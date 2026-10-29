தேனி சிறையில் இருந்து தப்பி ஓடிய 17 கைதிகளும் மீண்டும் சிறையில் அடைப்பு - 3 பேர் பாளை சிறைக்கு மாற்றம்
தப்பியோடி பிடிபட்ட கைதிகளை தற்சமயம் தேனி மாவட்ட சிறையில் அடைத்து, பின்னர் தமிழகத்தின் பல்வேறு பகுதிகளில் உள்ள வெவ்வேறு சிறைகளுக்கு அனுப்ப திட்டமிடப்பட்டுள்ளது.
Published : October 29, 2026 at 6:23 PM IST
தேனி: தேனி மாவட்ட சிறையில் இருந்து தப்பித்து பிடிபட்ட 17 கைதிகளும் மீண்டும் சிறையில் அடைக்கபட்டனர்.
கடந்த 2 நாட்களாக 13 பேர் நீதிமன்ற காவலுக்கு அனுப்பப்பட்ட நிலையில், எஞ்சியிருந்த 4 கைதிகளும் நீதிமன்றத்தில் இன்று ஆஜர்படுத்தப்பட்டு சிறையில் அடைக்கப்பட்டனர்.
தேனி மாவட்டம், ஆண்டிபட்டி அருகே தேக்கம்பட்டியில் உள்ள மாவட்ட சிறையில் இருந்து, அக்டோபர் 26-ஆம் தேதி இரவு, 17 கைதிகள், காவலர்களை தாக்கி விட்டு தப்பியோடி தலைமறைவாகினர்.
|இதையும் படிங்க.. கூட்டுறவு அங்காடிகளில் ரூ.200-க்கு 10 மளிகைப் பொருட்கள் அடங்கிய தொகுப்பு – சென்னையில் நாளை தொடக்கம்
இது தொடர்பாக தென்மண்டல காவல் துறை ஐஜி விஜயேந்திர பிதாரி உத்தரவின் பேரில் அமைக்கப்பட்ட தனிப்படை போலீசார், 40 மணி நேரத்திற்குள் தப்பியோடிய 17 கைதிகளையும் அடுத்தடுத்து மடக்கிப் பிடித்தனர். இவர்களில், அக்டோபர் 27-ஆம் தேதி 5 கைதிகளும், நேற்று (அக்.28) 8 கைதிகளும் மொத்தம் 13 கைதிகள், ஆண்டிபட்டி குற்றவியல் நீதித்துறை நடுவர் நீதிபதி முன்னிலையில் ஆஜர்படுத்தப்பட்டனர். அனைவரையும் 15 நாட்கள் நீதிமன்றக் காவலில் வைக்க நீதிபதி பாசில் முகம்மது உத்தரவிட்டார்.
அதனைத் தொடர்ந்து, எஞ்சிய 4 கைதிகளும் இன்று நீதிமன்றத்தில் ஆஜர்படுத்தப்பட்டனர். முன்னதாக அவர்கள் மருத்துவ பரிசோதனைக்காக தேனி அரசு மருத்துவக் கல்லூரி மருத்துவமனைக்கு துப்பாக்கி ஏந்திய போலீசார் பாதுகாப்புடன் அழைத்துச் செல்லப்பட்டனர். பின்னர், ஆண்டிபட்டியில் உள்ள நீதிமன்றத்திற்கு கொண்டு வரப்பட்டனர்.
வழக்கை விசாரித்த நீதிபதி, 4 பேரையும், வரும் நவம்பர் 12-ஆம் தேதி வரை நீதிமன்றக் காவலில் வைக்க உத்தரவிட்டார். இதையடுத்து தேனி மாவட்ட சிறையில் அடைப்பதற்காக அவர்களை போலீசார் பாதுகாப்புடன் அழைத்துச் சென்றனர்.
|இதையும் படிங்க.. தமிழ்நாட்டுக்கான பாஸ்போர்ட் வந்தாச்சு - அஞ்சல் துறையின் அசத்தல் வெளியீடு பற்றி தெரியுமா?
3 பேர் பாளையங்கோட்டை சிறையில் அடைப்பு
தப்பியோடி பிடிபட்ட கைதிகளில் சிலர், சேலம் மத்திய சிறையில் அடைக்கப்பட்டனர். மாற்றுத்திறனாளி கைதியான லிங்க பிரசாத் உள்பட 3 பேரை திருநெல்வேலி மாவட்டம், பாளையங்கோட்டை மத்திய சிறையில் அடைத்தனர்.
லிங்க பிரசாத் தான், 17 கைதிகளும் தப்பித்த சம்பவத்தில் மூளையாக செயல்பட்டார் என்பது குறிப்பிடத்தக்கது.