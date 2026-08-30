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அமைச்சர் வன்னி அரசை தவறாக விமர்சிப்பதில் அர்த்தமில்லை - திருமாவளவன் விளக்கம்

பொதுத் தொகுதிகளில் தலித்துகளை நிறுத்துவதை உதவியைப் போல சித்தரிக்கக் கூடாது என்றுதான் வன்னி அரசு பேசினார் என்று தொல் திருமாவளவன் விளக்கமளித்துள்ளார்.

விசிக தலைவர் திருமாவளவன் செய்தியாளர் சந்திப்பு
விசிக தலைவர் திருமாவளவன் செய்தியாளர் சந்திப்பு (ETV Bharat Tamil Nadu)
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By ETV Bharat Tamil Nadu Team

Published : August 30, 2026 at 3:23 PM IST

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திருச்சி: சமூக நீதித்துறை அமைச்சர் வன்னி அரசு சட்டமன்றத்தில் பேசியதை தவறாக விமர்சிப்பதில் அர்த்தமில்லை என்று வி.சி.க. தலைவர் தொல்.திருமாவளவன் தெரிவித்துள்ளார்.

திருச்சி விமான நிலையத்தில் இன்று (ஆகஸ்ட் 30) விடுதலை சிறுத்தைகள் கட்சியின் தலைவர் தொல். திருமாவளவன் செய்தியாளர்களை சந்தித்தார்.

அப்போது பேசிய அவர், “தமிழ்நாடு அரசு வெளியிடும் கொள்கை விளக்கக் குறிப்பேடுகளில் வழக்கமாக இடம்பெறும் அம்பேத்கர், பெரியார் மற்றும் ஜவஹர்லால் நேரு போன்ற தலைவர்களின் பெயர்கள் விடுபட்டு வருவது தற்செயலானது அல்ல. இதுகுறித்து முறையான விளக்கத்தை சம்பந்தப்பட்ட அமைச்சர்களும், அதிகாரிகளும் அளிக்க வேண்டும்.

முன்னாள் முதலமைச்சர் மு.க.ஸ்டாலினுக்கு வழங்கப்பட்டு வந்த Z+ பிரிவு பாதுகாப்பில் காவலர்களின் எண்ணிக்கையை குறைத்தது ஏற்புடையதல்ல. அவருக்கு வழங்கப்பட்டு வந்த பாதுகாப்பை எந்தவித மாற்றமுமின்றி தொடர்ந்து வழங்க வேண்டும்.

மார்க்சிஸ்ட் கம்யூனிஸ்ட் கட்சியினரையும், SFI உள்ளிட்ட மாணவர் அமைப்பினரையும் அச்சுறுத்தும் வகையில் செயல்பட்ட அதிகாரிகள் மீதான அரசின் நடவடிக்கைகள் மென்மையாக இருப்பதாக குற்றஞ்சாட்டு எழுந்துள்ளது. இந்த விமர்சனங்களையும், கோரிக்கைகளையும் வி.சி.க. முழுமையாக வழிமொழிகிறது. தோழமைக் கட்சிகளைப் புண்படுத்தும் அல்லது காயப்படுத்தும் வகையிலான எந்தவொரு அணுகுமுறைகளும் ஏற்புடையதல்ல என்பதால், முதலமைச்சர் விஜய் இதில் நேரடியாக தலையிட்டு சரிசெய்ய வேண்டும்” என்று தெரிவித்துள்ளார்.

தொடர்ந்து, தி.மு.க. ஆட்சிக் காலத்தில் தலித் மக்களின் உரிமைகள் பறிக்கப்பட்டதாக சட்டமன்றத்தில் அமைச்சர் வன்னி அரசு பேசியதற்கு தி.மு.க.வினர் எதிர்ப்பு தெரிவித்தது தொடர்பாக கேட்கப்பட்ட கேள்விக்கு, “தலித்துகளுக்காக செய்யப்படும் எந்த நடவடிக்கைகளும் ஏதோ கருணையின் அடிப்படையில் அல்லது பச்சாதாபத்தின் பெயரால் செய்யப்படக்கூடாது. மாறாக அது அடிப்படை உரிமையின்படி வழங்கப்பட வேண்டும் என்பதே வி.சி.க.வின் நிலைபாடு.

பொதுத் தொகுதிகளில் தலித்துகளை நிற்க வைத்து வெற்றி பெறச் செய்தோம் என்று கூறுவது இயல்பானதுதான். ஏனெனில் தலித்துகள் 234 தொகுதிகளிலும் போட்டியிட சட்டப்படி உரிமை பெற்றுள்ளனர்.

ஆனால், தலித் அல்லாதவர்கள் தனித் தொகுதிகளில் போட்டியிட முடியாது. எனவே, பொதுத் தொகுதிகளில் தலித்துகளை நிறுத்துவதை ஏதோ அவர்களுக்கு பரிதாபப்பட்டு செய்யும் உதவியைப் போல் சித்தரிக்கக்கூடாது என்ற கோணத்தில்தான் அமைச்சர் வன்னி அரசு பேசினார். அவரது பேச்சை தவறாக விமர்சிப்பதில் அர்த்தமில்லை.

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த.வெ.க. தலைமையிலான இந்த ஐந்தாண்டு கால ஆட்சியில் தலித் மக்களுக்கு இன்னும் பல சட்டப்பூர்வ உரிமைகள் நிறைவேற்றப்பட உள்ளன. குறிப்பாக, வன்கொடுமை தடுப்புச் சட்டம் இந்தியா முழுவதும் முழுமையாக நடைமுறைப்படுத்தப்பட்டால் சட்டம் - ஒழுங்கு பிரச்சனை ஏற்படும் என்ற அதிகாரிகளின் கருத்துக்களால் பல நல்ல திட்டங்கள் முடங்குகின்றன.

மேலும், ஆட்சியாளர்கள் விரும்பினாலும், அதிகாரிகள் இதுபோன்ற திட்டங்களுக்கு முட்டுக்கட்டை போடுகின்றனர். தற்போதைய தமிழ்நாடு அமைச்சரவையில் அங்கம் வகிக்கும் தோழமைக் கட்சியாக, தலித் மக்களின் மேம்பாட்டிற்காக தமிழ்நாடு அரசு செய்ய வேண்டிய அவசியமான சட்டப்பூர்வ நடவடிக்கைகளை அவ்வபோது சுட்டிக்காட்டியும், கோரிக்கைகளை வலியுறுத்தியும் உரிய தீர்வுகளைப் பெற வி.சி.க. தொடர்ந்து குரல் கொடுக்கும்” என்று திருமாவளவன் கூறினார்.

TAGGED:

MINISTER VANNI ARASU
VCK THIRUMAVALAVAN
TN ASSEMBLY
விசிக திருமாவளவன்
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