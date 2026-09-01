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மலைப்பகுதிகளில் இன்னும் சாலை வசதியே இல்லை... சட்டப்பேரவையில் ஆளுங்கட்சி, எதிர்க்கட்சி காரசார விவாதம்

கல்வராயன் மலைவாழ் மக்களை யாருமே சென்று பார்க்கவில்லை என்று கூறக்கூடாது. நாங்கள் நேரடியாகச் சென்று பார்த்துத்தான் நடவடிக்கை எடுத்துள்ளோம் என முன்னாள் அமைச்சர் எம்ஆர்கே பன்னீர்செல்வம் கூறினார்.

தமிழ்நாடு சட்டமன்றம்
தமிழ்நாடு சட்டமன்றம் (Tamilnadu Assembly (Youtube Channel))
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By ETV Bharat Tamil Nadu Team

Published : September 1, 2026 at 8:04 PM IST

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சென்னை: மலைப்பகுதிகளில் இன்னும் சாலைகளே இல்லை என சாதிச் சான்றிதழ் விவகாரத்தில் ஆளுங்கட்சி, எதிர்கட்சி இடையே காராசாரமான விவாதம் நடந்ததால் பரபரப்பு ஏற்பட்டது.

தமிழக சட்டப்பேரவையில் மானிய கோரிக்கை மீதான விவாதத்தில், ஆதிதிராவிடர் மற்றும் பழங்குடியின மக்களுக்கு சாதிச் சான்றிதழ் கிடைப்பதில் ஏற்படும் சிக்கல்கள் தொடர்பான விவாதம் நடைபெற்றது. அப்போது ஆளும் தரப்பு மற்றும் எதிர்க்கட்சி உறுப்பினர்களிடையே காரசாரமான விவாதம் நடைபெற்றது.

மானிய கோரிக்கை மீதான வாதத்திற்கு பேசிய சி.பி.எம். சட்டமன்ற உறுப்பினர் செல்லசாமி, பத்மநாபபுரம் தொகுதியில் ஆதிதிராவிடர் மற்றும் பழங்குடியினர் வசிக்கும் 22 மலைக் கிராமங்கள் உள்ளனர்; ஒரு பஞ்சாயத்தில் மட்டும் சுமார் 2,500 பேர் வசிக்கின்றனர் என கூறினார்.

மேலும், மலைப்பகுதி மக்களுக்கு சாதிச் சான்றிதழ் வழங்குவதில் தேவையற்ற விதிமுறைகள் மற்றும் கட்டுப்பாடுகள் இருப்பதாகவும், பட்டா, குடிநீர், சாலை, போக்குவரத்து, மின்சாரம் உள்ளிட்ட அடிப்படை வசதிகள் போதிய அளவில் இல்லை என்றும் அவர் தெரிவித்தார்.

இதற்கு பதிலளித்த அமைச்சர் வன்னி அரசு, அமைச்சராக பொறுப்பேற்ற பிறகு முதலில் சென்றது பழங்குடியினர் வசிக்கும் பகுதிக்குத்தான் என்றார்.

ஈரோடு மாவட்டம் சத்தியமங்கலம் உள்ளிட்ட பல்வேறு பகுதிகளுக்குச் சென்றபோது, சாதிச் சான்றிதழ் கிடைப்பதில் பிரச்சினை இருப்பதாக மக்கள் தெரிவித்தனர் எனவும் கூறினார்.

குறிப்பாக கல்வராயன் மலைப்பகுதியில் கீழ் தேவனூர், மேல் தேவனூர் பகுதிகளுக்கு நேரடியாகச் சென்றபோது, இதுவரை இந்தக் குக்கிராமத்திற்கு எந்த அமைச்சரும் வந்ததில்லை; நீங்கள்தான் முதன்முறையாக வந்துள்ளீர்கள் என அப்பகுதி மக்கள் தன்னிடம் தெரிவித்தனர் என அமைச்சர் வன்னி அரசு குறிப்பிட்டார்.

அப்போது குறுக்கிட்ட முன்னாள் அமைச்சர் எம்.ஆர்.கே. பன்னீர்செல்வம், யாருமே சென்று பார்க்கவில்லை என்று கூறக்கூடாது. நாங்கள் நேரடியாகச் சென்று பார்த்துத்தான் நடவடிக்கை எடுத்துள்ளோம். நாங்கள் எதுவும் செய்யாதது போன்ற பிம்பத்தை உருவாக்கக்கூடாது என்றார்.

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மேலும், இவ்வளவு குறுகிய காலத்தில் இத்தனை பேருக்கு எப்படிச் சாதிச் சான்றிதழ் வழங்கப்பட்டது? அது முறையாக விசாரித்து வழங்கப்பட்டதா? என்பது தெரியவில்லை என்றும் கேள்வி எழுப்பினார்.

இதற்கு பதிலளித்த அமைச்சர் வன்னி அரசு, சாதிச் சான்றிதழ் என்பது மிகவும் முக்கியமான தேவை. அனைவருக்கும் நீங்கள் வழங்கியிருந்தால் ஏன் இவ்வளவு மனுக்கள் வரப்போகின்றன? தேவையானவற்றை மக்களுக்கு வழங்கத்தான் நாங்கள் முயற்சி செய்கிறோம். நீங்கள் ஏன் வழங்கவில்லை என்று நாங்கள் கேட்கவில்லை என்றார்.

அப்போது அவை முன்னவர் செங்கோட்டையன், நீங்கள் சாதனை செய்ததால்தான் எதிர்க்கட்சியில் அமர்ந்திருக்கிறீர்கள். மக்கள் பார்த்துக்கொண்டுதான் இருக்கிறார்கள் என்றார்.

இதையடுத்து பேசிய அமைச்சர் எ.வ.வேலு, எம்.ஆர்.கே. பன்னீர்செல்வம் கூறியதும் உண்மைதான், அமைச்சர் வன்னி அரசு கூறியதும் உண்மைதான். மலைப்பகுதிகள் நீண்டகாலமாக பெரிய அளவில் கவனத்தில் எடுத்துக்கொள்ளப்படாமல் இருந்தன. 13 ஆயிரம் பேருக்கு நில உரிமைப் பட்டாவை நேரில் சென்று வழங்கியுள்ளோம்.

மேலும், கேட்டால் தானே கொடுக்க முடியும்? அவர்கள் இருக்கும் இடத்திற்கே செல்ல முடியாத நிலையும் இருந்தது. எங்களால் முடிந்த அளவுக்கு அதிகமான பணிகளை செய்த ஆட்சி திமுக ஆட்சிதான்" எனக் கூறினார்.

இதனிடையே, கல்வராயன் மலைப்பகுதி சிறப்பாக இருப்பதற்கு அதிமுக ஆட்சிதான் காரணம் என அதிமுக உறுப்பினர் ராகேஷ் தெரிவித்தார்.

இதற்கு பதிலடி கொடுத்த அமைச்சர் வன்னி அரசு, இவ்வளவு வேலை பார்த்திருக்கிறீர்கள் என்றால் தற்போது என்ன லட்சணத்தில் உள்ளது தெரியுமா? நான் சவால் விடுகிறேன். மேல் தீவானூர், கீழ் தீவானூர் பகுதிகளில் சாலைகளே இல்லை. இன்னும் சாலைகள் இல்லாத பகுதிகள் உள்ளன என்று கூறினார்.

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