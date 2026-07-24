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மாணவர்களின் போராட்டத்திற்கும் 'ஜனநாயகன்' படத்திற்கும் எந்த சம்பந்தமும் இல்லை - சபாநாயகர் ஜே.சி.டி.பிரபாகர்

"முதலமைச்சர் விஜய் கிள்ளிக் கொடுக்க மாட்டார்; நிச்சயம் அள்ளிக் கொடுப்பார்" என்று சபாநாயகர் ஜே.சி.டி.பிரபாகர் தெரிவித்துள்ளார்.

சபாநாயகர் ஜே.சி.டி.பிரபாகர்
சபாநாயகர் ஜே.சி.டி.பிரபாகர் (ETV Bharat Tamil Nadu)
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By ETV Bharat Tamil Nadu Team

Published : July 24, 2026 at 8:26 PM IST

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சென்னை: மாணவர்களின் போராட்டத்திற்கும், 'ஜனநாயகன்' திரைப்படத்திற்கும் எந்த சம்பந்தமும் இல்லை என சபாநாயகர் ஜே.சி.டி.பிரபாகர் தெரிவித்துள்ளார்.

சென்னை ஈக்காட்டுத்தாங்கல் உள்ள தனியார் விடுதியில் தமிழ் விவசாய வணிகத் தொழில் மற்றும் சேவைகள் சம்மேளனம் சார்பில் 'தமிழர் 4.0' என்ற தலைப்பில் உலகளாவிய வர்த்தகம் மற்றும் வணிக உச்சி மாநாட்டை இன்று (ஜூலை 24) தமிழ்நாடு சட்டப்பேரவையின் சபாநாயகர் ஜே.சி.டி.பிரபாகர் குத்துவிளக்கேற்றி தொடங்கி வைத்தார்.

மாநாட்டில் பேசிய சபாநாயகர் ஜே.சி.டி.பிரபாகர், "சரியான பாதையில் தான் முதலமைச்சர் பயணிக்கிறார்; அவரது பாதை தெளிவாக இருக்கிறது. நேற்று முதல் காட்சியே 'ஜனநாயகன்' படத்தை பார்த்துவிட்டேன். இந்தியா முழுவதும் இருக்கும் இந்தியர்கள் பார்க்க வேண்டிய படம். உலகம் முழுவதும் உள்ள திரைப்பட ரசிகர்கள் பார்க்க வேண்டிய படம். ஜாதி மதங்களை யார்? யார்? எப்படி பிரிக்க முயற்சிக்கிறார்கள் என்பது தெளிவாக காண்பிக்கப்பட்டிருந்தது. முழுமை பெற்ற மனிதன் எந்த திசையில் செல்ல வேண்டும் என்பதை வழிகாட்டும் படமாக இருந்தது. இந்த படத்தை அனைவரும் பார்க்க வேண்டும்.

உங்களுக்கு பிடிக்கிறதோ, இல்லையோ, இறைவன் அருளால் நல்ல ஆட்சி அமைந்திருக்கிறது. ஊழல் இல்லாத நேர்மையான ஆட்சி அமைந்திருக்கிறது. எனக்கு ஜே.சி.டி பிரபாகர் என்று பெயர் வந்ததற்கான காரணம், ஒருநாள் எம்ஜிஆரைச் சந்திக்கச் சென்றிருந்தேன். அங்கு எல்டிடி பிரபாகரன் வந்திருந்தார். ஒவ்வொரு நாளும் தன்னை சந்திக்க வருபவர்களின் பெயர் பட்டியலை எம்ஜிஆர் கேட்பார். எம்ஜிஆரின் உதவியாளர் அவரிடம் சென்று பிரபாகரன் வந்திருக்கிறார் என்று கூறிய பொழுது, ஏற்கனவே பிரபாகரன் வந்துவிட்டார். மீண்டும் வந்திருக்கிறார் என்று கூறுகிறீர்களே என்று கேட்டார். அதற்கு முன்பு வந்தது ஜே.சி.டி. பிரபாகர் தற்பொழுது வந்திருப்பது எல்டிடி விடுதலை புலிகள் பிரபாகர் என்று உதவியாளர் கூறினார். பின்பு எம்ஜிஆர் இனிமேல் அவரை ஜே.சி.டி பிரபாகர் என்று அழையுங்கள்; இவரை பிரபாகரன் என்று மட்டும் அழையுங்கள்" என்றார்.

மேலும் பேசிய அவர், "மக்களுக்கு கொடுத்த வாக்குறுதிகளை உடனே நிறைவேற்ற வேண்டும் என்று முதலமைச்சர் ஆர்வத்தோடு இருக்கிறார். நிதி சுமை வந்துவிடும் என்று நாங்கள் பலமுறை சொல்லியும் அவர் கேட்கவில்லை. ஒரு இடத்திற்கு தண்ணீர் எடுத்துச் செல்ல வேண்டும் என்று காமராஜர் கூறிய பொழுது அந்த வழியை தண்ணீர் எடுத்துச் செல்ல முடியாது என்று அதிகாரிகள் கூறினார்கள்; எடுத்துச் செல்ல முடியவில்லை என்றால் பாலங்களை கட்டி எடுத்துச் செல்லுங்கள் என்று காமராஜர் கூறினார். முடியாததை முடித்துக் காட்டுவது தான் நல்ல தலைவனுக்கு அழகு.

காமராஜர் கொண்டு வந்த மதிய உணவுத் திட்டத்தை எம்ஜிஆர் சத்துணவுத் திட்டமாக விரிவாக்கம் செய்தார். சத்துணவுத் திட்டம் விரிவாக்கம் செய்யும் திட்டத்தை எம்ஜிஆர் முன்னெடுத்தபோது நிதி நெருக்கடி வந்துவிடும் பிறகு பார்த்து கொள்ளலாம் என்று சொன்னபொழுது, பிச்சை எடுத்தேனும் குழந்தைகளுக்கு சோறு போடுவேன் என அன்றைய முதலமைச்சர் எம்ஜிஆர் கூறினார். கலைஞர் ஆட்சி அமைத்த பிறகு சத்துணவுத் திட்டத்தை நிறுத்தி விடுவார் என அனைவரும் நினைத்தனர். ஆனால் அவர் சத்துணவு திட்டத்தோடு ஒரு முட்டையும் சேர்த்து கொடுத்து திட்டத்தை மேலும் விரிவுபடுத்தினார்.

அதேபோல் தான் முன்னாள் முதலமைச்சர் ஸ்டாலின் கொண்டு வந்த காலை உணவுத் திட்டத்தை 8- ஆம் வகுப்பு வரை விரிவாக்கம் செய்திருக்கிறார் முதலமைச்சர் விஜய். சுயநலமில்லாமல் ஊழலற்ற அரசாங்கம் இருக்க வேண்டும் என்று மக்கள் நினைக்கிறார்கள். மிகப்பெரிய எதிர்பார்ப்போடு மக்கள் வாக்களித்திருக்கிறார்கள். அப்படி தான் அரசாங்கம் நடந்து கொண்டிருக்கிறது. இனியும் நடக்கும். அடுத்த வாரத்தில் பட்ஜெட் கூட்டத்தொடர் தொடங்குகிறது. முதலமைச்சர் கால அவகாசம் கேட்டிருந்தார். சட்டியில் என்ன இருக்கிறது என்று பார்த்துவிட்டார். அதை நிரப்புவதற்கான வேலைகளை முதலமைச்சர் செய்து வருகிறார். கிள்ளி கொடுக்கமாட்டார். நிச்சயமாக அள்ளிக்கொடுப்பார்" எனத் தெரிவித்துள்ளார்.

பின்னர் செய்தியாளர்களுக்கு பேட்டியளித்த சபாநாயகர் ஜே.சி.டி.பிரபாகர், "இந்த மாநாட்டில் கலந்து கொள்வதில் பெரு மகிழ்ச்சி அடைகிறேன். மக்கள் விரும்புவதைச் செய்கின்ற, மாற்றங்களை செய்வதற்கு முனைப்போடு இருக்கும் அரசு நமது அரசு. இந்த மாநாட்டில் பல கோரிக்கைகளை முதலமைச்சரின் கவனத்திற்கு கொண்டு வர வேண்டும் என்று கேட்டிருக்கிறார்கள். நிச்சயம் முதலமைச்சரிடம் அனைத்து கோரிக்கைகளும் கொண்டு செல்லப்படும்.

'ஜனநாயகன்' படம் எப்பொழுது வெளியிடப்படும் என்பது ஏற்கனவே அறிவிக்கப்பட்டது. மாணவர்களின் போராட்டத்திற்கும், ஜனநாயகன் படத்திற்கும் எந்த சம்பந்தமும் இல்லை. இந்தப் படத்தை பார்ப்பதன் மூலமாக மூளைக்கு சுறுசுறுப்பும், விறுவிறுப்பும் ஏற்படுமே தவிர மாணவர்களுடைய மூளையைச் சலவை செய்யும் படம் அல்ல இது. மாணவர்களின் போராட்டத்தை திசை திருப்பும் நோக்கம் எங்களுக்கு இல்லை. ஊடகத்தினரை சந்திக்க மறுப்பதற்கான காரணம், என்ன நிகழ்ச்சிக்கு வந்திருக்கிறோமோ அந்த நிகழ்ச்சியை பற்றி கேள்வி கேட்காமல் மற்ற பிரச்சனைகளைப் பற்றி இந்த நிகழ்ச்சிகளில் கேட்பதுதான்" என்றார்.

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TAGGED:

ஜனநாயகன்
சபாநாயகர் ஜேசிடி பிரபாகர் பேட்டி
CHIEF MINISTER VIJAY
TN GOVT
ASSEMBLY SPEAKER JCD PRABHAKAR

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