"1995- க்குப் பிறகு இதுதான் முதல்முறை"- சிறை கைதிகள் தப்பிய விவகாரத்தில் தவெக அரசை விளாசிய மு.க.ஸ்டாலின்
தவெக அரசு மக்களைக் காக்கப் போவதில்லை; மக்களே அவர்களைக் காத்துக் கொள்ள வேண்டிய அவல நிலைக்குத் தமிழ்நாடு சென்றுவிட்டதாக திமுக தலைவர் மு.க.ஸ்டாலின் குற்றம்சாட்டியுள்ளார்.
Published : October 27, 2026 at 6:11 PM IST
சென்னை: "ஒரே அடியாக இத்தனை கைதிகள் தப்பிப்பது 1995-க்குப் பிறகு இதுதான் முதல்முறை என்கிறார்கள். பாதுகாப்பு ஏற்பாடுகளும், கண்காணிப்பு வசதிகளும் மேம்பட்ட 2026-இல் இப்படி நடப்பதை ஏற்றுக்கொள்ள முடியாது" என்று திமுக தலைவர் மு.க.ஸ்டாலின், தவெக அரசைக் கடுமையாக விமர்சித்துள்ளார்.
தேனி மாவட்டம், தேக்கம்பட்டியில் உள்ள தேனி மாவட்ட சிறையில் இருந்து 17 கைதிகள் தப்பியோடிய சம்பவம், பெரும் பரபரப்பை ஏற்படுத்தியிருந்த நிலையில், ட்ரோன்களின் உதவியுடன் தற்போது வரை 13 பேரை காவல்துறையினர் பிடித்துள்ளனர். மற்றவர்களைத் தீவிரமாகத் தேடி வருகின்றனர். இதனிடையே, சிறை வார்டன் உள்பட சிறைக் காவலர்கள் 10 பேர் பணியிடை நீக்கம் செய்யப்பட்டுள்ளனர். செக்போஸ்ட், வனப்பகுதி உள்ளிட்ட அனைத்து இடங்களிலும் கைதிகள் தேடும் பணி நடைபெற்று வருவதாக சட்டத்துறை அமைச்சர் சி.டி.ஆர்.நிர்மல்குமார் தெரிவித்துள்ளார். இதனிடையே, தேனி மாவட்டச் சிறையில் சிறைத்துறை டிஜிபி சந்தீப் ராய் ரத்தோர் நேரில் பார்வையிட்டு ஆய்வு மேற்கொண்டார்.
இந்த நிலையில், "ஜாமினில் வெளிவரும் குற்றவாளிகளைத்தான் கண்காணிப்பதில்லை என்று நினைத்தேன். சிறைக்குள் இருக்கும் கைதிகளையும் தப்பிக்க விடும் இலட்சணத்தில்தான் இந்த ஆட்சி இருக்கிறது" என்று திமுக தலைவர் மு.க.ஸ்டாலின் குற்றம்சாட்டியுள்ளார். அதேபோல், பல்வேறு அரசியல் கட்சிகளின் தலைவர்களும் தவெக அரசை விமர்சித்துள்ளனர்.
இதுகுறித்து திமுக தலைவரும், முன்னாள் முதலமைச்சருமான மு.க.ஸ்டாலின் தனது அதிகாரப்பூர்வ எக்ஸ் தளப்பக்கத்தில் வெளியிட்டுள்ள பதிவில், "Breaking Bad தொடர்ந்து, தமிழ்நாட்டில் Prison Break-உம் தொடங்கிவிட்டது! ஜாமினில் வெளிவரும் குற்றவாளிகளைத்தான் கண்காணிப்பதில்லை என்று நினைத்தேன். சிறைக்குள் இருக்கும் கைதிகளையும் தப்பிக்க விடும் இலட்சணத்தில்தான் இந்த ஆட்சி இருக்கிறது.
புழல் சிறையில் இருந்து 2 கைதிகள் தப்பி ஓடிய அதிர்ச்சியில் இருந்து நாம் மீள்வதற்குள், தேனி மாவட்டச் சிறையில் இருந்து 17 கைதிகள் தப்பியுள்ளனர். ஒரே அடியாக இத்தனை கைதிகள் தப்பிப்பது 1995- க்குப் பிறகு இதுதான் முதல்முறை என்கிறார்கள். பாதுகாப்பு ஏற்பாடுகளும், கண்காணிப்பு வசதிகளும் மேம்பட்ட 2026-இல் இப்படி நடப்பதை ஏற்றுக்கொள்ள முடியாது.
வெளியில் இருக்கும் குற்றவாளிகள் சுதந்திரமாகக் குற்றங்களைப் புரிகிறார்கள். உள்ளே இருக்கும் கைதிகளும் தைரியமாகத் தப்பிச் செல்கிறார்கள். மொத்தத்தில், ஒன்றுக்கும் உதவாத good for nothing அரசாக இந்த மூடர்கூடத் தவெக அரசு இருக்கிறது. இவர்கள் மக்களைக் காக்கப் போவதில்லை. மக்களே அவர்களைக் காத்துக் கொள்ள வேண்டிய அவல நிலைக்குத் தமிழ்நாடு சென்றுவிட்டது" என்று குறிப்பிடப்பட்டுள்ளார்.