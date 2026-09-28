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தென்பெண்ணை ஆற்றங்கரையோரம் சிவலிங்கத்தின் ருத்ர பாகம் - வியப்புடன் பார்த்த கிராம மக்கள்

சிவலிங்கத்தின் ருத்ர பாகம் ஆற்றில் அடித்து வரப்பட்டதா? அல்லது ஆற்றின் கரையோரத்தில் புதைந்துக் கிடந்ததா? என்பதை தொல்லியல் துறையினர் ஆய்வுச் செய்ய வேண்டும் என்று கிராம மக்கள் கோரிக்கை விடுத்துள்ளனர்.

சிவலிங்கத்தின் ருத்ர பாகம்
சிவலிங்கத்தின் ருத்ர பாகம் (ETV Bharat Tamil Nadu)
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By ETV Bharat Tamil Nadu Team

Published : September 28, 2026 at 6:27 PM IST

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விழுப்புரம்: தென்பெண்ணை ஆற்றங்கரையோரம் கிடந்த சிவலிங்கத்தின் ருத்ர பாகத்தை எஸ்.மேட்டுப்பாளையம் கிராம மக்கள் ஆச்சரியத்துடன் பார்த்தனர்.

விழுப்புரம் மாவட்டம், வளவனூர் அருகேயுள்ள எஸ்.மேட்டுப்பாளையம் கிராமம், தென்பெண்ணை ஆற்றங்கரையையொட்டி அமைந்துள்ளது. இந்த நிலையில், இளைஞர்கள் சிலர் தென்பெண்ணை ஆற்றங்கரையோரம் கிரிக்கெட் விளையாடுவதற்காகச் சென்றுள்ளனர்.

ஆற்றில் தண்ணீர் சென்றுக் கொண்டிருந்த நிலையில், நீரோட்டத்தில் அடித்து வரப்பட்ட வித்தியாசமான உருளை வடிவிலான கல் ஒன்று கரையோரம் கிடந்ததைக் கவனித்துள்ளனர். அதைத் தொடர்ந்து, இளைஞர்கள் அருகில் சென்று பார்த்தபோது, அது சிவலிங்கத்தின் ருத்ரபாகம் என்பதை அறிந்து ஆச்சரியத்தில் ஆழ்ந்தனர்.

இதையடுத்து, ஆற்றங்கரையோரம் உள்ள சிவன் கோயில் வளாகத்தில் சிவலிங்கத்தின் ருத்ர பாகத்தை இளைஞர்கள் பத்திரமாகக் கொண்டு வந்தனர். இந்த தகவல் எஸ்.மேட்டுப்பாளையம் கிராம மக்களிடம் பரவிய நிலையில், சிவன் கோயிலுக்கு வந்து ருத்ரபாகம் கல்லைப் பார்த்து மனமுருகி வழிபாடும் செய்தனர்.

வரலாற்று ஆய்வாளர்கள் கூறுகையில், "தென்பெண்ணை ஆற்றங்கரையோரப் பகுதிகள் வரலாற்று முக்கியத்துவம் வாய்ந்தப் பகுதிகளாகக் கருதப்படுகிறது. குறிப்பாக, இப்பகுதியில் சோழர் காலத்திலிருந்தே சிவலிங்க வழிபாடு உள்ளிட்ட சமய வழிபாடுகள் நடைபெற்று வந்துள்ளது. இந்நிலையில், தற்போது கண்டெடுக்கப்பட்டுள்ள சிவலிங்கத்தின் உருளை வடிவிலான ருத்ர பாகமும் சோழர் காலத்தைச் சேர்ந்தவையாக இருக்கலாம்; எனினும், சிவலிங்கத்தின் காலம் மற்றும் அதன் வரலாற்றுப் பின்னணியை உறுதி செய்ய தொல்லியல் மற்றும் வரலாற்று ஆய்வுகள் மேற்கொள்ளப்பட வேண்டியது அவசியம்" என்று கூறுகின்றனர்.

சிவலிங்கம் பொதுவாக பல்வேறு அமைப்புகளைக் கொண்டதாக இருந்தாலும், வழிபாட்டில் முக்கியமாக ருத்ர பாகம், விஷ்ணு பாகம் மற்றும் ஆவுடையார் பாகம் ஆகியவை இடம்பெறுகின்றன. தற்போது எஸ்.மேட்டுப்பாளையம் பகுதியில் சிவலிங்கத்தின் ருத்ர பாகம் மட்டுமே கண்டெடுக்கப்பட்டுள்ள நிலையில் விஷ்ணு பாகம் மற்றும் ஆவுடையார் பாகம் ஆகியவை இதுவரை கண்டெடுக்கப்படவில்லை.

கண்டெடுக்கப்பட்ட ருத்ர பாகத்தை மட்டும் தனியாக வைத்திருப்பதற்குப் பதிலாக, விஷ்ணு பாகம் மற்றும் ஆவுடையார் பாகத்துடன் இணைத்து முழுமையான சிவலிங்கத்தை அமைத்து வழிபாடு நடத்த வேண்டும் என கிராம மக்கள் விருப்பம் தெரிவித்துள்ளனர். அத்துடன், இதற்கான நடவடிக்கைகளிலும் கிராம மக்கள் ஈடுபட்டுள்ளனர்.

சிவலிங்கத்தின் ருத்ர பாகம் ஆற்றில் அடித்து வரப்பட்டதா? அல்லது ஆற்றின் கரையோரத்தில் புதைந்துக் கிடந்ததா? என்பதை ஆய்வுச் செய்ய வேண்டும் என்றும், தென்பெண்ணை ஆற்றின் இருகரைகளிலும் பழமையான சிற்பங்கள், கல்வெட்டுகள் உள்ளனவா? என்பது குறித்தும் தொல்லியல் துறையினர் ஆய்வு செய்ய வேண்டும் என்றும் கிராம மக்கள் கோரிக்கை விடுத்துள்ளனர்.

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TAGGED:

ஆச்சரியத்துடன் பார்த்த மக்கள்
சிவலிங்கத்தின் ருத்ர பாகம்
தென்பெண்ணை ஆற்றங்கரை
VILUPPURAM DISTRICT
THENPENNAI RIVER SHIVALINGA RUDRA

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