டார். அதிமுக கூட்டணியில் யாரும் தேர்தல் பணியாற்றவில்லை என அவர் புரளியை பரப்பி வருகிறார். ஆனால் இந்த தொகுதியில் மக்களும்,அதிமுக கூட்டணியினரும் ஆர்வத்துடன் இருக்கிறார்கள்.

தற்போதைய எம்எல்ஏவும் திமுக வேட்பாளருமான ஆர்.டி.சேகர் மீது தொகுதி மக்கள் பல்வேறு புகார்களை கூறுகின்றனர். குறிப்பாக, மழை வந்தபோது கால்வாய் தண்ணீர் பெருக்கெடுத்தபோது அவர் வரவே இல்லை என்று பொதுமக்கள் குற்றம்சாட்டுகிறார்கள்," என்றார்.

விஜய்க்கு எதிராக களமிறங்குவது குறித்து கூறிய அவர், "இதே தொகுதியில் தவெக தலைவர் விஜய் போட்டியிடுகிறார். அவர் போட்டியிட்டடும் பார்த்துக் கொள்ளலாம்" என்றார் அசால்ட்டாக.

அதிமுக தனது கூட்டணிக் கட்சிகளுக்கு வெற்றி பெறுவதற்கு மிகவும் கடினமாக இருக்கும் தொகுதிகளை கொடுத்துள்ளதாக கூறப்படுகிறதே என்ற கேள்விக்கு, "பெரம்பூர் தொகுதியில் நான் நின்றால் விஜய்க்கு பெரும் சவாலாக இருப்பேன் என்று நினைத்து என்னை நிறுத்தி உள்ளனர்" என்று திலகபாமா பதில் அளித்தார்.

திமுகவின் தேர்தல் அறிக்கை குறித்து கேட்டபோது," அதில் குறிப்பிடும்படியாக ஒன்றும் இல்லை. அது, காபி பேஸ்ட் மற்றும் ஜெராக்ஸ் காபியாக உள்ளது" என்று விமர்சித்தார்.

