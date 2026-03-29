கூட்டணி ஆட்சி என்ற பேச்சுக்கே இடம் இல்லை - வைகோ
வரும் சட்டமன்றத் தேர்தலில், திமுக 135 தொகுதிகளுக்கு மேல் வெற்றி பெற்று, இந்தக் கூட்டணி தனது சொந்த பலத்தில் ஆட்சி அமைக்கும் என்று வைகோ தெரிவித்தார்.
Published : March 29, 2026 at 4:15 PM IST
சென்னை: தமிழகத்தில் கூட்டணி ஆட்சி என்ற பேச்சுக்கே இடமில்லை என்று மதிமுக பொதுச் செயலாளர் வைகோ திட்டவட்டமாக தெரிவித்துள்ளார்.
தமிழகத்தில் வரும் ஏப்ரல் மாதம் 23-ஆம் தேதி சட்டமன்றத் தேர்தல் நடைபெற உள்ளது. இதில், திமுக கூட்டணியில் அங்கம் வகிக்கும் மதிமுகவுக்கு மொடக்குறிச்சி, மதுரை தெற்கு, கடையநல்லூர், சீர்காழி(தனி) ஆகிய 4 தொகுதிகள் ஒதுக்கப்பட்டுள்ளன. இவற்றில், 3 தொகுதிகளில் உதயசூரியன் சின்னத்திலும், ஒரு தொகுதியில் தனி சின்னத்திலும் மதிமுக போட்டியிடுகிறது.
இந்நிலையில், 2026ஆம் ஆண்டு சட்டமன்ற தேர்தலில் திமுக சார்பில் அறிவிக்கப்பட்ட வேட்பாளர்கள், முதலமைச்சர் ஸ்டாலினை சந்தித்து வாழ்த்து பெற்றனர்.
இதேபோல், திமுக கூட்டணியில் மதிமுக சார்பில் போட்டியிடும் வேட்பாளர்கள், மதிமுக பொதுச் செயலாளர் வைகோ, முதன்மைச் செயலாளர் துரை வைகோ உள்ளிட்டோர் முதஸமைச்சரை சந்தித்து வாழ்த்து பெற்றனர்.
பின்னர் செய்தியாளர்களிடம் வைகோ பேசுகையில், "திமுக தலைமையிலான கூட்டணியில் அங்கம் வகிக்கும் மதிமுகவுக்கு தொகுதி பங்கீட்டில் நான்கு இடங்களில் தேர்தலில் போட்டியிட வாய்ப்பு வழங்கப்பட்டுள்ளது. மதுரை தெற்கு, மொடக்குறிச்சி, கடையநல்லூர் ஆகிய தொகுதிகளில் உதயசூரியன் சின்னத்தில் போட்டியிடுகிறோம்.
கடயநல்லூரில் ராஜேந்திரன் போட்டியிடுகிறார். சீர்காழி தனி தொகுதியில், செந்தில் செல்வன் தனிச்சின்னத்தில் போட்டியிடுகிறார். மதிமுக சார்பில் போட்டியிடும் வேட்பாளர்கள், ஆட்சி மன்றக் குழுவினரால் ஒருமனதாக தேர்வு செய்யப்பட்டவர்கள்.
நடைபெற உள்ள தேர்தல், அரசியல் குரு ஷேத்ரம் என்று கூறுகிறார்கள். ஆனால், நான் அவ்வாறு சொல்லவில்லை. சமபலம் உள்ள பாண்டவர்கள், கவுரவர் மோதிக் கொண்டனர்.
வரும் சட்டமன்றத் தேர்தலில், திமுக 135 தொகுதிகளுக்கு மேல் வெற்றி பெற்று, திமுக கூட்டணி தனது சொந்த பலத்தில் ஆட்சி அமைக்கும். கூட்டணி ஆட்சி என்ற பேச்சுக்கே இடம் இருக்காது . வெற்றி தேவதை உலகத்திற்கு வெற்றியை தருவதற்கு தயாராக உள்ளார்.
நான் வரும் ஏப்ரல் 2-ம் தேதி முதல் பிரச்சாரத்தில் ஈடுபட உள்ளேன். வரும் தேர்தலில் வெற்றி பெற்று, முதல்வர் ஸ்டாலினுக்கு வெற்றி மாலை சூட்டுவோம்" என்று தெரிவித்தார்.