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ஏடிஎம்-இல் வாடிக்கையாளர் தவறவிட்ட ரூ.20 ஆயிரம்: காவல்நிலையத்தில் ஒப்படைத்த பள்ளி மாணவன்

ஏடிஎம்-இல் பணம் எடுக்க வந்த போது, அதில் ரூ.20 ஆயிரம் இருந்ததை கண்டு மாணவன் அதிர்ச்சியடைந்தார்.

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By ETV Bharat Tamil Nadu Team

Published : July 9, 2026 at 7:58 PM IST

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தேனி: ஏடிஎம்-இல் வாடிக்கையாளர் ஒருவர் தவறவிட்ட ரூ.20 ஆயிரத்தை மீட்டு, காவல் நிலையத்தில் ஒப்படைத்த 9-ஆம் வகுப்பு மாணவனுக்கு பாராட்டுகள் குவிந்து வருகின்றன.

தேனி மாவட்டம் போடிநாயக்கனூர் பகுதியைச் சேர்ந்தவர் 16 வயது பள்ளி மாணவன் மித்ரன். இவர் போடிநாயக்கனூரில் உள்ள அரசு உதவி பெறும் பள்ளியில் 9-ம் வகுப்பு பயின்று வருகிறார்.

இந்நிலையில், போடியில் உள்ள ஜீவன் தியேட்டர் காம்ப்ளக்ஸ் பகுதியில் உள்ள ஒரு பொதுத்துறை வங்கியின் ஏடிஎம்-க்கு மாணவன் மித்ரன் இன்று காலை வந்துள்ளார்.

பின்னர், பணம் எடுப்பதற்காக தனது ஏடிஎம் அட்டையை எடுத்த போது, இயந்திரத்தில் ரூ.20 ஆயிரம் ரொக்கம் இருந்துள்ளது.

இதனை பார்த்த மித்ரன், தனக்கு முன்பு ஏடிஎம்-க்கு வந்த வாடிக்கையாளர் பணத்தை தவற விட்டு சென்று இருப்பதை உணர்ந்தார்.

மாணவன் மித்ரனுக்கு பாராட்டு தெரிவிக்கும் போலீசார்
மாணவன் மித்ரனுக்கு பாராட்டு தெரிவிக்கும் போலீசார் (ETV Bharat Tamil Nadu)

பின்னர், உடனடியாக அந்த பணத்தை எடுத்த மாணவன் மித்ரன், தனது பெற்றோருடன் காவல் நிலையம் சென்று போலீசாரிடம் நடந்ததை கூறி, ரூ.20 ஆயிரத்தை ஒப்படைத்தார்.

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இதையடுத்து, பணத்தை தவறவிட்ட வங்கி வாடிக்கையாளரை கண்டறியும் முயற்சியில் போலீசார் இறங்கியுள்ளார். சம்பந்தப்பட்ட வங்கியின் உதவியுடன் அவரை தேடும் பணியில் போலீசார் ஈடுபட்டுள்ளனர்.

இதனிடையே, ஏடிஎம்-இல் இருந்த 20 ஆயிரம் ரூபாயை மீட்டு, காவல் நிலையத்தில் ஒப்படைத்த மாணவன் மித்ரனின் நேர்மையை பாராட்டி போலீசார் அவருக்கு சால்வை அணிவித்து பாராட்டுக்களை தெரிவித்தனர்.

முன்னதாக, கடந்த மாதம் திருப்பூரை சேர்ந்த மதன் என்கிற ஆட்டோ ஓட்டுநர், சாலையில் கிடந்த ரூ.5 லட்சத்து 64 ஆயிரத்தை போலீசாரிடம் ஒப்படைத்தார்.

பின்னர் போலீசார் விசாரணை மேற்கொண்டு, அந்த பணத்தை உரிமையாளரிடம் ஒப்படைத்தனர். சாலையில் கிடந்த ரூ.5.64 லட்சத்தை நேர்மையாக போலீசாரிடம் ஒப்படைத்த ஆட்டோ ஓட்டுநர் மதனுக்கு காவல்துறை அதிகாரிகள் பாராட்டு தெரிவித்தனர்.

TAGGED:

தேனி
ஏடிஎம்
20 ஆயிரம்
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