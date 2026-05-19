பொதுக்குழுவை உடனடியாக கூட்ட வேண்டும் - எடப்பாடி பழனிசாமிக்கு சி.வி.சண்முகம் தரப்பு மீண்டும் வலியுறுத்தல்

பொதுக்குழுவை உடனடியாக கூட்ட வேண்டும் - எடப்பாடி பழனிசாமிக்கு சி.வி.சண்முகம் தரப்பு மீண்டும் வலியுறுத்தல்
"தவெகவுடன் கூட்டணி அமைக்க வேண்டும் என எடப்பாடி பழனிசாமியிடம் நாங்கள் சொன்னோம்; ஆனால் கூட்டணி பேச வந்தவர்களை அவர் உதாசீனப்படுத்தினார்" என சி.வி.சண்முகம் தெரிவித்தார்.
Published : May 19, 2026 at 8:18 PM IST
சென்னை: அதிமுக பொதுக் குழுவை உடனடியாக கூட்ட வேண்டும் என்று சி.வி.சண்முகம் மீண்டும் வலியுறுத்தியுள்ளது.
சட்டமன்ற தேர்தல் முடிவுகளுக்குப் பிறகு அதிமுகவில் பிளவு ஏற்பட்டு சி.வி.சண்முகம், எஸ்.பி.வேலுமணி தலைமையில் ஒரு அணி செயல்பட்டு வருகிறது. அதிமுக மாவட்ட செயலாளர்கள் கூட்டம், எடப்பாடி பழனிசாமி தலைமையில் அதிமுக தலைமை அலுவலகத்தில் இன்று நடைபெற்றது. அதற்கு முன்பாக, அதிமுக எம்எல்ஏ சி.வி.சண்முகம் தனது ஆதரவாளர்ளுடன் தனது அலுவலகத்தில் ஆலோசனையில் ஈடுபட்டார்.
இந்த ஆலோசனைக் கூட்டத்தில் எஸ்.பி.வேலுமணி, சி.விஜயபாஸ்கர், தங்கமணி, காங்கேயம் நடராஜன், திருத்தணி அரி, இசக்கி சுப்பையா, ஆர்.காமராஜ் உள்ளிட்ட சட்டமன்ற உறுப்பினர்கள் கலந்து கொண்டனர்.
பின்னர் செய்தியாளர்களிடம் பேசிய சி.வி.சண்முகம், "நடந்து முடிந்த தமிழ்நாடு சட்டமன்றத் தேர்தலில் பொதுச் செயலாளர் எடப்பாடி பழனிசாமி தலைமையிலான அதிமுக மீண்டும் ஒரு தோல்வியை சந்தித்துள்ளது. 2 நாடாளுமன்ற தேர்தல்கள், 2 சட்டமன்ற தேர்தல்கள் என அனைத்து தேர்தல்களிலும் அதிமுக தோல்வியை சந்தித்துள்ளது. அதிமுகவின் வாக்கு வங்கியும் சரிவை நோக்கி சென்று கொண்டிருக்கிறது.
கடந்த 2024 நாடாளுமன்ற தேர்தலுக்குப் பிறகு எடப்பாடி பழனிசாமியை அவரது வீட்டில் 6 பேர் சந்தித்து பேசினோம். பிரிந்து சென்றவர்கள், நீக்கப்பட்டவர்கள் என அனைவரையும் ஒருங்கிணைத்து ஒரு வலிமையான அதிமுகவை முன்னெடுக்க வேண்டும் என கூறினோம். அதை எடப்பாடி பழனிசாமி நிராகரித்து, ஏற்றுக் கொள்ள மறுத்தார்.
வலிமையான கூட்டணியை அமைக்க தமிழக வெற்றி கழகத்தோடு கூட்டணி அமைக்க வேண்டும் என எடப்பாடி பழனிசாமியிடம் நாங்கள் சொன்னோம். தமிழக வெற்றிக் கழகம் சார்பிலும் அதிமுகவுடன் பேச்சுவார்த்தை நடத்தினார்கள். ஆனால் கூட்டணி பேச வந்தவர்களை எடப்பாடி பழனிசாமி உதாசீனப்படுத்தினார்.
தவெக மட்டுமல்ல தேமுதிகவையும் கூட்டணியில் சேர்க்க எடப்பாடி பழனிசாமிக்கு மனமில்லை. டாக்டர் கிருஷ்ணசாமி போன்றவர்களையும் அரவணைக்காமல் தான் மட்டும் இருந்தால் போதும் என எடப்பாடி பழனிசாமி இருந்தார்.
ஏதோ ஒரு காரணத்திற்காக தவறு செய்திருந்தாலும் எந்த பொறுப்பும் வேண்டாம், உறுப்பினராக இருக்கிறோம் என ஓ.பன்னீர்செல்வம் கடைசி வரை சொன்னார். ஆனால் அதையும் எடப்பாடி பழனிசாமி ஏற்றுக் கொள்ளவில்லை.
ஆனால், கண் கெட்ட பிறகு சூரிய நமஸ்காரம் என்பது போல், தற்போது தவறு செய்தவர்கள் திரும்பி வந்தால் ஏற்றுக்கொள்கிறோம் என எடப்பாடி பழனிசாமி சொல்கிறார். இதை அவர் கடந்த காலங்களில் செய்திருந்தால், அதிமுகவுக்கு இந்த நிலைமை வந்திருக்காது. எல்லாவற்றையும் அவர் செய்து விட்டு இன்றைக்கு நாங்கள் ஏதோ கட்சிக்கு துரோகம் செய்து இயக்கத்தை பிளவுபடுத்தியதாக குறை சொல்கிறார்.
அதிமுக பொதுக்குழுவை உடனடியாக கூட்ட வேண்டும். பொதுக்குழுவில் என்ன முடிவெடுத்தாலும் தலைவணங்கி ஏற்றுக்கொள்கிறோம். பொதுக்குழுவில் பெரும்பான்மை உறுப்பினர்கள் என்ன முடிவெடுக்கிறார்களோ அந்த முடிவை தலைவணங்கி ஏற்றுக்கொள்கிறோம்.
ஆனால், எடப்பாடி பழனிசாமி, ஒரு பக்கம் பேசி தீர்த்துக் கொள்ளலாம் என கூறுகிறார். மறுபக்கம், கட்சியிலிருந்து அனைவரையும் நீக்குகிறார். இதுவரை 31 மாவட்ட செயலாளர்களை நீக்கியுள்ளார். அவருக்கு ஆதரவாக கையெழுத்து போட மறுத்தால் பதவி பறிக்கப்படும் என நிர்வாகிகளை அவர் அச்சுறுத்தி வைத்துள்ளார்.
முதல்வராக இருந்த ஜெயலலிதா மறைந்த 05.12.2016 தேதி நிலவரப்படி, பெரும்பான்மை உறுப்பினர்களின் ஆதரவை பெற்று ஓ.பன்னீர்செல்வம் ஒருங்கிணைப்பாளராகவும், எடப்பாடி பழனிசாமி இணை ஒருங்கிணைப்பாளராகவும் தேர்வு செய்யப்பட்டு தேர்தல் ஆணையத்தால் ஏற்றுக் கொள்ளப்பட்டார்கள்.
எடப்பாடி பழனிசாமி, எங்களை நீக்கியது செல்லாது. ஐந்தில் ஒரு பங்கு பொதுக்குழு உறுப்பினர்கள் கையெழுத்திட்டு பொதுச்செயலாளரிடம் கடிதம் கொடுத்தால், அடுத்த 30 நாட்களில் சிறப்பு பொதுக்குழுவை கூட்ட வேண்டும் என்பது அதிமுகவின் சட்ட விதி. ஆனால் பொதுக்குழுவை கூட்ட வேண்டாம் என பொதுக்குழு உறுப்பினர்கள் கூறியதாக சுற்றறிக்கை அனுப்புகிறார்கள். இது ஜனநாயக முறை அல்ல. அதிமுக பொதுக் குழுவை கூட்ட எந்த நிபந்தனையும் இல்லை. பொதுக் குழுவின் முடிவை ஏற்றுக்கொள்கிறோம்" என்றார்.