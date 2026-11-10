தேனியில் எஸ்.எஸ்.ஐ. அடித்துக் கொல்லப்பட்ட சம்பவம்- கைதான 6 பேருக்கு 15 நாள் நீதிமன்ற காவல்
எஸ்.எஸ்.ஐ. கொலை தொடர்பாக, மகி என்கிற மகேஸ்வரன், சூரியமூர்த்தி, தீபன் ராஜ், ஆகாஷ், கெளதம், பரத் பிரனேஷ் ஆகிய 6 இளைஞர்களை தேனி போலீசார் கைது செய்தனர்.
Published : November 10, 2026 at 8:12 PM IST
தேனி: தேனியில் சிறப்பு சார்பு ஆய்வாளர் (எஸ்.எஸ்.ஐ.) கொலை செய்யப்பட்ட வழக்கில் கைது செய்யப்பட்ட 6 இளைஞர்களையும் 15 நாட்கள் நீதிமன்ற காவலில் வைக்க நீதிமன்றம் உத்தரவிட்டுள்ளது.
தேனி மாவட்ட துணை காவல் கண்காணிப்பாளர் அலுவலகத்தில் எழுத்தாளராக பணிபுரிந்து வந்தவர் செந்தில் குமார் (வயது 55). இவர், தீபாவளி அன்று (நவம்பர் 8), வழக்கம் போல் தனது பணியை முடித்து விட்டு இரவு வீடு திரும்பி கொண்டிருந்த போது, தேனி சமதர்மபுரம் பகுதியில், சில இளைஞர்கள் சாலையில் பட்டாசு வெடித்துக் கொண்டிருந்தை கண்டார்.
அந்த இளைஞர்கள் மதுபோதையில் இருந்ததாக கூறப்படும் நிலையில், அவர்கள் பொதுமக்களுக்கு இடையூறு ஏற்படுத்தியதாக கூறப்படுகிறது. அந்த வழியாக சென்ற எஸ்.எஸ்.ஐ. செந்தில் குமார், பட்டாசு வெடித்து கொண்டிருந்த இளைஞர்களிடம், சாலையை விட்டு வேறு இடத்திற்குச் சென்று பட்டாசுகளை வெடிக்குமாறு கூறியுள்ளார்.
ஆனால், அதனை பொருட்படுத்ததாக இளைஞர்கள், தொடர்ந்து சாலையிலேயே பட்டாசு வெடித்துள்ளனர். இதனைத் தொடர்ந்து, இளைஞர்கள் சாலையில் பட்டாசு வெடிப்பது குறித்து, காவல் துறை கட்டுப்பாட்டு அறைக்கு செந்தில் குமார் புகார் அளித்தார்.
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இதனைக் கண்ட அந்த இளைஞர்கள் ஆத்திரமடைந்து செந்தில் குமாரை சரமாரியாக தாக்கியுள்ளனர். இதில், பலத்த காயமடைந்த செந்தில் குமாரை, அப் பகுதி மக்கள் மீட்டு மருத்துவமனைக்கு அழைத்துச் சென்றனர். அங்கு, அவரை பரிசோதித்த மருத்துவர்கள், அவர் ஏற்கனவே உயிரிழந்து விட்டதாக தெரிவித்துள்ளனர்.
இந்த சம்பவம் தொடர்பாக, மகி என்கிற மகேஸ்வரன், சூரியமூர்த்தி, தீபன் ராஜ், ஆகாஷ், கெளதம், பரத் பிரனேஷ் ஆகிய 6 இளைஞர்களை தேனி போலீசார் கைது செய்தனர்.
கைதான 6 பேரையும், போலீசார் விசாரித்து, தேனி நகர காவல் நிலையத்தில் இருந்து நீதிமன்றத்தில் ஆஜர்படுத்துவதற்காக போலீஸ் வேனில் அழைத்துச் சென்றனர்.
அவர்களுக்கு, பெரியகுளம் மாவட்ட தலைமை மருத்துவமனையில் மருத்துவ பரிசோதனை செய்யப்பட்டது. பின்னர், அங்கிருந்து அவர்கள் தேனி லட்சுமிபுரம் மாவட்ட ஒருங்கிணைந்த நீதிமன்றத்திற்கு அழைத்துச் செல்லப்பட்டு, மாவட்ட உரிமையியல் நீதிமன்ற நீதிபதி அலெக்ஸ் ராஜ் முன்னிலையில் ஆஜர்படுத்தப்பட்டனர்.
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ஆறு பேரிடமும் விசாரணை நடத்திய நீதிபதி, அவர்களை 15 நாட்கள் நீதிமன்ற காவலில் வைக்க உத்தரவு பிறப்பித்தார். இதையடுத்து, ஆறு பேரையும் சிறையில் அடைப்பதற்காக போலீசார் பாதுகாப்புடன் வாகனத்தில் அழைத்துச் சென்றனர்.