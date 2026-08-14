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திருவிழா என்பது கடவுளை வழிப்படுவது மட்டுமில்லை, இயற்கையை பாதுகாப்பதும்தான் - நெகிழ்ச்சியை ஏற்படுத்தும் கிராம மக்கள்

மேல அரியபுரம் கிராமத்தைச் சேர்ந்த மக்கள் திருவிழாவை வெறும் கொண்டாட்டமாக மட்டும் பார்க்காமல், நம் வனத்தை பாதுகாக்கும் ஒரு நிகழ்வாகவும் கருதி ஆண்டுதோறும் மரம் வளர்த்து வருவது சக பக்தர்களை நெகிழ்ச்சியில் ஆழ்த்தி உள்ளது.

இந்தாண்டு நட்டு வைத்த மரக்கன்றுடன் மேல அரியபுரம் கிராம மக்கள்
இந்தாண்டு நட்டு வைத்த மரக்கன்றுடன் மேல அரியபுரம் கிராம மக்கள் (ETV Bharat Tamil Nadu)
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By ETV Bharat Tamil Nadu Team

Published : August 14, 2026 at 9:48 PM IST

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By இரா.மணிகண்டன்

திருநெல்வேலி: திருவிழா என்பது கிடா வெட்டி கடவுளை வழிப்படுவது மட்டுமில்லை, இயற்கையை பாதுகாப்பதும் தான் என ஆண்டுதோறும் மரக்கன்று நட்டு வளர்த்து வரும் கிராம மக்களின் செயல் நெகிழ்ச்சியை ஏற்படுத்தியுள்ளது.

ஆடி மாதம் என்றாலே கோயில் திருவிழாக்கள் களைக்கட்டி விடும். அந்த வகையில், திருநெல்வேலி மாவட்டம் பாபநாசம் அருகே மேற்கு தொடர்ச்சி மலையில் அமைந்துள்ள பிரசித்தி பெற்ற சொரிமுத்து அய்யனார் திருக்கோயிலில், ஆடி அமாவாசை திருவிழா ஒவ்வொரு ஆண்டும் கோலாகலமாக கொண்டாடப்பட்டு வருகிறது.

அடர்ந்த வனப்பகுதிக்கு நடுவே தாமிரபரணி ஆற்றை ஒட்டி ரம்மியமான சூழலில் அமைந்துள்ள இந்த கோயிலின் ஆடி திருவிழாவில் கலந்துகொள்ள திருநெல்வேலி மட்டுமல்லாமல் தென்காசி, விருதுநகர், தூத்துக்குடி உட்பட பல்வேறு மாவட்டங்களைச் சேர்ந்த ஆயிரக்கணக்கான பக்தர்கள் படையெடுத்து வருகின்றனர்.

இந்த கோயிலில் 60 ஆண்டுகளுக்கு மேலாக 10 நாட்களுக்கு ஆடி அமாவாசை திருவிழாவில் கொண்டாடப்படுகிறது. அந்த காலத்தில் இதற்காக குடும்பம் குடும்பாக மாட்டு வண்டி கட்டி பக்தர்கள் வருவது வழக்கமாக இருந்துள்ளது. அப்படி வருபவர்கள் காட்டுப்பகுதியிலேயே குடில் கட்டி 10 நாட்கள் தங்கி, சமைத்து சாப்பிட்டு சாமி வழிபாடு செய்து வந்தனர்.

இப்படி ஒவ்வொரு வருடமும் இந்த கோயிலை நோக்கி வரும் பக்தர்களின் கூட்டம் அதிகரிக்க அதிகரிக்க, அவர்களினால் விட்டு செல்லப்படும் கழிவுகளினால் வனப்பகுதி பாதிக்கப்படும் சூழல் உருவானது. இதனால் வனத்தை பாதுகாக்க சில கட்டுப்பாடுகளை வனத்துறை நிர்ணயிக்க வேண்டிய கட்டாயம் ஏற்பட்டது.

அதன்படி, திருவிழாவுக்கு வரும் பக்தர்கள் குடில் அமைத்து தங்குவதற்கான நாட்கள் குறைக்கப்பட்டன. காலப்போக்கில் மாட்டி வண்டி மாறி, பேருந்து சேவை தொடங்கப்பட்டது. இதன் தொடர்ச்சியாக தனியார் வாகனங்கள் செல்ல கட்டுப்பாடு விதிக்கப்பட்டு, ஒரு நாள் மட்டுமே அனுமதி அளிக்கப்படுகிறது. அதுமட்டுமின்றி, பிளாஸ்டிக் பொருட்கள், மது பாட்டில்கள் ஆகியவை உள்ளே கொண்டு செல்லவும் தடை விதிக்கப்பட்டுள்ளது.

பாரம்பரியம் மாறாமல்

சொரிமுத்து அய்யனார் கோயில் திருவிழாவில் கலந்துகொள்ள குவிந்த பக்தர்கள்
சொரிமுத்து அய்யனார் கோயில் திருவிழாவில் கலந்துகொள்ள குவிந்த பக்தர்கள் (ETV Bharat Tamil Nadu)

கட்டுப்பாட்டுகளுக்கு நடுவிலும் பாரம்பரியம் மாறாமல் குடும்பத்தோடு குடில்கள் அமைத்து ஆடி அமாவாசை திருவிழாவை ஒவ்வொரு ஆண்டும் கொண்டாடி வருகின்றனர். அதன்படி, இந்த ஆண்டு ஆடி அமாவாசை திருவிழா வெகுவிமர்சையாக கொண்டாடப்பட்டது.

இதற்காக 6 நாட்களுக்கு முன்பே சுற்றுவட்டார மாவட்டங்களில் இருந்து குடும்பத்தோடு வந்த பக்தர்கள் சுமார் 1,500 குடில்கள் அமைத்து தங்கி, திருவிழாவில் கிடா வெட்டி நேர்த்தி கடன் செலுத்தினர். அதனுடன், அங்கேயே கிடாக்கறி சமைத்து குடும்பத்தோடு அமர்ந்து அசைவ விருந்துடன் விழாவை நிறைவு செய்தனர்.

10 ஆண்டுகளாக மரக்கன்று நடும் குடும்பம்

இயற்கைக்கும், ஆன்மீகத்திற்கு மத்தியில் ஒவ்வொரு ஆண்டும் மக்கள் வெள்ளத்தில் நிறையும் இந்த திருவிழாவுக்கு தென்காசி மாவட்டம் பாவூர்சத்திரம் அருகே மேல அரியபுரம் என்ற கிராமத்தைச் சேர்ந்த ஊர் மக்கள் கடந்த 10 ஆண்டுகளாக தொடர்ச்சியாக வருகை தருகிறார்கள். இப்பகுதியில் இயற்கையை பாதுகாக்க வனத்துறை ஒருபக்கம் கட்டுப்பாடுகளை விடுத்து முயற்சி செய்து வரும் சூழலில், இந்த ஊர்மக்கள் அவர்களுக்கு கைக்கொடுக்கும் வகையில், ஒவ்வொரு ஆண்டும் திருவிழா முடித்து செல்லும்போது மரக்கன்றுகளை நட்டு வருவது நெகிழ்ச்சியை ஏற்படுத்தியுள்ளது.

சொரிமுத்து அய்யனார் கோயில் திருவிழாவில் கலந்துகொள்ள குவிந்த பக்தர்கள்
சொரிமுத்து அய்யனார் கோயில் திருவிழாவில் கலந்துகொள்ள குவிந்த பக்தர்கள் (ETV Bharat Tamil Nadu)

சுமார் 7 தலைமுறையாக குடும்பத்தினருடன் ஒற்றுமையாக இத்திருவிழாவுக்கு வரும் அரியபுரம் கிராம மக்கள், இந்த முறை ஏழு பேருந்துகளில் ஒரே குடும்பமாக வருகை தந்து, குடில் அமைத்து சாமிக்கு கிடா வெட்டி நேர்த்து கடன் செலுத்தினர்.

நிழலை தேடிய போது தெரிந்த மரத்தின் அருமை

இந்த கிராம மக்கள் கோயிலின் கிழக்குப் பகுதியில் கடந்த 10 ஆண்டுகளுக்கும் மேலாக ஒரே இடத்தில் குடில்கள் அமைத்து தங்குவதை வழக்கமாக கொண்டுள்ளனர். தொடக்க காலத்தில் அங்கு போதிய மரங்கள் இல்லாததால், வெயிலில் தாக்கம் இருந்துள்ளது. குழந்தைகளுடன் குடில் அமைத்து தங்கும்போது, வெயிலினால் கடும் சிரமத்திற்கு ஆளாகியுள்ளனர்.

சமைத்து சாப்பிட, குழந்தைகள் விளையாட நிழல் கிடைக்காமல் அவதியடைந்துள்ளனர். அப்போது நாம் ஒவ்வொரு ஆண்டும் மகிழ்ச்சியுடன் இருந்து செல்லும் இடம் மகிழ்ச்சியாக இல்லை என்பதை உணர்ந்துள்ளனர். அதனால், கடவுளுக்கு நேர்த்திக்கடன் செலுத்தினால் மட்டும் போதாது, நாம் வாழும் இந்த இயற்கைக்கும் நேர்த்திக்கடன் செலுத்த வேண்டும் என முடிவு செய்தனர்.

அதன்படி, 10 ஆண்டுக்களுக்கு முன்பு அங்கு ஒரு மரக்கன்றை நட்டு வைத்து சென்றனர். அடுத்த ஆண்டு திருவிழாவுக்கு அதே இடத்திற்கு வரும்போது, அந்த கன்று, வளர்ந்து பெரிய மரமாக வளர்ந்து நிழல் தருவதைக் கண்டு மகிழ்ச்சி அடைந்தனர்.

இந்த உற்சாகத்துடன் ஒவ்வொரு ஆண்டும் மரக்கன்றுகளை நட்டு செல்ல முடிவெடுத்து, தொடர்ச்சியாக கடைபிடித்து வருகின்றனர். அதன்படி இதுவரை சுமார் 20 மரங்களை அங்கு இக்கிராமத்தினர் நட்டு வைத்து பாராமரித்து வருகின்றனர். தற்போது இவர்கள் வளர்த்த மரங்களின் நிழல்களில் குடில் அமைத்து, ஆடிகளை கட்டி வைத்து திருவிழாவை உற்சாகமுடன் கொண்டாடி வருகின்றனர்.

மரக்கன்று நட்டு வைத்த மேல அரியபுரம் கிராம மக்கள்
மரக்கன்று நட்டு வைத்த மேல அரியபுரம் கிராம மக்கள் (ETV Bharat Tamil Nadu)

இதுகுறித்து மேல அரியப்புரம் கிராமத்தைச் சேர்ந்த சரவணன் கூறுகையில், “நாங்கள் கடந்த ஏழு தலைமுறைகளாக இந்த கோயிலுக்கு வருகிறோம். எங்கள் தாத்தா காலத்தில் மாட்டு வண்டி கட்டி வருவார்கள். இப்போது நாங்கள் ஏழு பேருந்துகளில் வந்துள்ளோம். 10 ஆண்டுகளுக்கு முன்பு இங்கு வரும்போது வெயில் தாக்கம் அதிகரித்து காணப்பட்டது. ஒதுங்குவதற்கு கூட நிழல் இல்லை. நிழலை தேடி அலைந்த போதுதான் மரத்தின் அருமை தெரிந்தது.

அதனால் மரம் நட முடிவு செய்தோம். பத்தாண்டுகளில் 20 மரங்களை நட்டு உள்ளோம். அதனை மாதந்தோறும் பராமரித்து வருகிறோம். இது எங்களுக்கு மகிழ்ச்சியை தருகிறது. வனத்துறை ஒத்துழைப்பு கொடுத்தால் கூடுதல் மரங்கள் தட தயாராக இருக்கிறோம்” என்று கூறினார்.

இது குறித்து ராமர் களஞ்சியம் என்பவர் கூறுகையில், ”நாங்கள் கடந்த 60 ஆண்டுகளாக இந்த கோயிலுக்கு வருகிறோம். நூறு ஆண்டுகளுக்கு முன்பே எங்கள் முன்னோர்கள் இங்கு வந்துள்ளார்கள். இப்போது நாங்கள் ஆண்டுதோறும் இங்கு நான்கு நாட்கள் தங்கி இருந்து திருவிழாவை கண்டு வருகிறோம். எங்கள் கிராம மக்கள் திருவிழாவுக்கு வரும்போதெல்லாம் இங்கு மரம் நட்டு செல்கின்றனர். தற்போது அந்த மரங்கள் நிழல் தரும்போது மனதிற்கு மகிழ்ச்சியாக இருக்கிறது. உடலுக்கும் ஆரோக்கியமாக இருக்கிறது” என்றார்.

இது குறித்து மதியரசி என்பவர் கூறுகையில், ”இது ஒரு பாரம்பரிய திருவிழா. மரத்தில் எப்படி கிளைகள் வருகிறதோ, அதுபோல் எங்கள் குடும்பத்திலும் கிளைகள் ஏற்பட்டுள்ளது. முதலில் ஒரு மரம் நட்டு வைத்தோம். அது எப்படி பெரிதாக வளர்ந்ததோ, அதேபோல் எங்கள் குடும்பமும் பெரிதாக வளர வேண்டும் என்பதுதான் எங்கள் ஆசை.

நாங்கள் வருகிறோமோ இல்லையோ, நாங்கள் வைத்த மரம் இங்கு பெரிதாக வளர்ந்து நிற்கிறது. இதுவே எங்களுக்கு பெரிய சாதனையாக தெரிகிறது. மரங்கள் எல்லோருக்கும் நல்லதைதான் செய்யும். எல்லோருக்கும் அடைக்கலம் கொடுக்கும். மரங்களை நடுவது மூலம் இந்த காட்டை மேலும் எப்படி பலப்படுத்தலாம் என்று யோசிக்க வேண்டும்” என்றார்.

மேல அரியபுரம் கிராமத்தைச் சேர்ந்த மக்கள் திருவிழாவை வெறும் கொண்டாட்டமாக மட்டும் பார்க்காமல், நம் வனத்தை பாதுகாக்கும் ஒரு நிகழ்வாகவும் கருதி ஆண்டுதோறும் மரம் வளர்த்து வருவது சக பக்தர்களை நெகிழ்ச்சியில் ஆழ்த்தி உள்ளது.

TAGGED:

SORIMUTHU AYYANAR TEMPLE FESTIVAL
THENI MELAIYARIYAPURAM VILLAGERS
சொரிமுத்து அய்யனார் கோயில் திருவிழா
மரக்கன்று நடும் ஊர்மக்கள்
VILLAGERS PLANT TREES IN FESTIVAL

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