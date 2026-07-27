மேகதாது அணை விவகாரத்தில் சிதம்பர ரகசியம் எதுவும் இல்லை - அமைச்சர் வன்னி அரசு விளக்கம்
மேகதாது அணை தொடர்பாக, தமிழ்நாடு சட்டப்பேரவையில் முதலமைச்சர் விஜய் முன்மொழிந்த தீர்மானத்தை, திமுக, விசிக, பாமக உள்ளிட்ட கட்சிகள் ஆதரித்துள்ளன என்று அமைச்சர் வன்னி அரசு தெரிவித்தார்.
Published : July 27, 2026 at 6:29 PM IST
சென்னை: மேகதாது அணை விவகாரத்தில் தவெக அரசின் செயல்பாடு சிதம்பர ரகசியமாக இருப்பதாக முன்னாள் அமைச்சர் ரகுபதி விமர்சித்த நிலையில், அதில் எந்த ரகசியமும் இல்லை என அமைச்சர் வன்னி அரசு விளக்கம் அளித்துள்ளார்.
சென்னை, விமான நிலையத்தில் சமூக நீதித்துறை அமைச்சர் வன்னி அரசு இன்று (ஜூலை 27) செய்தியாளர்களைச் சந்தித்தார். அப்போது அவர் கூறுகையில், "நிதிநிலை அறிக்கை தொடர்பான ஆலோசனை நடைபெற்று வரும் நிலையில், சமூக நீதித்துறை சார்பில் பல்வேறு கோரிக்கைகளை முன் வைத்துள்ளோம். துறை சார்பில் நல்ல முடிவாகவும், நல்ல பட்ஜெட் ஆகவும் இது அமையும் என்பதில் எந்த மாற்றுக்கருத்தும் இல்லை" என்றார்.
தொடர்ந்து, மேகதாது அணை விவகாரத்தில் தவெக அரசின் செயல்பாடு சிதம்பர ரகசியமாக இருப்பதாக முன்னாள் அமைச்சர் ரகுபதி கூறியிருப்பது குறித்து கேள்விக்கு, "மேகதாது அணை விவகாரத்தில், தமிழ்நாடு அரசின் நிலைப்பாடு தெளிவாக உள்ளது. தமிழ்நாடு சட்டப்பேரவையில் முதலமைச்சர் விஜய் முன்மொழிந்த தீர்மானத்தை, திமுக, விடுதலைச் சிறுத்தைகள் கட்சி, பாமக உள்ளிட்ட கட்சிகள் ஆதரித்துள்ளன.
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இதில் என்ன புதிதாக இருக்கிறது என்று தெரியவில்லை. இதை வைத்து அரசியல் செய்ய நினைக்கிறார்கள். மேகதாது அணை விவகாரத்தில் முன்னுக்குப் பின் முரணான தகவல்கள் இருந்தால் அது குறித்து பேசலாம். அங்கு அணைக் கட்டக் கூடாது என்பதுதான் தமிழ்நாடு அரசின் நிலைப்பாடு. அந்த நிலைப்பாட்டில் அரசு தொடர்ந்து உறுதியாக நிற்கிறது. இதில் என்ன சிதம்பரம் ரகசியம் இருக்கிறது என்று எனக்கு தெரியவில்லை" என்று பதில் அளித்தார்.
கர்நாடகா செல்லும் முதலமைச்சர்
மேகதாது அணை விவகாரம் தொடர்பாக முதலமைச்சர் விஜய், சட்டப்பேரவையில் தனித்தீர்மானத்தை நிறைவேற்றியுள்ளார். அத்துடன், பிரதமர் மோடிக்கும் இதுகுறித்து கடிதம் ஒன்றையும் அவர் எழுதியுள்ளார். அத்துடன் வரும் 3-ஆம் தேதி கர்நாடகா முதலமைச்சர் டி.கே. சிவக்குமாரை நேரில் சந்தித்து அவர் பேச்சுவார்த்தை நடத்தவும் திட்டமிட்டுள்ளார். ஆனால், முதலமைச்சர் விஜய், இதுபோன்று கர்நாடகாவுடன் நேரடிப் பேச்சுவார்த்தை நடத்தக் கூடாது என்றும், இது கடந்த கால மரபுகளுக்கு முரணானது என்றும் திமுக உள்ளிட்ட கட்சிகள் கூறி வருகின்றன. காவிரி நீர் மேலாண்மை ஆணையத்தின் வாயிலாகவே இதுமாதிரியான நடவடிக்கைகளை முன்னெடுக்க வேண்டும் என்றும் அந்த கட்சிகள் தெரிவித்து வருகின்றன.