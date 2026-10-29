ETV Bharat / state

தேனி சிறையில் இருந்து தப்பி ஓடிய 17 கைதிகளும் மீண்டும் சிறையில் அடைப்பு - 3 பேர் பாளை சிறைக்கு மாற்றம்

தப்பியோடி பிடிபட்ட கைதிகளை தற்சமயம் தேனி மாவட்ட சிறையில் அடைத்து, பின்னர் தமிழகத்தின் பல்வேறு பகுதிகளில் உள்ள வெவ்வேறு சிறைகளுக்கு அனுப்ப திட்டமிடப்பட்டுள்ளது.

தேனி மாவட்ட சிறை
தேனி மாவட்ட சிறை (ETV Bharat Tamil Nadu)
author img

By ETV Bharat Tamil Nadu Team

Published : October 29, 2026 at 6:23 PM IST

1 Min Read
Choose ETV Bharat

தேனி: தேனி மாவட்ட சிறையில் இருந்து தப்பித்து பிடிபட்ட 17 கைதிகளும் மீண்டும் சிறையில் அடைக்கபட்டனர்.

கடந்த 2 நாட்களாக 13 பேர் நீதிமன்ற காவலுக்கு அனுப்பப்பட்ட நிலையில், எஞ்சியிருந்த 4 கைதிகளும் நீதிமன்றத்தில் இன்று ஆஜர்படுத்தப்பட்டு சிறையில் அடைக்கப்பட்டனர்.

தேனி மாவட்டம், ஆண்டிபட்டி அருகே தேக்கம்பட்டியில் உள்ள மாவட்ட சிறையில் இருந்து, அக்டோபர் 26-ஆம் தேதி இரவு, 17 கைதிகள், காவலர்களை தாக்கி விட்டு தப்பியோடி தலைமறைவாகினர்.

இதையும் படிங்க.. கூட்டுறவு அங்காடிகளில் ரூ.200-க்கு 10 மளிகைப் பொருட்கள் அடங்கிய தொகுப்பு – சென்னையில் நாளை தொடக்கம்

இது தொடர்பாக தென்மண்டல காவல் துறை ஐஜி விஜயேந்திர பிதாரி உத்தரவின் பேரில் அமைக்கப்பட்ட தனிப்படை போலீசார், 40 மணி நேரத்திற்குள் தப்பியோடிய 17 கைதிகளையும் அடுத்தடுத்து மடக்கிப் பிடித்தனர். இவர்களில், அக்டோபர் 27-ஆம் தேதி 5 கைதிகளும், நேற்று (அக்.28) 8 கைதிகளும் மொத்தம் 13 கைதிகள், ஆண்டிபட்டி குற்றவியல் நீதித்துறை நடுவர் நீதிபதி முன்னிலையில் ஆஜர்படுத்தப்பட்டனர். அனைவரையும் 15 நாட்கள் நீதிமன்றக் காவலில் வைக்க நீதிபதி பாசில் முகம்மது உத்தரவிட்டார்.

அதனைத் தொடர்ந்து, எஞ்சிய 4 கைதிகளும் இன்று நீதிமன்றத்தில் ஆஜர்படுத்தப்பட்டனர். முன்னதாக அவர்கள் மருத்துவ பரிசோதனைக்காக தேனி அரசு மருத்துவக் கல்லூரி மருத்துவமனைக்கு துப்பாக்கி ஏந்திய போலீசார் பாதுகாப்புடன் அழைத்துச் செல்லப்பட்டனர். பின்னர், ஆண்டிபட்டியில் உள்ள நீதிமன்றத்திற்கு கொண்டு வரப்பட்டனர்.

வழக்கை விசாரித்த நீதிபதி, 4 பேரையும், வரும் நவம்பர் 12-ஆம் தேதி வரை நீதிமன்றக் காவலில் வைக்க உத்தரவிட்டார். இதையடுத்து தேனி மாவட்ட சிறையில் அடைப்பதற்காக அவர்களை போலீசார் பாதுகாப்புடன் அழைத்துச் சென்றனர்.

இதையும் படிங்க.. தமிழ்நாட்டுக்கான பாஸ்போர்ட் வந்தாச்சு - அஞ்சல் துறையின் அசத்தல் வெளியீடு பற்றி தெரியுமா?

3 பேர் பாளையங்கோட்டை சிறையில் அடைப்பு

தப்பியோடி பிடிபட்ட கைதிகளில் சிலர், சேலம் மத்திய சிறையில் அடைக்கப்பட்டனர். மாற்றுத்திறனாளி கைதியான லிங்க பிரசாத் உள்பட 3 பேரை திருநெல்வேலி மாவட்டம், பாளையங்கோட்டை மத்திய சிறையில் அடைத்தனர்.

லிங்க பிரசாத் தான், 17 கைதிகளும் தப்பித்த சம்பவத்தில் மூளையாக செயல்பட்டார் என்பது குறிப்பிடத்தக்கது.

TAGGED:

THENI JAILBREAK
ESCAPED INMATES RECAPTURED
தேனி மாவட்ட சிறை
சிறையில் இருந்து தப்பிய கைதிகள்
TAMIL NADU PRISON SECURITY NEWS

Quick Links / Policies

எடிட்டர்ஸ் சாய்ஸ்

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.