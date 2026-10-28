திருப்பூர் மாவட்ட சிறைச்சாலையில் துணை ஆணையர் நேரில் ஆய்வு
சிறைச்சாலையில் பாதுகாப்புப் பணியில் ஈடுபடும் காவலர்கள் எப்போதும் விழிப்புடன் செயல்பட வேண்டும் என துணை ஆணையர் ரமேஷ் கிருஷ்ணா அறிவுறுத்தியுள்ளார்.
Published : October 28, 2026 at 1:21 PM IST
திருப்பூர்: சிறைச் சாலைகளில் இருந்து கைதிகள் தப்பியோடிய சம்பவங்களைத் தொடர்ந்து, திருப்பூர் மாவட்ட சிறைச்சாலையில் மாநகர காவல்துறை அதிகாரிகள் நேரில் ஆய்வு மேற்கொண்டனர்.
சென்னை புழல் சிறைச்சாலையில் இருந்து 2 கைதிகளும், தேனி மாவட்ட சிறைச்சாலையில் இருந்து 17 கைதிகளும் காவலர்களைத் தாக்கிவிட்டு தப்பியோடினர். இதில், தேனி மாவட்ட சிறைச்சாலையில் இருந்து தப்பித்த கைதிகளில், 13 பேரை காவல் துறையினர் கைது செய்துள்ளனர். மேலும், நான்கு பேரை தேடும் பணியில் தனிப்படை காவல்துறையின் தீவிரமாக ஈடுபட்டு வருகின்றனர்.
தேனி மாவட்ட சிறையில் கைதிகள் காவலர்களை தாக்கிவிட்டு தப்பிச் சென்ற சம்பவம் பெரும் பரபரப்பை ஏற்படுத்தியது. அடுத்தடுத்து நடைபெற்ற இந்தச் சம்பவங்களைத் தொடர்ந்து, தமிழ்நாட்டின் பல்வேறு சிறைச்சாலைகளிலும் பாதுகாப்பு ஏற்பாடுகளைத் தீவிரப்படுத்த உயரதிகாரிகள் நடவடிக்கை மேற்கொண்டு வருகின்றனர்.
இதன் ஒரு பகுதியாக, திருப்பூர் குமரன் சாலையில் அமைந்துள்ள மாவட்ட சிறைச்சாலையில் திருப்பூர் மாநகர காவல் துணை ஆணையர் ரமேஷ் கிருஷ்ணா நேரில் ஆய்வு மேற்கொண்டார். அவருடன் வடக்கு காவல் உதவி ஆணையர் கணேஷ் உள்ளிட்ட காவல்துறை அதிகாரிகளும் பங்கேற்றனர்.
இந்த ஆய்வின் போது, சிறைச்சாலையின் சுற்றுச்சுவர் பாதுகாப்பு, கண்காணிப்பு கேமராக்களின் செயல்பாடு மற்றும் சிறைச்சாலையில் பணியாற்றும் காவலர்களின் பாதுகாப்புப் பணிகள் உள்ளிட்ட பல்வேறு அம்சங்கள் குறித்து அதிகாரிகள் ஆய்வு செய்தனர். சிறைச்சாலையின் பாதுகாப்பு ஏற்பாடுகள் முறையாகப் பராமரிக்கப்படுகிறதா என்பதையும் அவர்கள் பார்வையிட்டனர்.
இதனைத் தொடர்ந்து சிறைக் காவல் அதிகாரிகளிடம் பேசிய மாநகர காவல் துணை ஆணையர் ரமேஷ் கிருஷ்ணா, சிறைச்சாலையில் பாதுகாப்புப் பணியில் ஈடுபடும் காவலர்கள் எப்போதும் விழிப்புடன் செயல்பட வேண்டும் என்றும், பாதுகாப்பு நடவடிக்கைகளில் எவ்வித அலட்சியமும் காட்டக்கூடாது என்றும் அறிவுறுத்தினார்.
தமிழ்நாட்டின், பிற பகுதிகளில் கைதிகள் தப்பியோடிய சம்பவங்களின் எதிரொலியாக, திருப்பூர் மாவட்ட சிறைச்சாலையில் பாதுகாப்பு ஏற்பாடுகளை உறுதிப்படுத்தும் வகையில் இந்த ஆய்வு மேற்கொள்ளப்பட்டது. இதனைத் தொடர்ந்து, சிறைச்சாலைகளில் பாதுகாப்பை மேலும் வலுப்படுத்துவதற்கான நடவடிக்கைகள் குறித்து காவல்துறை அதிகாரிகள் தொடர்ந்து கண்காணித்து வருகின்றனர்.