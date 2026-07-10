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குதிரை பேரம் தொடர்பான வழக்கில் செந்தில் பாலாஜிக்கு முன்ஜாமீன் ஏன்? வெளியான உயர் நீதிமன்ற தீர்ப்பு விவரம்

செந்தில் பாலாஜி இந்த வழக்கில் குற்றம்சாட்டப்பட்டவராக சேர்க்கப்படவில்லை என நீதிபதி தனது தீர்ப்பில் குறிப்பிட்டுள்ளார்.

கோப்புப்படம்
கோப்புப்படம் (ETV Bharat Tamil Nadu)
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By ETV Bharat Tamil Nadu Team

Published : July 10, 2026 at 10:44 PM IST

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சென்னை: குதிரை பேரம் தொடர்பான வழக்கில் முன்னாள் அமைச்சர் செந்தில் பாலாஜி மற்றும் அவரது சகோதரர் அசோக் குமாருக்கு ஏன் முன் ஜாமீன் வழங்கப்படுகிறது? என சென்னை உயர் நீதிமன்றம் தனது தீர்ப்பில் தெளிவுபடுத்தியுள்ளது.

சட்டப்பேரவையில் சபாநாயகருக்கு எதிரான தீர்மானத்துக்கு ஆதரவாக வாக்களிக்க 35 கோடி ரூபாய் சன்மானம் தருவதாக, சிலர் தன்னிடம் பேரம் பேசியதாக கிருஷ்ணகிரி மாவட்டம், ஊத்தங்கரை தொகுதி தவெக எம்எல்ஏ இளையராஜா, சென்னை காவல் ஆணையரிடம் புகார் அளித்திருந்தார்.

இந்த புகாரின் அடிப்படையில் திருவல்லிக்கேணி போலீசார் பதிவு செய்த வழக்கில் திமுக முன்னாள் அமைச்சர் செந்தில் பாலாஜி மற்றும் அவரது சகோதரர் அசோக்குமார் ஆகியோருக்கு நிபந்தனை முன் ஜாமீன் வழங்கி சென்னை உயர் நீதிமன்ற நீதிபதி ஜி.கே.இளந்திரையன் உத்தரவிட்டிருந்தார்.

அந்த உத்தரவில், செந்தில் பாலாஜி இந்த வழக்கில் குற்றம்சாட்டப்பட்டவராக சேர்க்கப்படவில்லை. இந்த வழக்கின் முதல் தகவல் அறிக்கையில் சபாநாயகருக்கு எதிரான தீர்மானத்துக்கு ஆதரவாக வாக்களித்தால் 35 கோடி ரூபாய் வழங்குவதாக எம்.எல்.ஏவிடம் பேரம் பேசப்பட்டுள்ளதாக கூறப்பட்டுள்ளது. ஆனால் தற்போதைய அரசை கவிழ்க்க எந்த குற்றச்சாட்டும் இல்லை. எனவே இந்த வழக்கில் இருவரையும் காவலில் வைத்து விசாரிக்க வேண்டிய அவசியம் இல்லை என்பதால் நிபந்தனை முன்ஜாமீன் வழங்கப்படுகிறது.

உத்தரவு நகல் கிடைத்த 15 நாட்களுக்குள் சென்னை முதன்மை அமர்வு நீதிமன்றத்தில் ஆஜராகி 25,000 ரூபாய்க்கான சொந்த ஜாமீனும், அதே தொகைக்கான இரு நபர் ஜாமீனும் செலுத்த வேண்டும். மறு உத்தரவு பிறப்பிக்கும் வரை தினமும் காலை 10.30 மணி, மாலை 5.30 மணிக்கு திருவல்லிக்கேணி காவல் நிலையத்தில் ஆஜராகி கையெழுத்திட வேண்டும். விசாரணைக்கு முழு ஒத்துழைப்பு வழங்க வேண்டும்.

இருவரும் வழக்கு விசாரணையின்போது தலைமறைவாக கூடாது. வழக்கு தொடர்பான ஆதாரங்கள், சாட்சிகளை கலைக்கக் கூடாது என தெரிவித்துள்ள நீதிபதி, நிபந்தனைகளை மீறினால் விசாரணை நீதிமன்றம் சட்டப்படியான நடவடிக்கைகளை மேற்கொள்ளலாம் எனவும் தீர்ப்பில் குறிப்பிட்டுள்ளார்.

TAGGED:

SENTHIL BALAJI BAIL
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செந்தில் பாலாஜி
குதிரை பேரம்
SENTHIL BALAJI

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