ETV Bharat / state

'வெப்காஸ்டிங்' டெண்டர் வழக்கு - உயர் நீதிமன்றம் முக்கிய உத்தரவு

டெண்டர் கோரும் போது நிபந்தனைகளை விதிக்க சம்பந்தப்பட்ட அதிகாரிகளுக்கு அதிகாரம் உள்ளதாக உச்ச நீதிமன்றம் தெரிவித்துள்ளதை நீதிபதிகள் சுட்டிக்காட்டினர்.

சென்னை உயர் நீதிமன்றம் - கோப்புப்படம் (ETV Bharat Tamil Nadu)
author img

By ETV Bharat Tamil Nadu Team

Published : March 17, 2026 at 7:29 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

சென்னை: வாக்குச்சாவடி மற்றும் வாக்கு எண்ணிக்கை மையங்களில் வெப்காஸ்டிங் என அழைக்கப்படும் இணையவழி நேரலை கண்காணிப்புப் பணிகளை மேற்கொள்ள அனுபவம் உள்ளவர்களுக்கு மட்டுமே டெண்டர் அளித்த தேர்தல் ஆணையத்தின் முடிவில் எந்த தவறும் இல்லை என சென்னை உயர் நீதிமன்றம் உத்தரவிட்டுள்ளது.

தமிழ்நாடு சட்டப் பேரவை தேர்தல் ஏப்ரல் 23-ம் தேதி நடைபெற உள்ளதால் மொத்தமுள்ள 75 ஆயிரம் வாக்குச் சாவடிகளில் வெப் காஸ்டிங் செய்வதற்கும், வாக்கு எண்ணிக்கை மையங்களில் 3 ஆயிரத்து 744 கண்காணிப்பு கேமராக்கள் பொருத்தி, வீடியோ பதிவு செய்வது தொடர்பாக தேர்தல் ஆணையம் டெண்டர் அறிவிப்பை வெளியிட்டது.

அதில், ஆண்டுக்கு 100 கோடி ரூபாய் வர்த்தகம் செய்யும் நிறுவனங்கள் மட்டுமே டெண்டர் கோரி விண்ணப்பிக்க முடியும். வாக்குச் சாவடிகளில் 1 லட்சத்து 50 ஆயிரம் கேமராக்கள் பொருத்தி செயல்பட்ட அனுபவமும், வாக்கு எண்ணிக்கை மையங்களில் கண்காணிப்பு கேமராக்கள் பொருத்த 2,500 கேமராக்கள் பொருத்திய அனுபவமும் பெற்றிருக்க வேண்டும் என்பது உள்ளிட்ட பல்வேறு நிபந்தனைகள் விதிக்கப்பட்டிருந்தன.

இந்த நிபந்தனைகளை எதிர்த்து, ஐ - நெட் செக்யூர் லேப்ஸ், இன்னொவேட்டிவ்யூ இந்தியா என்ற நிறுவனங்கள் சென்னை உயர் நீதிமன்றத்தில் வழக்குகள் தாக்கல் செய்திருந்தன.

இந்த வழக்குகள், தலைமை நீதிபதி எஸ்.ஏ. தர்மாதிகாரி மற்றும் நீதிபதி ஜி. அருள்முருகன் அமர்வில் இன்று விசாரணைக்கு வந்த போது, மனுதாரர் தரப்பில், 100 கோடி ரூபாய்க்கு வர்த்தகம் பெற்றிருக்க வேண்டும் என்ற நிபந்தனை, தமிழகத்தில் மட்டுமே பின்பற்றப்படுவதாகவும், மற்ற மாநிலங்களில் பின்பற்றப்படுவது இல்லை. வாக்குச்சாவடிகளில் வெப் காஸ்டிங் செய்த நிறுவனங்களால், வாக்கு எண்ணிக்கை மையங்களில் கண்காணிப்பு கேமரா பதிவுகளை மேற்கொள்ள முடியும் என்ற நிலையில், அதற்கு என தனியாக அனுபவம் பெற்றிருக்க வேண்டும் என்ற நிபந்தனை விதித்திருப்பது நியாயமற்றது என தெரிவிக்கப்பட்டது.

இந்திய தேர்தல் ஆணையம் தரப்பில், தேர்தலில், வாக்குப்பதிவும், வாக்கு எண்ணிக்கையும் முக்கியமான இரு நிலைகள் என்றும், பொதுமக்களின் நம்பிக்கையைப் பெற வெப்காஸ்டிங், கண்காணிப்பு பதிவு என இரு நிகழ்வுக்கும் தனித்தனி அனுபவம் பெற்றிருக்க வேண்டும் என நிபந்தனை விதித்ததில் எந்த தவறும் இல்லை. குறிப்பிட்ட நிறுவனங்களுக்கு பொருந்தும் வகையில் இந்த நிபந்தனைகள் விதிக்கப்பட்டுள்ளதாகக் கூறுவது உண்மைக்கு புறம்பானது என வாதிடப்பட்டது.

அனைத்து தரப்பு வாதங்களையும் கேட்ட தலைமை நீதிபதி எஸ்.ஏ. தர்மாதிகாரி மற்றும் நீதிபதி ஜி. அருள்முருகன் அமர்வு, இந்த டெண்டரில் பிழை இருக்கிறது என்றோ தன்னிச்சையானது என்றோ, பாரபட்சமானது என்றோ நிரூபிக்க எந்த ஆதாரங்களும் இல்லை. தேவையான தொழில்நுட்ப மற்றும் நிர்வாக நிபுணத்துவம் பெற்றிருக்க வேண்டும் என்பதற்காக டெண்டர் கோரும் போது நிபந்தனைகளை விதிக்க சம்பந்தப்பட்ட அதிகாரிகளுக்கு அதிகாரம் உள்ளதாக உச்ச நீதிமன்றம் தெரிவித்துள்ளதை சுட்டிக் காட்டி, டெண்டர் நிபந்தனைகளில் மாற்றம் செய்ய உத்தரவிட முடியாது என கூறிய நீதிபதிகள், வழக்குகளை தள்ளுபடி செய்து உத்தரவிட்டுள்ளனர்.

TAGGED:

Quick Links / Policies

எடிட்டர்ஸ் சாய்ஸ்

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.