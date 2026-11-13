தவெக கூட்டணியில் இருந்தும் காங்கிரஸ் வெளியேற வாய்ப்பு - பாஜக தலைவர் கணிப்பு
ராகுல் காந்தியும், காங்கிரஸ் கட்சியும் தலைமைத் தேர்தல் ஆணையர் ஞானேஷ் குமாரை வேண்டுமென்றே இலக்கு வைப்பதாக ராம்மாதவ் குற்றஞ்சாட்டியுள்ளார்.
Published : November 13, 2026 at 4:20 PM IST
சென்னை: சந்தர்ப்பம் அமைந்தால் தவெக கூட்டணியில் இருந்தும் காங்கிரஸ் வெளியேறு வாய்ப்பு உள்ளதாக பாஜக தேசிய துணைத் தலைவர் ராம்மாதவ் தெரிவித்துள்ளார்.
சென்னை தி.நகரில் உள்ள பாஜக தலைமை அலுவலகமான கமலாலயத்தில், அக்கட்சியின் தேசிய துணைத் தலைவரும் தமிழ்நாடு பாஜக பொறுப்பாளருமான ராம் மாதவ் செய்தியாளர்களை சந்தித்தார்.
அப்போது பேசிய அவர், "இந்தியத் தேர்தல் ஆணையம் சுருக்கத் திருத்தப் பணிகளை மிகவும் சிறப்பாக செய்து முடித்துள்ளது. சமீபத்தில் காங்கிரஸ் தலைவர் ராகுல் காந்தி தலைமையில் 23 கட்சிகள் பங்கேற்றதாக கூறப்படும் தேசிய அளவிலான பேரணியில் தேர்தல் ஆணையத்தின் மீது வைக்கப்பட்ட குற்றச்சாட்டுகள் தவறானவை. வாக்காளர் பட்டியலில் இருந்து 13 கோடி மக்கள் நீக்கப்பட்டுள்ளதாகக் கூறப்படும் வாதம் முட்டாள்தனமானது. இது தொடர்பான வழக்கு நீதிமன்றத்தில் நடைபெற்று வருகிறது. இதற்குத் தேர்தல் ஆணையம் முழுப் பொறுப்பேற்கும்.
மேலும், ராகுல் காந்தியும், காங்கிரஸ் கட்சியும் தேர்தல் ஆணையர் ஞானேஷ் குமாரை வேண்டுமென்றே இலக்கு வைக்கிறார். அவர்களின் உண்மையான இலக்கு பிரதமர் மோடி தான் என ராம் மாதவ் குற்றம் சாட்டினார்.
வாக்காளர் பட்டியல் திருத்தின் பாேது 13 கோடி வாக்காளர்கள் நீக்கப்படவில்லை. 6 கோடி பேர் வேறு இடங்களுக்கு இடம்பெயர்ந்து புதிய இடங்களில் வாக்காளர் பட்டியலில் இணைந்துள்ளனர். தேர்தல் ஆணையம் வீடு வீடாகச் சென்று இப்பணிகளை மேற்கொண்டு 3 கோடி புதிய வாக்காளர்களைச் சேர்த்துள்ளது. ஆனால், இஸ்லாமிய வாக்காளர்கள் நீக்கப்பட்டதாகத் தவறான விளம்பரம் செய்யப்படுகிறது. சாதி ரீதியாகவோ, மத ரீதியாகவோ இந்தப் பணிகள் மேற்கொள்ளப்படவில்லை. இது வழக்கமாக நடைபெறும் ஒரு நடைமுறைதான்.
கடந்த மூன்று நாடாளுமன்றத் தேர்தல்களிலும் மக்களின் பெரும் ஆதரவால் பாஜக வெற்றி பெற்றது. மக்கள் ஆதரவின்றி தேர்தலில் தோல்வியடைந்த காங்கிரஸ், அதற்காகத் தேர்தல் ஆணையத்தைக் குறை கூறுவது ஏன்?
பீகார், உத்தரப் பிரதேசம், கர்நாடகா உள்ளிட்ட 4 மாநிலங்களில் நடைபெற்ற தேர்தல்களில் ஒன்றில் மட்டுமே காங்கிரஸ் வெற்றி பெற்றுள்ளது.
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காங்கிரஸ் கட்சி எப்போதும் தமிழ்நாட்டு மக்களுக்கு உண்மையாக இருந்ததில்லை. மேலும் ஆறு மாதங்களுக்கு முன்பே திமுக தலைவர் மு.க.ஸ்டாலின் காங்கிரஸ் நிலையை உணர்ந்திருப்பார் . இந்திய ஜனநாயகம் மற்றும் மக்களாட்சி மீது நம்பிக்கையில்லாமல் காங்கிரஸ் பேசி வருகிறது. தமிழக வெற்றிக் கழகத்தை பாஜகதான் பின்னணியில் இருந்து இயக்குகிறது என்று கூறுவது வாக்களித்த மக்களை இழிவுபடுத்தும் செயல்.
வாய்ப்பு கிடைக்கும் போதெல்லாம் பிற கட்சிகளின் ஆதரவோடு அமைச்சரவையில் இடம்பெறுவதையே காங்கிரஸ் வாடிக்கையாகக் கொண்டுள்ளது. சந்தர்ப்பம் அமைந்தால் தமிழக வெற்றிக் கழகத்தின் கூட்டணியில் இருந்து கூட காங்கிரஸ் வெளியேற வாய்ப்புள்ளது" எனத் தெரிவித்துள்ளார்.