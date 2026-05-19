இருமொழி கொள்கையில் சமரசம் என்ற பேச்சுக்கே இடமில்லை - அமைச்சர் ராஜ்மோகன்

இருமொழி கொள்கையில் சமரசம் என்ற பேச்சுக்கே இடமில்லை - அமைச்சர் ராஜ்மோகன்
"கடந்த 2 ஆண்டுகளாக மத்திய அரசிடம் இருந்து கல்வி நிதி வரவில்லை. எந்த மறைமுக அழுத்தத்திற்கும் நாங்கள் அடிபணியப் போவதில்லை" என்று அமைச்சர் ராஜ்மோகன் தெரிவித்தார்.
Published : May 19, 2026 at 3:28 PM IST
சென்னை: "இருமொழி கொள்கை என்பது தமிழக வெற்றிக் கழகத்தின் பிரகடனப்படுத்தப்பட்ட கொள்கை. அதில், கொள்கை சமரசம் என்ற பேச்சுக்கே இடமில்லை" என பள்ளிக் கல்வித்துறை அமைச்சர் ராஜ்மோகன் தெரிவித்துள்ளார்.
தமிழகத்தில் 1 ஆம் வகுப்பு முதல் 3 ஆம் வகுப்பு வரை புதிய பாடத்திட்டம் அறிமுகப்படுத்தப்பட்டுள்ள நிலையில், பாடத்திட்டத்தை பயிற்றுவிப்பது குறித்து மாநில அளவிலான முதன்மை கருத்தாளர்களின் ஆய்வுக்கூட்டம், சென்னை தலைமைச் செயலகத்தில் இன்று நடைபெற்றது.
அதில், 1 ஆம் வகுப்பு முதல் 3 ஆம் வகுப்பு வரை புதிய பாடத்திட்டத்தின்படி உருவாக்கப்பட்டுள்ள ஒன்பது பாட நூல்களை பள்ளிக் கல்வித் துறை அமைச்சர் ராஜ்மோகன் வெளியிட்டார்.
அதன் தொடர்ச்சியாக புதிய பாடநூல்களுக்கான அறிமுகப் பயிற்சி நடைபெற்றது. அதில், மாநில அளவிலான முதன்மை கருத்தாளர்கள் 114 பேர் பங்கேற்றனர்.
அதனைத் தொடர்ந்து, பள்ளிக் கல்வித் துறை அமைச்சர் ராஜ்மோகன் செய்தியாளர்களிடம் பேசுகையில், "1 ஆம் வகுப்பு முதல் 3 ஆம் வகுப்பு வரை புதிய பாடநூல்களுக்கான பயிற்சி வரைவு வெளியிடப்பட்டது. அதைத் தொடர்ந்து ஆசிரியர்களுக்கு கருத்தாளர்கள் பயிற்சியை அளித்தனர்.
இந்த புதிய பாடத்திட்டத்தின் பயிற்சி நிறைவு செய்யும் ஆசிரியர்கள், தமிழகம் முழுவதும் சென்று ஆசிரியர்களுக்கு பயிற்சி அளிப்பார்கள்.
1 ஆம் வகுப்பு முதல் 3 ஆம் வகுப்பு வரை படிக்கும் மாணவர்களுக்கு பள்ளிகள் ஜூன் 4-ஆம் தேதி திறக்கப்படும். மாணவர்களுக்கும் ஆசிரியருக்கும் சுமை வரக்கூடாது என்ற நோக்கோடு இதை செயல்படுத்த உள்ளோம்.
தமிழக வெற்றி கழக அரசு, பெண்ணுரிமைக்கும் மண்ணுரிமைக்கும் எப்பொழுதுமே முன்னுரிமை கொடுக்கும். குழந்தைகள் நலம், முதியோர் நலம் ஆகியவற்றில் முதல் கவனம் செலுத்தப்படும்.
பள்ளிகளில் குடிநீர் வசதி, கழிப்பறை வசதி உள்ளிட்ட அடிப்படை வசதிகளை நிதி ஒதுக்கீடு செய்து மேம்படுத்த திட்டமிட்டுள்ளோம்.
அரசு பள்ளிகளின் எண்ணிக்கை அதிகமாக இருந்தாலும் மாணவர்களுடைய எண்ணிக்கை குறைவாக இருக்கிறது. இதை சரி செய்வதற்கான முயற்சிகளுக்கு இந்த பாடத்திட்டம் உதவி செய்யும்.
இந்த பாடத் திட்டம் மாணவர்களை மையப்படுத்திய அணுகுமுறையோடு தயாரிக்கப்பட்டுள்ளது .இதன் மூலம் அரசு பள்ளிகளில் சேரும் மாணவர்களின் எண்ணிக்கையை உயர்த்த திட்டமிட்டுள்ளோம்" என்று தெரிவித்தார்.
பிஎம்.ஶ்ரீ திட்டத்தை ஏற்றுக் கொள்வீர்களா?
மத்திய அரசிடம் இருந்து ரூ.2,500 கோடி நிதிக்காக பி.எம்.ஸ்ரீ திட்டத்தை ஏற்றுக்கொள்வீர்களா? சமரசம் செய்து கொள்வீர்களா என்று எழுப்பப்பட்ட கேள்விக்கு பதிலளித்த அமைச்சர் ராஜ் மோகன், "கடந்த 2 ஆண்டுகளாக நிதி வரவில்லை. இது எந்த விதத்திலும் ஏற்புடையது அல்ல. எந்த மறைமுக அழுத்தத்திற்கும் நாங்கள் அடிபணியப் போவதில்லை.
இரு மொழிக் கொள்கை என்பது, தவெகவின் பிரகடனப்படுத்தப்பட்ட கொள்கை. அதில், எந்த இடத்திலும் சமரசமில்லை. கொள்கை சமரசம் என்ற பேச்சுக்கே இங்கு இடமில்லை" என்று தெரிவித்தார்.
பத்தாம் வகுப்பு பொதுத் தேர்வு முடிவுகள், சென்னை அண்ணா நூற்றாண்டு நூலகத்தில் நாளை (புதன்கிழமை) காலை, வெளியிடப்படும் என்றும் அமைச்சர் ராஜ்மோகன் தெரிவித்தார்.