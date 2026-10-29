தேனி சிறை கைதிகள் தப்பிய விவகாரத்தில் மூளையாகச் செயல்பட்டது யார்? கைதிகள் பிடிபட்டது எப்படி?- டிஎஸ்பி விஷ்ணு பிரியா பேட்டி
கைது செய்யப்பட்ட 17 சிறை கைதிகளையும் பிரித்து பாளையங்கோட்டை, கோயம்புத்தூர், கடலூர், சேலம் உள்ளிட்ட சிறைகளில் அடைத்துள்ளோம் என டிஎஸ்பி விஷ்ணு பிரியா தெரிவித்துள்ளார்.
Published : October 29, 2026 at 9:20 PM IST
தேனி: தேனி சிறை கைதிகள் தப்பிய விவகாரத்தில் மூளையாகச் செயல்பட்டது யார்?, கைதிகள் பிடிபட்டது எப்படி? என்பது குறித்து ஆண்டிபட்டி காவல்துறை டிஎஸ்பி விஷ்ணு பிரியா விரிவாக விளக்கமளித்துள்ளார்.
கடந்த அக்.26- ஆம் தேதி தேனி மாவட்டம், தேக்கம்பட்டி மாவட்ட சிறையிலிருந்து பல்வேறு குற்ற வழக்குகளில் தொடர்புடைய 17 கைதிகள் தப்பியோடினர். இதையடுத்து, தமிழ்நாடு காவல்துறைத் தலைவர் மகேஷ் குமார் அகர்வாலின் உத்தரவின்பேரில் தீவிர தேடுதல் நடவடிக்கை மேற்கொள்ளப்பட்டது. இதன் விளைவாக 24 மணி நேரத்திற்குள் 13 கைதிகள் கைது செய்யப்பட்டனர். மீதமிருந்த 4 கைதிகளும் 36 மணி நேரத்திற்குள் பிடிக்கப்பட்டனர். இதன்மூலம் தப்பியோடிய 17 கைதிகளும் முழுமையாகப் பிடிக்கப்பட்டனர். இந்நடவடிக்கையில் சிறப்பாகப் பணியாற்றிய காவல் அதிகாரிகள் மற்றும் காவலர்களை தமிழ்நாடு காவல்துறைத் தலைவர் மகேஷ் குமார் அகர்வால் வெகுவாகப் பாராட்டினார்.
ஐந்து கைதிகள் மீது குண்டாஸ்
இதுகுறித்து க.விளக்கு காவல் நிலையத்தில் ஆண்டிபட்டி காவல் துணைக் கண்காணிப்பாளர் விஷ்ணு பிரியா இன்று (அக்.29) செய்தியாளர்களைச் சந்தித்தார். அப்போது அவர், "17 சிறை கைதிகள் தேக்கம்பட்டி சிறையிலிருந்து தப்பிவிட்டதாக சிறைத்துறையில் இருந்து காவல் துறைக்கு தகவல் வந்ததும் உடனடியாக தமிழ்நாடு முழுவதும் பாதுகாப்பைத் தீவிரப்படுத்தினோம்.
முதல் 24 மணி நேரத்தில் 13 சிறை கைதிகளை கைது செய்தோம். அடுத்த 12 மணி நேரத்தில் 4 கைதிகளை கைது செய்தோம்; தப்பி ஓடிய 17 சிறை கைதிகளில் லிங்க பிரசாத் மீது 3 குண்டாஸ் வழக்குகளும், கருப்பசாமி, ராஜ்குமார், தருண் குமார், சிலம்பரசன் ஆகியோர் மீது தலா ஒரு குண்டாஸ் வழக்குகளும், மற்ற 12 சிறைக் கைதிகள் மீது திருட்டு உள்ளிட்ட வழக்குகளும் நிலுவையில் உள்ளன.
மூளையாகச் செயல்பட்ட லிங்க் பிரசாத் தப்பித்துச் செல்ல என்ன காரணம்?
சிறையில் இருந்து தப்பிப்பதற்காக லிங்க பிரசாத் என்ற கைதிதான் மூளையாகச் செயல்பட்டுள்ளார் என்பது விசாரணையில் தெரிய வந்துள்ளது; அவர் ஏன் சிறையில் இருந்து தப்பித்தார் என்று விசாரித்தபோது பிணையில் இருந்து வெளியே வர முடியாத நிலையில் அவர் மீது சுமார் 26 வழக்குகள் உள்ளன. இதனால் இனிமேல் சிறையில் இருந்து வெளியே வர முடியாது என்ற நிலையில்தான் சிறையில் இருந்து தப்பிப்பதற்கு அவர் திட்டமிட்டுள்ளார்.
காவல்துறையினருக்கு உதவிய கிராம மக்கள்
சிறையில் இருந்து கைதிகள் தப்பியதாக தகவல் வந்த சிறிது நேரத்திற்குள் முதல் கைதியை கைது செய்தோம்; தொடர்ந்து மலைகளில் பதுங்கியிருந்த கைதிகளை தேடுவதில் சவால்கள் நிறைந்திருந்தது. இதனைத் தொடர்ந்து 17 தனிப்படைகள் அமைத்து சிறை கைதிகளைப் பிடிக்கத் தீவிர தேடுதல் வேட்டை நடத்தினோம். தேக்கம்பட்டி சிறை வளாகத்தை சுற்றியுள்ள கிராம மக்களுக்கு விழிப்புணர்வு ஏற்படுத்தினோம்; கிராமத்திற்குள் புதிதாக யாரேனும் வந்தாலும், ஏதேனும் உதவிகள் கேட்டாலும், காவல்துறையினருக்கு தெரிவிக்க வேண்டும் எனக் கேட்டுக் கொண்டோம்.
இதனால் சிறை கைதிகளைப் பிடிக்க கிராம மக்களும் எங்களுக்கு உதவி புரிந்தனர். மலைப் பகுதிகளில் பதுங்கியிருந்த 12 சிறை கைதிகளை ட்ரோனை பறக்கவிட்டு கண்டறிந்து கைது செய்தோம். மேலும் மாவட்ட எல்லைகளில் தீவிர சோதனை செய்ததால், கைதிகள் யாரும் மாவட்ட எல்லையைச் கடந்து செல்லவில்லை என்பதை உறுதிச் செய்தோம்.
சிறைக் காவலர்களைத் தாக்கி தங்க செயின் பறிப்பு
கேரளாவிற்கு தப்பிச் செல்ல முயன்ற மீனாட்சி சுந்தரம், திருப்பதி ஆகிய இரு கைதிகளையும் கூடலூர் புறவழிச்சாலை அருகே கைது செய்தோம். சிறையிலிருந்து தப்பிச் சென்ற 17 கைதிகளில் ஒரு சிலரைத் தவிர, மற்ற அனைவருக்கும் ஒருவருக்கொருவர் எந்த தொடர்பும் இல்லை; கொலை செய்வதற்காகப் பணத்தைப் பெற்றுக் கொண்டு சிறையில் இருந்து அவர்கள் தப்பியதாக வெளியான தகவல்கள் வதந்தி மட்டுமே; முறையான விசாரணை செய்த பின்புதான் அனைத்தும் தெரிய வரும்.
ரயில் தண்டவாளம் வழியாக கைதிகள் தப்பிச் செல்ல வாய்ப்பிருந்ததால் அதன் வழியாகவே நடந்துச் சென்று தேடுதல் வேட்டை நடத்தினோம்; சிறை கைதிகள் யாரேனும் மக்களை தொடர்புக் கொள்ள முயன்றபோது அதுகுறித்து எங்களுக்கு உடனடியாக தகவல் கிடைத்தது; சிறையில் இருந்த சமையல் கரண்டியை வைத்து சிறை காவலர்களைத் தாக்கிவிட்டு தங்க செயினை பறித்துக் கொண்டு தப்பிச் சென்றுள்ளனர்.
கைதிகள் வெவ்வேறு சிறைகளில் அடைப்பு
காலில் செருப்புகள் இல்லாமல் தப்பிச் சென்ற நிலையில் கரடுமுரடான மலையில் ஏறியபோது அவர்களுக்கு காலில் காயம் ஏற்பட்டுள்ளது. இதனால் கைதிகள் அணிந்திருந்த சட்டையை கிழித்து காலில் வைத்து கட்டி மலை ஏறி நடந்து சென்றுள்ளனர்; கைது செய்யப்பட்ட 17 சிறை கைதிகளையும் பிரித்து பாளையங்கோட்டை, கோயம்புத்தூர், கடலூர், சேலம் உள்ளிட்ட சிறைகளில் அடைத்துள்ளோம்" என்று தெரிவித்தார்.