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தேர்தல் பிரச்சாரத்திற்கு குழந்தைகளை பயன்படுத்தினேனா? நீதிமன்றத்தில் முதலமைச்சர் விஜய் விளக்கம்

தேர்தல் நடத்தை விதிகளை மீறுவது, தேர்தல் வெற்றியைச் செல்லாது என அறிவிப்பதற்கான காரணமாக கருத முடியாது என முதலமைச்சர் விஜய் தரப்பில் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.

கோப்புப்படம்
கோப்புப்படம் (ETV Bharat Tamil Nadu)
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By ETV Bharat Tamil Nadu Team

Published : August 27, 2026 at 7:10 PM IST

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சென்னை: தேர்தல் பிரச்சாரத்தில் குழந்தைகளை பயன்படுத்தியதாக தன் மீது தொடரப்பட்ட வழக்கில், முதலமைச்சர் விஜய் விளக்கம் அளித்துள்ளார்.

குழந்தைகளை பிரச்சாரத்திற்கு பயன்படுத்தியதாக கூறப்படும் குற்றச்சாட்டு உண்மை என வைத்துக் கொண்டாலும், அந்த காரணத்துக்காக தனது தேர்தல் வெற்றியை செல்லாது என அறிவிக்க முடியாது என முதலமைச்சர் விஜய் நீதிமன்றத்தில் தெரிவித்துள்ளார்.

2026 சட்டப்பேரவை தேர்தலில் திருச்சி கிழக்கு, பெரம்பூர் தொகுதிகளில் முதலமைச்சர் விஜய் வெற்றி பெற்றதை எதிர்த்து சென்னை உயர் நீதிமன்றத்தில் வழக்கு தொடரப்பட்டது. குழந்தைகளை தேர்தல் பிரச்சாரத்துக்காக விஜய் பயன்படுத்தினார் என்றும், வருமான வரி பாக்கியை வேட்புமனுவில் மறைத்துவிட்டார் எனவும் அந்த மனுவில் தெரிவிக்கப்பட்டது.

மேலும், இத்தனை முறைகேடுகளில் ஈடுபட்டதால் அவரது தேர்தல் வெற்றியை செல்லாது என அறிவிக்க வேண்டும் என அந்த மனுவில் கோரப்பட்டிருந்தது.

இந்நிலையில், தனக்கு எதிராக தொடரப்பட்ட இந்த மனுவை நிராகரிக்கக் கோரி தவெக தலைவரும், முதலமைச்சருமான விஜய் தரப்பில் சென்னை உயர் நீதிமன்றத்தில் மனு தாக்கல் செய்யப்பட்டது.

அந்த மனுவில், ‘குழந்தைகளை தேர்தல் பிரச்சாரத்துக்கு பயன்படுத்தியதாகக் கூறப்படும் குற்றச்சாட்டுகள் உண்மை என்று வைத்துக் கொண்டாலும், அந்த காரணத்துக்காக தனது தேர்தல் வெற்றியைச் செல்லாது என அறிவிக்க முடியாது.

தேர்தல் தொடர்புடைய நடவடிக்கைகளில் குழந்தைகளைப் பயன்படுத்த அரசியல் கட்சிகளுக்கு தடை விதித்து, கடந்த 2024 ஆம் ஆண்டு பிப்ரவரி மாதம் தேர்தல் ஆணையம் பிறப்பித்த உத்தரவு, மக்கள் பிரதிநிதித்துவச் சட்டத்தின் கீழ் வெளியிடப்பட்டதா? என்பதை தேர்தல் வழக்கு தாக்கல் செய்தவர்கள் நிரூபிக்கவில்லை.

தேர்தல் நடத்தை விதிகளை மீறுவது தேர்தல் வெற்றியைச் செல்லாது என அறிவிப்பதற்கான காரணமாகக் கருத முடியாது’ என தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.

மேலும், ‘தேர்தல் செலவு கணக்கையும், வெளிநாடுகளில் இருந்து நிதி உதவி பெற்றதையும் மறைத்ததாகக் குற்றம்சாட்டப்பட்டுள்ளதற்கு எந்த ஆதாரங்களும் இல்லை. யார் செலவு செய்தார்கள்? எப்போது பணம் செலுத்தப்பட்டது? என்பது போன்ற விவரங்கள் எதுவும் தேர்தல் வழக்குகளில் மனுதாரர்கள் தரப்பில் கூறப்படவில்லை.

அதேபோல, தேர்தல் பிரச்சாரத்தின் போது வழிபாட்டுத் தலங்களில் பிரச்சாரம் செய்ததாகக் கூறிய குற்றச்சாட்டுகளுக்கும் போதுமான ஆதாரங்கள் இல்லை’ என்று முதலமைச்சர் விஜய் தனது மனுவில் குறிப்பிட்டுள்ளார்.

இதனை பரிசீலித்த நீதிபதி, இந்த வழக்கு விசாரணையை ஆகஸ்ட் 31 ஆம் தேதிக்கு தள்ளி வைத்து உத்தரவிட்டார்.

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CM VIJAY PETITION IN MHC
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