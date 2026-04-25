சிறுமி பாலியல் வன்கொடுமை: இளைஞருக்கு 30 ஆண்டுகள் சிறைத் தண்டனை; போக்சோ நீதிமன்றம் அதிரடி

சிறுமி பாலியல் வன்கொடுமை: இளைஞருக்கு 30 ஆண்டுகள் சிறைத் தண்டனை; போக்சோ நீதிமன்றம் அதிரடி
பாலியல் வன்கொடுமைக்கு உள்ளான சிறுமியின் எதிர்காலத்துக்காக தமிழக அரசு ரூ.3 லட்சம் இழப்பீடு வழங்க வேண்டும் என நீதிபதி உத்தரவிட்டார்.
Published : April 25, 2026 at 11:12 AM IST
தேனி: சிறுமியை பாலியல் வன்கொடுமை செய்த இளைஞருக்கு 30 ஆண்டுகள் சிறைத் தண்டனை விதித்து தேனி மாவட்ட போக்சோ சிறப்பு நீதிமன்றம் அதிரடி தீர்ப்பை வழங்கியுள்ளது.
தேனி மாவட்டம் தேனி காவல் நிலைய எல்லைக்கு உட்பட்ட பகுதியைச் சேர்ந்தவர் செல்வம் (வயது 35). இவர் 14 வயது சிறுமி ஒருவரிடம் நட்பாக பழகி வந்தார்.
இதனிடையே, கடந்த 2020ஆம் ஆண்டு அந்த சிறுமியிடம் திருமணம் செய்து கொள்வதாக ஆசை வார்த்தை கூறி, அவரை பாலியல் வன்கொடுமை செய்துள்ளார்.
இதுகுறித்து சிறுமியின் பெற்றோருக்கு தெரியவரவே, அவர்கள் உடனடியாக காவல் நிலையத்தில் புகார் அளித்தனர். இதன் பேரில், அந்த இளைஞரை கைது செய்த போலீசார், அவர் மீது போக்சோ சட்டத்தின் கீழ் வழக்கு பதிவு செய்தனர்.
இந்த வழக்கு விசாரணையானது தேனி மாவட்ட போக்சோ சிறப்பு நீதிமன்றத்தில் நடைபெற்று வந்தது. சாட்சியங்களிடம் விசாரணை நடைபெற்ற நிலையில், இருதரப்பு வாதங்களும் இன்று முடிவடைந்தன.
இதையடுத்து, வழக்கை விசாரித்து வந்த நீதிபதி கணேசன், கைது செய்யப்பட்ட இளைஞர் மீதான குற்றம் சந்தேகத்துக்கு இடமின்றி நிரூபிக்கப்பட்டுள்ளதால், அவரை குற்றவாளி என அறிவிப்பதாக தெரிவித்தார். மேலும், சிறுமியை பாலியல் வன்புணர்வு செய்த குற்றத்திற்காக '2019 ஆம் ஆண்டு குழந்தைகள் பாதுகாப்பு திருத்த சட்டப்பிரிவு' 6ன் கீழ் 20 ஆண்டுகள் கடுங்காவல் சிறை தண்டனையும், ரூ. 5000 அபராதமும் விதித்து உத்தரவிட்டார்.
மேலும், இந்திய தண்டனைச் சட்டம் 366வது பிரிவின் கீழ் 10 வருட கடுங்காவல் காவல் சிறை தண்டனையும் விதித்தார். இதன் மூலம் 30 ஆண்டுகள் சிறை தண்டனை குற்றவாளிக்கு வழங்கப்பட்டது.
இந்த சிறை தண்டனையை ஏக காலத்தில் குற்றவாளி அனுபவிக்க வேண்டும் எனத் தெரிவித்த நீதிபதி, சிறுமியின் கல்வி மற்றும் எதிர்கால வாழ்வுக்காக தமிழக அரசு ரூ.3 லட்சம் இழப்பீடு வழங்க வேண்டும் எனவும் உத்தரவிட்டார்.