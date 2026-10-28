தேனி சிறையில் இருந்து தப்பி மலையில் பதுங்கி இருக்கும் 2 கைதிகள் - தேடுதல் வேட்டையில் களமிறங்கிய 100-க்கும் மேற்பட்ட போலீசார்
சிறையில் இருந்து தப்பி சென்று பிடிப்பட்ட ஐந்து பேரை நவம்பர் 10-ஆம் தேதி வரை நீதிமன்ற காவலில் வைத்த ஆண்டிப்பட்டி உரிமையியல் நீதிமன்றம் உத்தரவிட்டுள்ளது.
Published : October 28, 2026 at 11:59 AM IST|
Updated : October 28, 2026 at 1:20 PM IST
தேனி: தேக்கம்பட்டி மாவட்ட கிளைச் சிறையில் இருந்து தப்பிய 17 கைதிகளில் 15 பேர் பிடிபட்ட நிலையில், மலையில் பதுங்கியிருக்கும் 2 கைதிகளை காவல்துறையினர் வலைவீசி தேடி வருகின்றனர்.
தேனி மாவட்டம் தேக்கம்பட்டி மாவட்ட சிறையில் காவலர்களை தாக்கிவிட்டு 17 சிறை கைதிகள் திங்கட்கிழமை அன்று (அக்டோபர் 26) தப்பிச் சென்றனர். தப்பி சென்ற கைதிகளை பிடிப்பதற்காக 17 தனிப்படைகள் அமைக்கப்பட்டு தீவிர தேடுதல் பணிகள் மேற்கொள்ளப்பட்டன. இதன் விளைவாக நேற்று வரை தப்பி சென்ற கைதிகளில் 13 பேரை காவல்துறையினர் கைது செய்திருந்தனர். இன்று காலை போலீசார் நடத்திய தேடுதல் வேட்டையில் மேலும் இருவர் கைது செய்யப்பட்டுள்ளனர்.
மலையில் பதுங்கி இருப்பவர்களை தேடும் பணி தீவிரம்
நேற்றைய தினத்தில் பிடிபட்ட கைதிகளை தவிர்த்து எஞ்சிய நான்கு பேரை தேடும் பணி தீவிரமாக நடைபெற்று வந்தது. இந்நிலையில், கைது செய்யப்பட்ட 13 பேரிடமும் காவல்துறையினர், நான்கு பேர் குறித்து தொடர்ந்து விசாரணை மேற்கொண்டனர். அந்த விசாரணையின் போது, அந்த நான்கு பேரும், தேக்கம்பட்டி மாவட்ட சிறைச்சாலைக்கு பின்புறம் உள்ள அம்மச்சியாபுரம் மலைப் பகுதியில் பதுங்கி இருப்பதாக தெரிவித்துள்ளனர்.
இந்த தகவல்களின் அடிப்படையில், அம்மச்சியாபுரம் மலைப் பகுதியை காவல்துறையினர் நேற்று (அக்டோபர் 27) சுற்றி வளைத்து தேடுதல் பணியை தொடங்கியுள்ளனர். இந்நிலையில், இன்று (அக்டோபர் 28) காலை வரை நடைபெற்ற தேடுதல் பணியில் எந்த முன்னேற்றமும் ஏற்படாததால், அந்த மலையின் நான்கு புறங்களில் இருந்து நூற்றுக்கணக்கான காவல்துறையினர் மலை ஏற தொடங்கியுள்ளனர்.
மலைப் பகுதியில் பதுங்கி இருப்பவர்கள் ரெஜின், பொன்முத்து செல்வம், மீனாட்சி சுந்தரம் மற்றும் திருப்பதி என காவல்துறை தரப்பில் தெரிவிக்கப்பட்டது. இந்நிலையில், மலைப்பகுதிகளில் போலீசார் தேடி வந்த நிலையில் தப்பி ஓடிய சிறை கைதிகளில் பொன்முத்து செல்வன் மற்றும் ரெஜின் ஆகிய இருவரை தற்போது காவல்துறையினர் கைது செய்துள்ளனர்.
மேலும் இரு கைதிகள் மலைப் பகுதிகளில் தலைமறைவாக உள்ளதால், ட்ரோன் வல்லுநர்கள் உதவியுடன் காவல்துறையினர் தீவிர தேடுதல் வேட்டையில் ஈடுபட்டுள்ளனர்.
5 பேருக்கு நவம்பர் 10 வரை நீதிமன்ற காவல்
இதனிடையே, தப்பி சென்றவர்களில் முதலில் கைது செய்யப்பட்ட பிரவீன் குமார், சிலம்பரசன், ராஜா சிக்கந்தர், ராஜ்குமார், லிங்க பிரசாத் ஆகிய ஐந்து பேரிடம் தேனி, திண்டுக்கல் மாவட்ட காவல் கண்காணிப்பாளர்கள் விசாரணை மேற்கொண்டனர். இந்த விசாரணையை தொடர்ந்து, அந்த ஐந்து பேரும் ஆண்டிப்பட்டி உரிமையியல் நீதிமன்றத்தில் ஆஜர்படுத்தப்பட்டனர்.
இந்த வழக்கை விசாரித்த ஆண்டிப்பட்டி உரிமையியல் நீதிமன்ற நீதிபதி பாசில் முகமது, கைது செய்யப்பட்ட ஐந்து பேரையும் நவம்பர் 10-ஆம் தேதி வரை நீதிமன்ற காவலில் தேனி தேக்கம்பட்டி மாவட்ட சிறையில் அடைக்க வேண்டும் என்று உத்தரவிட்டார். இதனைத் தொடர்ந்து, அந்த ஐந்து பேரும் மீண்டும் தேனி மாவட்ட சிறையில் அடைக்கப்பட்டனர்.