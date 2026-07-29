ETV Bharat / state

"சிறுமி விபரீத முடிவெடுக்க வாய்ப்பில்லை"- மரணத்தில் சந்தேகம் தெரிவிக்கும் உறவினர்கள்

நந்திதாவிடம் இருந்து கைப்பற்றப்பட்ட துப்பட்டா எங்களுடையது இல்லை. அவரை யாரோ கொலை செய்திருக்கலாம் என சந்தேகம் எழுந்துள்ளது என்று உறவினர்கள் தெரிவித்துள்ளனர்.

பிரதிநிதித்துவ படம்
பிரதிநிதித்துவ படம் (ETV Bharat Tamilnadu)
author img

By ETV Bharat Tamil Nadu Team

Published : July 29, 2026 at 8:47 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

திருப்பூர்: திருப்பூரில் பாட்டியின் வறுமையால் மனமுடைந்த சிறுமி விபரீத முடிவை தேடிக்கொண்டதாக கூறப்படும் நிலையில், அவருடைய மரணத்தில் சந்தேகம் இருப்பதாக சிறுமியின் பாட்டியும், தந்தையும் தெரிவித்துள்ளனர்.

திருப்பூர் வடக்கு காவல் நிலையத்துக்கு உள்பட்ட ராதா நகர், பட்டத்தரசி அம்மன் கோவில் வீதியைச் சேர்ந்தவர் நடராஜ். இவரது மனைவி வெண்ணிலா. இந்தத் தம்பதிக்கு ஒரு பெண் குழந்தையும், ஒரு ஆண் குழந்தையும் உள்ளனர்.

இந்த நிலையில், கணவன், மனைவி இடையே கருத்து வேறுபாடு ஏற்பட்டதால், வெண்ணிலா தன் பெற்ற குழந்தைகளை விட்டுவிட்டு வேறொரு நபரைத் திருமணம் செய்துகொண்டு சென்றுவிட்டார். அதேபோல், தந்தையான நடராஜும் வேறொரு பெண்ணைத் திருமணம் செய்துகொண்டு தனியாக வசித்து வருகிறார்.

இதையும் படிங்க.. சாம்பாரில் 'பல்லி' - உணவை சாப்பிட்ட 100க்கும் மேற்பட்ட தூய்மைப் பணியாளர்கள் மருத்துவமனையில் அனுமதி

இதையடுத்து இரண்டு குழந்தைகளையும் நடராஜின் தாயாரான பொன்னம்மாள் என்ற மூதாட்டி பராமரித்து வந்தார். மூதாட்டி பொன்னம்மாள் கூலி வேலைக்குச் சென்று, அதில் வரும் சொற்ப வருமானத்தை வைத்து இரு பேரக்குழந்தைகளுக்கும் உணவளித்து மிகுந்த சிரமத்திற்கு இடையே வளர்த்து வந்துள்ளார்.

இவர்களில் பெண் குழந்தையான நந்திதா (வயது 10), மன்னரையில் உள்ள அரசுப் பள்ளியில் 6-ம் வகுப்பு படித்து வந்தாள். பெற்ற தாய், தந்தை இருவருமே தம்மை பார்க்க வரவில்லேயே என்ற ஏக்கம் ஒருபுறமும், தங்களை வளர்க்க வயதான பாட்டி படாதபாடு படுகிறாரே என்ற வேதனை மறுபுறமுமாக சிறுமி நந்திதா கடந்த சில நாட்களாக மிகுந்த மனஉளைச்சலில் இருந்து வந்ததாக தெரிகிறது.

நேற்று முன்தினம், வழக்கம் போல் பள்ளிக்குச் சென்றுவிட்டு சிறுமி நந்திதா வீடு திரும்பி இருக்கிறார். வீட்டுக்கு அருகில் சக சிறுவர்களுடன் விளையாடிக் கொண்டிருந்தபோது, அப்பகுதியைச் சேர்ந்த பெண் ஒருவர், சிறுமியை தகாத வார்த்தைகளால் திட்டியதாக கூறப்படுகிறது.

மாலையில் வேலை முடிந்து, பாட்டி பொன்னம்மாள் வீடு திரும்பி வந்து பார்த்தபோது, சிறுமி தூக்கில் சடலமாக தொங்கிக் கொண்டிருப்பதை பார்த்து கதறித் துடித்தார். அவரது அலறல் சத்தம் கேட்டு அக்கம் பக்கத்தினர் ஓடிவந்து பார்த்து அதிர்ச்சியடைந்தனர்.

இதுகுறித்து திருப்பூர் வடக்கு காவல் நிலையத்திற்குத் தகவல் தெரிவிக்கப்பட்டது. சம்பவ இடத்திற்கு விரைந்து வந்த போலீசார் சிறுமியின் உடலைக் கைப்பற்றி பிரேதப் பரிசோதனைக்காக திருப்பூர் அரசு மருத்துவக் கல்லூரி மருத்துவமனைக்கு அனுப்பி வைத்தனர்.

இந்நிலையில், பாட்டியின் வறுமை தாளாத சோகத்தில் சிறுமி நந்திதா உயிரை மாய்த்துக் கொண்டதாக நம்பப்பட்ட நிலையில், சிறுமியின் மரணத்தில் சந்தேகம் இருப்பதாகவும், அவரை யாரோ கொலை செய்திருக்க கூடும் என்றும் சிறுமியின் பாட்டி பொன்னம்மாளும், சிறுமியின் தந்தை நாகராஜும் தெரிவித்துள்ளனர்.

இதையும் படிங்க.. சென்னை மெட்ரோ பணிகளை ஆய்வு செய்த முதல்வர் விஜய் - பொதுமக்களுடன் ரயிலில் பயணம்

இதுகுறித்து சிறுமியின் தந்தை நாகராஜ் கூறுகையில், "நாங்கள் எல்லோரும் ஒரே வீட்டில் வசிக்க இடமில்லாததால் நான் வேறு இடத்தில் தங்கி இருக்கிறேன். நந்திதாவை நான் அடிக்கடி வந்து பார்த்துவிட்டு செல்வேன். நந்திதா மிகவும் சுறுறுப்பான பெண். அக்கம்பக்கத்தினரிடம் எளிதில் பழகக்கூடியவர். இறப்பதற்கு சில மணி நேரம் முன்னர் கூட மகிழ்ச்சியாக விளையாடிக் கொண்டிருந்ததாக சொல்கிறார்கள். நந்திதாவிடம் இருந்து கைப்பற்றப்பட்ட துப்பட்டா எங்களுடையது இல்லை. அவரை யாரோ கொலை செய்திருக்கலாம் என சந்தேகம் எழுந்துள்ளது. எனவே, போலீசார் உரிய நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும்" என்றார்.

இதற்கிடையே, சிறுமியின் தாய்வழிப்பாட்டி கூறுகையில், "என் மகள் வேறு ஒருவருடன் சென்றுவிட்டாலும் என் மருமகனும், அவரது தாயும் சிறுமியை நன்றாக பார்த்துக் கொண்டனர். எனவே, நந்திதா மரணத்தில் சந்தேகம் உள்ளது" என்று தெரிவித்தார்.

TAGGED:

TRAGEDY IN TIRUPPUR
TIRUPPUR POLICE
POVERTY
GRANDMOTHER EXPRESSES SUSPICION

Quick Links / Policies

எடிட்டர்ஸ் சாய்ஸ்

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.