தேனி சிறையில் 17 கைதிகள் தப்பிய விவகாரம்: துணைச் சிறை அலுவலர் பணியிடை நீக்கம்
சிறை நிர்வாகத்தில் கண்காணிப்பு, பொறுப்புடைமை மற்றும் பாதுகாப்பு நடவடிக்கைகளை வலுப்படுத்தும் வகையில், மதுரை மத்தியச் சிறைக் கண்காணிப்பாளர் ஆர். கிருஷ்ணராஜ், சேலம் மத்தியச் சிறைக் கண்காணிப்பாளராக பணியிட மாற்றம் செய்யப்பட்டுள்ளார்.
Published : October 31, 2026 at 11:33 AM IST
தேனி: தேனி மாவட்டச் சிறையில் கைதிகள் தப்பிய சம்பவத்தைத் தொடர்ந்து, சிறைக் கண்காணிப்பாளர் பொறுப்பை கூடுதலாகக் கவனித்து வந்த துணைச் சிறை அலுவலர் பணியிடை நீக்கம் செய்யப்பட்டுள்ளார்.
தேனி மாவட்டச் சிறையில் அடைக்கப்பட்டிருந்த 17 கைதிகள் கடந்த திங்கள் (அக்டோபர் 26) இரவு, பாதுகாப்புப் பணியில் ஈடுபட்டிருந்த சிறைக் காவலர்களைத் தாக்கிவிட்டு சிறையிலிருந்து தப்பிச் சென்றனர்.
இதனைத்தொடர்ந்து, துரிதமாகச் செயல்பட்ட காவல்துறை, தப்பிச் சென்ற 17 கைதிகளையும் அடுத்தடுத்து என வெவ்வேறு பகுதிகளில் இருந்து மீண்டும் கைது செய்து, சிறையில் அடைத்தது.
இச்சம்பவத்தைத் தொடர்ந்து, சிறை நிர்வாகத்தில் ஏற்பட்ட பாதுகாப்புக் குறைபாடுகள், கண்காணிப்புப் பணிகளில் நிலவிய மெத்தனப்போக்கு மற்றும் பணியில் ஏற்பட்ட கவனக்குறைவு ஆகியவை குறித்து கடுமையான நடவடிக்கை மேற்கொள்ள தமிழ்நாடு முதலமைச்சர் ச.ஜோசப் விஜய் உத்தரவிட்டிருந்தார்.
இந்த உத்தரவின்பேரில், தேனி மாவட்டச் சிறையில் கடந்த ஆகஸ்டு 6 முதல் சிறைக் கண்காணிப்பாளர் பொறுப்பை கூடுதலாகக் கவனித்து வந்த துணைச் சிறை அலுவலர் ந. நாகேஸ்வரன் பணியிடை நீக்கம் செய்யப்பட்டுள்ளார். மேலும், அவர் மறு உத்தரவு வரும் வரை பணியிடை நீக்கம் செய்யப்பட்டுள்ளார் என்றும் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.
சிறைக் கைதிகள் மற்றும் பணியாளர்கள் மீதான கண்காணிப்பு மற்றும் கட்டுப்பாட்டுப் பணிகளில் உரிய கவனம் செலுத்தத் தவறியதற்காக, தமிழ்நாடு குடிமைப் பணிகள் (ஒழுங்கு மற்றும் மேல்முறையீடு) விதிகளின்படி நேற்று (அக்டோபர் 30) இந்த உத்தரவு பிறக்கப்பட்டு உள்ளது.
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அத்துடன், சிறை நிர்வாகத்தில் கண்காணிப்பு, பொறுப்புடைமை மற்றும் பாதுகாப்பு நடவடிக்கைகளை வலுப்படுத்தும் வகையில், மதுரை மத்தியச் சிறைக் கண்காணிப்பாளர் ஆர். கிருஷ்ணராஜ், சேலம் மத்தியச் சிறைக் கண்காணிப்பாளராக பணியிட மாற்றம் செய்யப்பட்டுள்ளார்.
சிறைகளில் பாதுகாப்பு மற்றும் கண்காணிப்புப் பணிகளில் எவ்விதத் தொய்வும் ஏற்படாத வகையில், சிறைத் துறை அலுவலர்கள் தங்களது பொறுப்புகளை முழு கவனத்துடனும் விழிப்புணர்வுடனும் மேற்கொள்ள வேண்டும் என்றும், பணியில் மெத்தனமாகவோ, கவனக்குறைவாகவோ செயல்படும் அதிகாரிகள் மீது கடுமையான நடவடிக்கை மேற்கொள்ளப்படும் என்றும் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.