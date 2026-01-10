விஜய்க்கு அபராதம் விதித்து பிறப்பித்த உத்தரவில் தவறு இல்லை - வருமான வரித்துறை வாதம்
ஜனநாயகன் திரைப்படத்திற்கு தணிக்கை சான்றிதழ் வழங்குவதில் சிக்கல் ஏற்பட்டுள்ள நிலையில் வருமான வரித் துறையின் வழக்கு விசாரணைக்கு வந்திருக்கிறது.
Published : January 10, 2026 at 1:50 PM IST
சென்னை: வருமானத்தை மறைத்ததாக நடிகரும் தவெக தலைவருமான விஜய் 1 கோடியே 50 லட்சம் ரூபாய் அபராதம் செலுத்தும் படி, பிறப்பித்த உத்தரவில் தவறு ஏதும் இல்லை என வருமான வரித் துறை தரப்பில் சென்னை உயர் நீதிமன்றத்தில் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.
நடிகரும், தவெக தலைவருமான விஜய், கடந்த 2016-17 ஆம் நிதி ஆண்டுக்கான வருமான வரிக் கணக்கை தாக்கல் செய்திருந்தார். அதில், அந்த ஆண்டிற்கான வருமானம் 35 கோடியே 42 லட்சத்து 91 ஆயிரத்து 890 ரூபாய் என்று கூறியிருந்தார்.
அந்த அறிக்கையை, 2015 ஆம் ஆண்டு நடிகர் விஜய் வீட்டில் நடத்திய சோதனையின் போது கைப்பற்றிய ஆவணங்களுடன் வருமான வரித் துறை அதிகாரிகள் ஒப்பிட்டுப் பார்த்து மதிப்பீடு செய்தனர். அப்போது, ‘புலி’ திரைப்படத்தில் நடிப்பதற்கு வருமானமாக 15 கோடி ரூபாய் பெற்றதை, வருமான வரிக் கணக்கில் காட்டாமல் நடிகர் விஜய் மறைத்ததை கண்டுபிடித்தனர்.
இதையடுத்து நடிகர் விஜய்க்கு 1 கோடியே 50 லட்சம் ரூபாய் அபராதம் விதித்து வருமான வரித் துறை கடந்த 2022 ஆம் ஆண்டு ஜூன் 30 ஆம் தேதி உத்தரவிட்டது. இந்த உத்தரவை எதிர்த்து சென்னை உயர் நீதிமன்றத்தில் நடிகர் விஜய் வழக்கு தொடர்ந்தார். இந்த வழக்கை விசாரித்த உயர் நீதிமன்றம், வருமான வரித்துறையின் அபராத தொகைக்கு இடைக்கால தடை விதித்திருந்தது.
சென்னை உயர் நீதிமன்றத்தில் கிட்டத்தட்ட 3 ஆண்டுகளாக நிலுவையில் உள்ள இந்த வழக்கானது நீதிபதி செந்தில்குமார் ராமமூர்த்தி முன்பு நேற்று (ஜனவரி 9) விசாரணைக்கு வந்தது.
அப்போது, வருமான வரித் துறை சார்பில் ஆஜரான வழக்கறிஞர், இந்த அபராத தொகையானது காலதாமதமாக விதிக்கப்பட்டுள்ளதாக மனுதாரர் தரப்பில் கூறுவது சரியில்லை. வருமான வரித் துறை மேல்முறையீட்டு தீர்ப்பாயத்தை விஜய் தரப்பில் அணுகினார்கள். தீர்ப்பாயம் உத்தரவிட்ட பின்னர், இந்த அபராதத்தை வருமான வரித்துறை விதித்துள்ளது. இதில் தவறு எதுவும் இல்லை என வாதிட்டார்.
இதையடுத்து, விஜய் தரப்பு பதில் அளிக்கும்படி உத்தரவிட்ட நீதிபதி செந்தில்குமார் ராமமூர்த்தி விசாரணையை வருகிற 23 ஆம் தேதி ஒத்தி வைத்தார்.