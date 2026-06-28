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மருத்துவ கல்லூரி தொடங்க நயினார் நாகேந்திரன் விண்ணப்பித்ததற்கு ஆதாரம் உள்ளது - செங்கோட்டையன்

நயினார் நாகேந்திரன் கட்சித் தலைவர் பதவியை ராஜிநாமா செய்ய வேண்டியது இல்லை; இன்னும் ஓரிரு ஆண்டுகள்தான் அந்த பதவியில் அவர் இருக்க முடியும் என்று அமைச்சர் செங்கோட்டையன் தெரிவித்தார்.

அமைச்சர் செங்கோட்டையன் பேட்டி
அமைச்சர் செங்கோட்டையன் பேட்டி (ETV Bharat Tamil Nadu)
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By ETV Bharat Tamil Nadu Team

Published : June 28, 2026 at 7:29 PM IST

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கோவை: மருத்துவ கல்லூரி தொடங்குவதற்கு பாஜக மாநிலத் தலைவர் நயினார் நாகேந்திரன் விண்ணப்பம் கொடுத்ததற்கான ஆதாரம் என்னிடம் உள்ளது என்று வருவாய்த் துறை அமைச்சர் செங்கோட்டையன் தெரிவித்துள்ளார்.

சென்னை செல்வதற்காக கோவை விமான நிலையம் வந்த அமைச்சர் செங்கோட்டையன் செய்தியாளர்களுக்கு பேட்டி அளித்தார். அப்போது அவர் பேசுகையில், "மேகதாது விவாகரத்தில் ஒவ்வொருவரும் ஒரு கருத்து சொல்கின்றனர். மத்தியிலும் மாநிலத்திலும் பாஜக ஆட்சியில் இருந்தபோது காவிரி பிரச்சனையை பேசி தீர்வு கண்டிருக்க வேண்டும். காவிரி விவகாரத்தில் முதல்வர் சரியான முடிவு எடுப்பார்" என்று தெரிவித்தார்.

டெல்லி சிறப்பு பிரதிநிதி நியமனம் குறித்த கேள்விக்கு, "தமிழகத்தைச் சேர்ந்த திருநாவுக்கரசர், மத்திய பிரதேசத்தில் இருந்து மாநிலங்களவை உறுப்பினராக தேர்ந்தெடுக்கப்பட்டார். தமிழகத்தை சேர்ந்த அவரை ஏன் மத்திய பிரதேசத்தில் இருந்து தேர்வு செய்கிறீர்கள் என யாரும் கேட்கவில்லை. இந்தியாவில் மதம், மொழி, சாதிகளுக்கு அப்பாற்பட்டு, மாநிலத்திற்கு மாநிலம் ஒற்றுமையாக இருக்க வேண்டும் என்பதுதான் எங்கள் நோக்கம்.

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திரைப்பட தயாரிப்பாளரும் இந்த நாட்டின் குடிமகன்தானே. முதல்வரின் கருத்துக்களைத்தான் டெல்லி பிரதிநிதி வெளியிட முடியும். அதைத் தவிர வேறு கருத்துக்களை சொல்ல முடியாது. அரசியலில் இருப்பவர்களுக்கு மட்டும்தான் தகுதி என்று கிடையாது. சமூக பணிகளில் இருப்பவர்களும் செய்யலாம். ஆனால் அவர்கள் யாரும் முன்வருவதில்லை" என்றார்.

வேறு யாரும் முன் வராததால்தான் திரைப்பட தயாரிப்பாளர் நியமிக்கப்பட்டுள்ளாரா என்ற கேள்விக்கு, "அதையும் இதையும் முடிச்சு போடக்கூடாது" என்று செங்கோட்டையன் பதில் அளித்தார்.

தவெக செய்வது குதிரை பேரம் என பாஜக மகளிர் அணித் தலைவர் வானதி சீனிவாசன் குற்றம்சாட்டி இருப்பது குறித்த கேள்விக்கு, "மத்திய அரசு இதை செய்துள்ளது. மகாராஷ்டிராவில் ஒரு அரசையே திருப்பி போட்டார்கள்.

நாங்கள் எதிர்க்கட்சியாக இருந்தபோது கம்பம் ராமகிருஷ்ணன் மதிமுகவில் இருந்து திமுகவில் இணைந்தார். அதிமுகவில் இருந்த அனிதா ராதாகிருஷ்ணன் திமுகவில் இணைந்தார். அப்பொழுது அவர்களுக்கு சீட் வழங்கப்பட்டது.

ஒரு இயக்கம் நல்ல முறையில் பணியாற்றும்போது, யார் வேண்டுமானாலும் அங்கு வரலாம். அதைப் பயன்படுத்திக் கொண்டு எம்எல்ஏக்கள் தங்கள் பதவியை ராஜிநாமா செய்கின்றனர். பெரும்பான்மைக்குத் தேவையான உறுப்பினர்கள் எங்களிடம் இருக்கிறார்கள்.

குதிரை பேரம் என்பது வார்த்தை ஜாலம் தானே தவிர வேறு எதுவும் இல்லை. நான் 6 மாதங்களுக்கு முன்பு ராஜிநாமா செய்து விட்டு தவெகவில் இணைந்தேன். தற்போது அமைச்சராக இருக்கிறேன்.

ஆனால், எம்எல்ஏ பதவியை ராஜிநாமா செய்து விட்டு வந்தவர்களுக்கு இடைத்தேர்தலில் வாய்ப்பு வழங்கப்படுமா? என்பது குறித்து இப்போது சொல்ல முடியாது. அந்த சூழலை பொறுத்து முடிவுகள் இருக்கும்" என்றார்.

அரசின் செயல்பாடுகள் சினிமா பாணியில் இருப்பதாக வானதி சீனிவாசன் கூறியிருப்பது குறித்த கேள்விக்கு, "சினிமா பாணியில் என்ன இருக்கின்றது? முதல்வர் சொன்ன கருத்தில் ஏதாவது முரண்பாடு இருக்கின்றதா? சட்டமன்றத்தில் மற்றவர்கள் செய்யாததையா முதல்வர் செய்தார்? திமுகவினர் சபாநாயகரை கீழே தள்ளிவிட்டு நாற்காலியில் அமர்ந்தார்கள். அதற்கெல்லாம் அன்று காங்கிரஸ் கட்சியினர் ஒத்துழைத்தார்கள்.

முதல்வர் பேச வேண்டும் என திமுகவினர் கருப்பு பேட்ஜ் அணிந்து வந்தார்கள். ஆனால் முதல்வர் பேசும்போது எதற்கு ஓடுகிறார்கள்?

நிதித் துறையில் மட்டும்தான் வெள்ளை அறிக்கை விடுவார்கள். மின்துறையில் மின்தடை குறித்து வெள்ளை அறிக்கை கொடுக்கின்றனர். வருவாய்த் துறை நல்ல முறையில் செயல்பட்டு வருகிறது. வருவாய்த் துறையில் இதுவரை வெள்ளை அறிக்கை வெளியிட்டதே கிடையாது.

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கோவை விமான நிலையத்திற்கு இன்னும் 10 ஏக்கர் கையகப்படுத்த வேண்டி உள்ளது. ஓசூரில் விமான நிலையம் கொண்டுவர விரும்பிய பொழுது மத்திய அரசு அனுமதிக்கவில்லை. சேலம் விமான நிலையத்தில் ஓடுதளம் விரிவுபடுத்த நடவடிக்கை எடுத்து வருகிறோம்" என்றார்.

மருத்துவ கல்லூரி தொடங்க தான் விண்ணப்பித்ததை நிரூபித்தால் அரசியலை விட்டே விலகத் தயார், அதேசமயம் நிரூபிக்க முடியவில்லை எனில் செங்கோட்டையன் அமைச்சர் பதவியை ராஜிநாமா செய்யத் தயாரா என்று நயினார் நாகேந்திரன் கூறியிருப்பது குறித்த கேள்விக்கு, "நயினார் நாகேந்திரன் தலைவர் பதவியை ராஜிநாமா செய்ய வேண்டியது இல்லை; இன்னும் ஓரிரு ஆண்டுகள்தான் அந்த கட்சியில் பதவியில் இருக்க முடியும்.

அவர் மருத்துவ கல்லூரிக்கு விண்ணப்பம் கொடுத்ததற்கான ஆதாரம் என்னிடம் இருக்கிறது. அடுத்தமுறை செய்தியாளர் சந்திப்பில் ஆதாரத்தை நேரில் காட்டுகிறேன்" என்று செங்கோட்டையன் பதில் அளித்தார்.

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