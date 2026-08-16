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தமிழ்நாட்டில் அரிசி தட்டுப்பாடு என்ற பேச்சுக்கே இடமில்லை - நெல் அரிசி வணிகர்கள் சங்க தலைவர் பேட்டி

மற்ற பொருட்களின் விலையை விட அரிசியின் விலை தமிழ்நாட்டில் குறைவாக தான் உள்ளது என நெல் அரிசி வணிகர்கள் சங்கத்தின் மாநில தலைவர் துளசிங்கம் தெரிவித்துள்ளார்.

நெல் அரிவணிகர்கள் சங்கத்தின் மாநில தலைவர் துளசிங்கம்
நெல் அரிசி வணிகர்கள் சங்கத்தின் மாநில தலைவர் துளசிங்கம் (ETV Bharat Tamil Nadu)
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By ETV Bharat Tamil Nadu Team

Published : August 16, 2026 at 7:06 PM IST

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தேனி: தமிழ்நாட்டில் அரிசி தட்டுப்பாடு என்ற பேச்சுக்கே இடமில்லை என்று தமிழ்நாடு அரிசி ஆலை உரிமையாளர்கள் மற்றும் நெல் அரிசி வணிகர்கள் சங்கங்களின் தலைவர் துளசிங்கம் தெரிவித்துள்ளார்.

தமிழ்நாடு அரிசி ஆலை உரிமையாளர்கள் மற்றும் நெல் அரிசி வணிகர்கள் சங்கங்களின் சார்பில் மாநில பொதுக்குழு கூட்டம் தேனியில் உள்ள தனியார் மண்டபத்தில் இன்று (ஆகஸ்ட் 16) நடைபெற்றது. சங்கத்தின் மாநிலத் தலைவர் துளசிங்கம் தலைமையில் நடைபெற்ற இந்த கூட்டத்தில் மாநில, மாவட்ட அரிசி ஆலை உரிமையாளர்கள், வணிகர்கள் ஆகியோர் கலந்து கொண்டு ஆலோசனையில் ஈடுபட்டனர்.

இந்த கூட்டத்திற்கு பிறகு செய்தியாளர்களை சந்தித்த துளசிங்கம், “தமிழ்நாட்டின் முதலமைச்சர் விஜய் பல நலத்திட்ட உதவிகளை நமக்கு செய்துள்ளார். அதிலும் குறிப்பாக வேளாண்மை சார்ந்த தொழில்களுக்கான பல அறிவிப்புகளை வெளியிட்டுள்ளார். கடந்த சில வாரங்களாக தமிழ்நாட்டில் அரிசி விலை அதிகரித்து வருவதாக கூறப்பட்டது.

அதன்படி, 26 கிலோவிற்கு கீழ் உள்ள அரிசி விற்பனைக்கு விதிக்கப்பட்டுள்ள 5 சதவீத ஜி.எஸ்.டி. வரியினை முழுமையாக ரத்து செய்ய வேண்டும். இதனால் அரிசி கிலோவிற்கு இரண்டு முதல் மூன்று ரூபாய் வரை குறைவதற்கான வாய்ப்பு உள்ளது.

தொடர்ந்து, ஒழுங்குமுறை விற்பனை கூடங்களுக்கு விவசாயிகள் கொண்டு செல்லும் நெல்லுக்கு ஒரு சதவீதம் மட்டுமே ஜி.எஸ்.டி. விதிக்கப்படவேண்டும் என்ற கோரிக்கையையும் நாங்கள் தற்போது முன்வைக்கிறோம். அதாவது, வெளிமாநிலங்களில் இருந்து ஆலைகளுக்கு வரும் நெல்களுக்கு பல்வேறு வரி விதிக்கப்படுவதை தவிர்க்க நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும்.

தமிழ்நாட்டில் அரிசி தட்டுப்பாடு என்ற பேச்சிற்கே இடமில்லை. வருங்கால தேவைகளுக்கு ஏற்ப அதிகளவில் அரிசிகள் வருவதற்கு வாய்ப்புகள் உள்ளன. காரணம், கர்நாடகா, கேரளம் மற்றும் தமிழ்நாட்டில் கூட பல இடங்களில் மழைபொழிவு இருக்கிறது. இதனால், அரிசி தேவைக்கு அதிகமாகவே சேமிக்கப்பட்டு உள்ளது.

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தமிழ்நாட்டில் மற்ற அத்தியாவசிய பொருட்களின் விலையை விட அரிசியின் விலை குறைவாக தான் உள்ளது. தமிழ்நாட்டில் வீடுகளில் சூரியஒளி மின்சாரத்திற்கு மானியம் வழங்கப்படுகிறது. அதேபோல், அரிசி ஆலைகளுக்கும் 50 சதவீத மானியத்தோடு சூரிய ஒளி மின்சாரம் வழங்க நடவடிக்கை எடுத்தால் நெல் ஆலை நடத்துபவர்களுக்கு உதவியாக இருக்கும்” என்று தெரிவித்துள்ளார்.

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அரிசி தட்டுப்பாடு
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