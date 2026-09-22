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’என் உயிர் போனால்தான் மக்களை வெளியேற்ற முடியும்’ - மேகமலை விவகாரத்தில் திமுக எம்.எல்.ஏ மகாராஜன் ஆவேசம்

மலைவாழ் மக்களை வெளியேற்றும் நடவடிக்கையை நிறுத்த கோரியும், உச்ச நீதிமன்றத்தில் தமிழ்நாடு அரசு மறுசீராய்வு மனு தாக்கல் செய்ய வலியுறுத்தியும் கண்டன முழக்கங்களை எழுப்பி மக்கள் ஆர்ப்பாட்டத்தில் ஈடுபட்டனர்.

கண்டன ஆர்ப்பாட்டத்தில் திமுக எம்.எல்.ஏ மகாராஜன் பேசினார்
கண்டன ஆர்ப்பாட்டத்தில் திமுக எம்.எல்.ஏ மகாராஜன் பேசினார் (ETV Bharat Tamil Nadu)
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By ETV Bharat Tamil Nadu Team

Published : September 22, 2026 at 2:38 PM IST

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தேனி: என் உயிர் போனால்தான், இந்த மக்களை வெளியேற்ற முடியும் என மலை கிராம மக்கள் வெளியேற்றுவதை கண்டித்து நடைபெற்ற ஆர்ப்பாட்டத்தில் தி.மு.க எம்.எல்.ஏ மகாராஜன் ஆவேசமாக பேசினார்.

தேனி மாவட்டத்தில் வருஷநாடு, மேகமலை உள்ளிட்ட நூற்றுக்கு மேற்பட்ட மலை கிராம மக்களை உச்ச நீதிமன்ற உத்தரவின்படி ஆக்கிரமிப்பாளர்கள் எனக் கூறி வெளியேற்றும் நடவடிக்கையில் ஈடுபட்டு வரும் வனத்துறையினரை கண்டித்து தமிழர் தேசம் கட்சி சார்பில் தேனி பங்களாமேடு பகுதியில் கண்டன ஆர்ப்பாட்டம் நடைபெற்றது.

மலைவாழ் மக்களை வெளியேற்றும் நடவடிக்கையை நிறுத்த கோரியும், உச்ச நீதிமன்றத்தில் தமிழ்நாடு அரசு மறுசீராய்வு மனு தாக்கல் செய்ய வலியுறுத்தியும் கண்டன முழக்கங்களை எழுப்பி மக்கள் ஆர்ப்பாட்டத்தில் ஈடுபட்டனர். இந்த ஆர்ப்பாட்டத்தில் ஆண்டிப்பட்டி தி.மு.க எம்.எல்.ஏ மகாராஜன் கலந்துகொண்டு மலை கிராம மக்களுக்கு ஆதரவாக உரையாற்றினார்.

மக்கள் எங்கே போவார்கள்?

அப்போது பேசிய அவர், “கடந்த ஆண்டு வரை வனத்துறையினரால் மக்களுக்கு எந்த பிரச்சினையும் ஏற்பட்டதில்லை. வனத்துறைக்கு சொந்தமான இடம் என்றால் அதை நாங்கள் விட்டுக் கொடுத்து விடுகிறோம். அதற்கு முழுமையாக அளவீடு செய்ய வேண்டும். அதை விட்டுவிட்டு மக்களை வெளியேறு என்று சொன்னால் அவர்கள் எங்கே செல்வார்கள்?

விவசாயிகள் போராடுகிறார்கள் என்பதால் விமான நிலையம் திட்டம் கைவிடப்பட்டது. ஆனால், எங்களின் போராட்டம் அரசின் கண்ணுக்கு தெரியவில்லையா? வனத்துறைக்கு சொந்தமான இடத்திற்கும் இந்த மக்கள் வாழும் இடத்திற்கும் 10 கிலோமீட்டர் இடைவெளி உள்ளது. அங்கு புலியும் இல்லை, எலியும் இல்லை, புளியமரம் கூட இல்லை. இந்த மக்கள் மீது அரசுக்கு அப்படி என்ன காழ்ப்புணர்ச்சி உள்ளது?” என அடுக்கடுக்காக கேள்விகளை எழுப்பினார்.

உயிர் போகும் வரை விடமாட்டேன்

தொடர்ந்து பேசிய அவர், “என் உயிர் போனால்தான் இந்த மக்களை வெளியேற்ற முடியும், மக்களை வெளியேற்ற துப்பாக்கிச் சூடு நடத்தினால் முதலில் என் நெஞ்சில்தான் குண்டு பாயும்” என ஆவேசமாக பேசினார்.

தேனி மாவட்டத்தில் வருஷநாடு, மேகமலை உள்ளிட்ட 98 மலைக் கிராமங்களில் பல தலைமுறைகளாக பல்லாயிரக்கணக்கான மலை கிராம மக்கள் வசித்து வருகின்றனர். ஸ்ரீவில்லிபுத்தூர் மேகமலை புலிகள் காப்பக வனப்பகுதியை காரணம் காட்டி, அப்பகுதியில் உள்ள இந்த கிராம மக்களை ஆக்கிரமிப்பாளர்கள் என கூறி வெளியேற்ற உச்ச நீதிமன்றம் உத்தரவிட்டது.

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மேலும், இந்த விவகாரத்தில் மலை கிராம மக்களை வெளியேற்றுவதற்கு எந்த சலுகையும் காட்டக்கூடாது என்றும், தேவைப்பட்டால் துணை இராணுவத்தை அனுப்ப நேரிடும் என்றும் நீதிபதிகள் காட்டமாக தெரிவித்தனர்.

அதன்படி, அங்குள்ள மலைக்கிராமங்களில் குடியிருக்கும் மக்களை வெளியேற்றும் நடவடிக்கையில் வனத்துறையினர் ஈடுபட்டுள்ளனர். இதற்கு எதிர்ப்பு தெரிவித்து மலைக்கிராம மக்கள் பல்வேறு கட்ட போராட்டத்தில் ஈடுபட்டு வருகின்றனர் என்பது குறிப்பிடத்தக்கது.

TAGGED:

DMK MLA MAHARAJAN
MEGAMALAI ISSUE
மேகமலை விவகாரம்
VARUSANADU MEGAMALAI ISSUE
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