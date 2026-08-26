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பன்றிக்காய்ச்சல் குறித்து யாரும் அச்சப்பட தேவையில்லை - அமைச்சர் அருண்ராஜ்

பன்றிக்காய்ச்சல் குணப்படுத்த கூடிய நோய் தானே தவிர, அச்சப்பட கூடிய நோய் கிடையாது என அமைச்சர் அருண்ராஜ் கூறியுள்ளார்.

அமைச்சர் அருண்ராஜ்
அமைச்சர் அருண்ராஜ் (ETV Bharat Tamil Nadu)
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By ETV Bharat Tamil Nadu Team

Published : August 26, 2026 at 5:54 PM IST

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சென்னை: பன்றி காய்ச்சல் குறித்து யாரும் அச்சப்பட தேவையில்லை, அரசு தீவிரமாக கண்காணித்து வருவதாக
அமைச்சர் அருண்ராஜ் கூறியுள்ளார்.

சென்னை விமான நிலையத்தில் அமைச்சர் அருண்ராஜ் செய்தியாளர்களை சந்தித்து பேசினார். அப்போது அவர், "சட்டமன்றத்தில் எதிர்கட்சியான திமுக ஆக்கப்பூர்வமான கருத்துகளை பேசினால் நாங்களும் பேசுவோம். ஆனால் கடந்த கால திமுக ஆட்சி பற்றியும், திமுக தலைவர்களை பற்றி தான் பேசுவதற்கு நேரம் சரியாக இருக்கிறது. எந்த மாதிரியான விசயங்கள் பற்றி பேசினாலும் அதற்கு பதில் சொல்ல தயாராக இருக்கிறோம். ஆக்கப்பூர்வமாக திமுக பேசினால் நாங்களும் பேசுவோம்.

சென்னைக்கு புதிய பசுமை விமான நிலையம் தேவை என்பதில் மாற்று கருத்து இல்லை. ஆனால் எந்த இடம் என்பதில் தான் பிரச்சனையாக இருக்கிறது. புதிய இடம் குறித்து பரிசிலித்து வருகிறோம். கொஞ்சம் பொறுத்து இருந்து பாருங்கள். மக்களை பாதிக்காத வகையில் வளர்ச்சிக்கான திட்டமாக கொண்டு வரப்படும்.

தற்போதைய விமான நிலையத்தில் ஆண்டுக்கு 55 மில்லியன் பயணிகளை கையாளும் வசதியை கொண்டு வருவோம். அதுபோல் புதிய விமான நிலையம் அமைக்கும் முயற்சி செய்து கொண்டே இருப்போம்.

பன்றிக்காய்ச்சல் குறித்து அச்சப்பட வேண்டாம்

பன்றி காய்ச்சல் வேகமாக பரவிக் கொண்டு இருப்பது என கூறுவது ஏற்புடையதாக இல்லை. கடந்த ஆண்டு ஆகஸ்டு மாதத்தில் 1,258 பேர் பாதிக்கப்பட்டு இருந்தனர். ஆனால் தற்போது 1,300 பேர் பாதிக்கப்பட்டு உள்ளனர். தற்போது பரிசோதனைகளை அதிகப்படுத்தியுள்ளோம். மருத்துவமனைக்கு வருபவர்கள், காய்ச்சல் பாதிக்கப்பட்டு வருபவர்கள் என அதிகமானவர்களை பரிசோதனை செய்கிறோம். இதனால் யாரும் அச்சப்பட தேவையில்லை.

இது தொடர்பாக விளக்கமான அறிக்கை தரப்படும். பன்றி காய்ச்சல் குணப்படுத்த கூடியு நோய் தான். அச்சப்பட கூடிய நோய் கிடையாது. வயதானவர்கள், ஏற்கனவே நோய் பாதிப்பு உள்ளவர்களுக்கு தான் பன்றிக் காய்ச்சல் குறித்து அச்சப்பட வேண்டும். தேவையான மாத்திரைகள், மருத்துகள் கைவசம் உள்ளன. அரசு தொடர்ந்து கண்காணித்து கொண்டு தான் இருக்கிறது.

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போராட்டம் நடத்தும் தூய்மைப் பணியாளர்களிடம் அமைச்சர்கள் தொடந்து பேச்சுவார்த்தை நடத்தி கொண்டு தான் இருக்கிறார்கள். கடந்த ஆட்சியில் பேச்சுவார்த்தைக்கு கூட அழைக்கவில்லை. தூய்மைப் பணியாளர்கள் விவகாரத்தில் விரைவில் சுமூகமான முடிவு எடுக்கப்படும்.

பாஜகவுடன் திமுக சமரசம் செய்யும சூழல்

பா.ஜ.கவை உறுதியாக எதிர்க்கும் கட்சியாக தவெக தான் உள்ளது. ஜனநாயகன் படம் உள்பட பல விசயங்களில் அழுத்தம் இருந்தது. திமுக முன்னாள் அமைச்சர்கள் மீது புகார்கள் உள்ளதால் பா.ஜ.க வுடன், திமுக சமசரம் செய்ய வேண்டிய சூழல் இருக்கிறது. மாநில உரிமைக்கும் அடையாளத்திற்கும் தவெக துணை நிற்கும்" என்று அவர் கூறினார்.

TAGGED:

MINISTER ARUNRAJ
SWINE FLU
அமைச்சர் அருண்ராஜ்
பன்றிக் காய்ச்சல்
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