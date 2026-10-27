சினிமாவை மிஞ்சிய பக்கா ஸ்கெட்ச்; தேனி சிறையில் இருந்து கைதிகள் தப்பியது எப்படி? சிறைத் துறை விளக்கம்
இதுவரை 5 கைதிகள் பிடிபட்டுள்ள நிலையில் தப்பியோடிய மேலும் 12 கைதிகளை தேடும் பணியில் போலீசார் தீவிரம் காட்டி வருகின்றனர்.
Published : October 27, 2026 at 3:39 PM IST
தேனி: சிறையில் பாதுகாப்புப் பணியில் இருந்த காவலர்களைத் தாக்கிவிட்டு, அவர்களிடம் இருந்து சாவியை பறித்துக்கொண்டு 17 கைதிகளும் தப்பியதாக சிறைத் துறை நிர்வாகம் விளக்கம் அளித்துள்ளது.
தேனி மாவட்டம், தேக்கம்பட்டி பகுதியில் மாவட்ட சிறைச்சாலையில் தேனி, மதுரை உள்ளிட்ட தென் மாவட்டங்களை சேர்ந்த சேர்ந்த விசாரணை கைதிகள் நூற்றுக்கும் மேற்பட்டவர்கள் அடைக்கப்பட்டுள்ளனர். இந்நிலையில், நேற்று (அக்டோபர் 26) இரவு சுமார் 10 மணியளவில் தேக்கம்பட்டி சிறையில் இருந்த கைதிகளில், 17 பேர் சிறை காவலர்களைத் தாக்கி விட்டு தப்பி ஓடியுள்ளனர்.
தப்பியோடிய கைதிகளில் 4 கைதிகள் நேற்று இரவே கைது செய்யப்பட்ட நிலையில், இன்று காலை மேலும் ஒரு கைதி கைது செய்யப்பட்டார். மீதமுள்ள 12 பேரை போலீசார் தீவிரமாக தேடி வருகின்றனர்.
இதுதொடர்பாக சிறைத் துறை சார்பில் வெளியிட்டுள்ள அறிக்கையில், "கடந்த 2019-ஆம் ஆண்டு தொடங்கப்பட்ட தேனி மாவட்டச் சிறையில், 200 கைதிகளை அடைக்கும் வசதி உள்ளது. இந்நிலையில், கடந்த 26-ஆம் தேதி சிறையில் மொத்தம் 334 கைதிகள் அடைக்கப்பட்டிருந்தனர். நேற்று இரவு சுமார் 10 மணியளவில், மூன்றாவது பிளாக்கில் இருந்த கைதி ஒருவருக்கு வலிப்பு ஏற்பட்டதாகக் கூறி மற்ற கைதிகள் கூச்சலிட்டுள்ளனர்.
இதையடுத்து, அங்கு சென்ற இரண்டாம் நிலைக் காவலர் ஸ்டாலின் பிரபுவை கைதிகள் தாக்கியுள்ளனர். தொடர்ந்து, பாதுகாப்புப் பணியில் இருந்த மற்ற காவலர்களைத் தாக்கி, சாவிகளைப் பறித்து, சிறையின் பிரதான நுழைவாயிலைத் திறந்து கொண்டு 17 கைதிகள் தப்பிச் சென்றனர்.
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இதுகுறித்து வழக்குப் பதிவு செய்யப்பட்டு, விசாரணை நடைபெற்று வருகிறது. மேலும், பணியில் கவனக்குறைவாக இருந்ததாகக் கூறி, தேனி மாவட்டச் சிறையைச் சேர்ந்த 9 சிறைப் பணியாளர்கள் பணியிடை நீக்கம் செய்யப்பட்டுள்ளனர். தப்பியோடிய கைதிகளைப் பிடிக்க காவல்துறையினர் தீவிர நடவடிக்கை மேற்கொண்டு வருகின்றனர்" என அதில் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.
ட்ரோன் மூலம் தேடுதல் வேட்டை
இதுவரை 5 கைதிகள் பிடிபட்டுள்ள நிலையில் தப்பியோடிய மேலும் 12 கைதிகளை தேடும் பணியில் போலீசார் தீவிரம் காட்டி வருகின்றனர். சிறை வளாகத்தை சுற்றிலும் மலை மற்றும் வனப்பகுதிகளாக இருப்பதால் தப்பிச்சென்ற கைதிகளை தேடுவதில் சிரமம் ஏற்பட்டுள்ளது. எனவே ட்ரோன் கேமராக்களின் உதவியுடன் போலீசார் தேடுதல் வேட்டையில் ஈடுபட்டு வருகின்றனர்.