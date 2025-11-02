'தமிழ்நாட்டில் பல தற்குறிகள் சுற்றுகிறார்கள்..' யாரை சொல்கிறார் நீதிபதி ஆனந்த் வெங்கடேஷ்?
தோல்வியை எதிர்கொள்ளும் தைரியம் குழந்தைகளிடம் உருவாக்குவது பெற்றோர்களின் முக்கிய நோக்கமாக இருக்க வேண்டும் என நீதிபதி ஆனந்த் வெங்கடேஷ் வலியுறுத்தியுள்ளார்.
Published : November 2, 2025 at 7:30 AM IST
வேலூர்: புத்தகங்கள் படிக்காமல் வாழ்க்கையை கடப்பவர்கள் தான் இன்றைய ‘தற்குறிகள்’ என நீதிபதி ஆனந்த வெங்கடேஷ் தெரிவித்துள்ளார்.
வேலூரில் தனியார் பள்ளி ஆண்டு விழாவில் சிறப்பு விருந்தினராக சென்னை உயர்நீதிமன்ற நீதிபதி ஆனந்த் வெங்கடேஷ் கலந்து கொண்டார். அப்போது பேசிய அவர் “மாணவர்களின் வாழ்க்கையில் பள்ளி பருவம் மிகவும் முக்கியமானது. அந்த பருவத்தில் கிடைக்கும் அன்பு, நட்பு என்றென்றும் நிலைக்கும். மாணவர்கள் மற்றவர்களை பற்றியும் சிந்தித்து, அவர்களுக்கு உதவும் பழக்கத்தை வளர்த்துக் கொள்ள வேண்டும். அது ஒரு நாள் அவர்களின் இயல்பாக மாறும்” என்றார்.
மகிழ்ச்சியே உண்மையான வாழ்க்கை:
தொடர்ந்து பேசிய அவர், "வெற்றி பெறுவதற்கான அளவுகோல் மதிப்பெண் அல்ல. மதிப்பெண், பதவி, சம்பளம் ஆகியவை வாழ்க்கை அல்ல; மகிழ்ச்சியே உண்மையான வாழ்க்கை. உள்ளுக்குள் மகிழ்ச்சியில்லாதவர்கள் தான் தவறான செயல்களில் ஈடுபடுகின்றனர். வாழ்க்கையின் அடித்தளம் மகிழ்ச்சிதான் என்பதை உணருங்கள். புத்தகம் நமக்குத் தரும் அறிவு வாழ்க்கை முழுவதும் நம்முடன் இருக்கும். அதேபோல் உடல் நலனிலும் கவனம் செலுத்தி, தொழில் நுட்பத்தை தேவைக்கு ஏற்றவாறு மட்டுமே பயன்படுத்த வேண்டும். தொழில்நுட்பம் நம் கட்டுப்பாட்டில் இருக்க வேண்டும்; அதன் கட்டுப்பாட்டில் நாம் அடிமையாகக் கூடாது.
குழந்தைகளிடம் எதையும் திணிக்காதீர்கள்:
குழந்தைகளின் உலகம் மிகவும் அழகானது என்பதை பெற்றோர்கள் உணர வேண்டும். அவர்களுடன் உண்மையை மட்டும் பேசுங்கள். நீங்கள் வாழ நினைத்த வாழ்க்கையை குழந்தைகளுக்கு திணிக்காதீர்கள். காலத்திற்கேற்ப மாற்றங்களை ஏற்றுக்கொள்ள வேண்டும். குழந்தைகளுடன் பேசுங்கள், நேரம் செலவிடுங்கள். மதிப்பெண், பதவி என்பவைகளை காட்டிலும் மகிழ்ச்சியே முக்கியம். தோல்வியை எதிர்கொள்ளும் தைரியம் அவர்களிடம் உருவாக செய்யுங்கள்.
அரங்கை அதிர வைத்த தற்குறி:
‘தற்குறிகள்’ என்றால் பழைய காலத்தில் படிக்காதவர்கள், கையெழுத்து போட தெரியாதவர்கள் என்று பொருள். ஆனால் இப்போது அனைவரும் படித்தவர்கள் தான். எனினும், புத்தகங்கள் படிக்காமல் வாழ்க்கையை கடக்க நினைப்பவர்கள் தான் இன்றைய ‘தற்குறிகள்’. வாட்ஸ் அப் போன்ற சமூக வலைதளங்களின் மூலம் அரைகுறையான தகவல்களையே கொண்டு பல மணி நேரம் பேசும் நிலை ஏற்பட்டுவிட்டது. புத்தகப் படிப்பு பழக்கம் இழந்துவிட்டது. இதை திருத்திக்கொள்ள வேண்டும்” என்றார்
நீதிபதி ஆனந்த் வெங்கடேஷ் உரையாற்றுவதற்கு முன், 'இதுஒரு பொன் மாலை பொழுது' என்ற பாடல் ஒலிபரப்பப்பட்டது. தொடர்ந்து அந்த பாடலை அவரே பாடி மாணவர்களை உற்சாகப்படுத்தினார். அவர் பாடியதும் மாணவர்கள் உற்சாக குரல் எழுப்பி ஆரவாரம் செய்தனர்.