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உயிருக்கு ஆபத்தான வகையில் பயணிக்கும் மலைக் கிராம மக்கள் - கான்கிரீட் சாலை அமைத்து தர கோரிக்கை

இரு சக்கர வாகனம் கூட செல்ல முடியாத அளவு சாலை சேதமடைந்துள்ளதால் அவ்வழியாக செல்ல முடியாமல் மலைக் கிராம மக்கள் அவதியடைந்து வருகின்றனர்.

சேதமடைந்த மலைச் சாலை
சேதமடைந்த மலைச் சாலை (ETV Bharat Tamil Nadu)
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By ETV Bharat Tamil Nadu Team

Published : June 27, 2026 at 5:24 PM IST

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தேனி: சேதமடைந்த சாலையை சீர் செய்து கான்கிரீட் சாலையாக மாற்றி தரக்கோரி மலைக் கிராம மக்கள் தமிழக அரசிடம் கோரிக்கை விடுத்துள்ளனர்.

தேனி மாவட்டம் போடிநாயக்கனூர் ஊராட்சி ஒன்றியத்திற்கு உட்பட்டது அகமலை ஊராட்சி. இந்த ஊராட்சியில் அண்ணாநகர், மூங்கில்காடு, கருங்கள்பாறை, ஊரடி, ஊத்துக்காடு என 10க்கும் மேற்பட்ட மலைக் கிராமங்கள் உள்ளன.

இந்த அகமலை கிராம் என்பது பெரியகுளத்தில் இருந்து சுமார் 23 கிலோமீட்டர் தொலைவில் உள்ளது. இந்த மலைப்பகுதியில் வசிக்கும் மக்கள் இங்கு விளையும் காபி, மிளகு, ஏலக்காய் உள்ளிட்ட பணப் பயிர்கள், காய்கறிகள் மற்றும் பழங்களை பெரியகுளத்தில் இருக்கும் சந்தைக்கு கொண்டு சென்று வியாபாரம் செய்து வருகின்றனர்.

சோத்துப்பாறை அணைப்பகுதியில் இருந்து 13 கிலோமீட்டர் வரை முற்றிலும் மலைச் சாலையாக உள்ளது. இதன் வழியாக தினமும் இந்த கிராம மக்கள் பயணம் செய்து வருகின்றனர்.

இந்த மலைச் சாலையானது கனமழை காலங்களில் மிகவும் சேதமடைந்த காரணத்தினால், தற்போது குண்டும் குழியுமாக மணல் சாலையாகவே காட்சியளிக்கிறது. இதனால் இந்த சாலையில் வழியாக பொருட்களை எடுத்து செல்ல மலைக் கிராம மக்கள் மிகவும் அவதியடைந்து வருகின்றனர். மேலும், மருத்துவமனை மற்றும் அவசர தேவைகளுக்கு மிகவும் ஆபத்தான முறையில் இந்த சாலையில் பயணிக்க வேண்டிய கட்டாயத்திற்கு மக்கள் தள்ளப்பட்டுள்ளனர்.

கான்கிரீட் சாலை அமைத்து தர மலைக் கிராம மக்கள் கோரிக்கை (ETV Bharat Tamil Nadu)

இந்த பாதையில் ஏற்கனவே அமைக்கப்பட்ட தார் சாலை மழையினால் சேதமடைவதால், வெறும் 3 கிலோ மீட்டருக்கு மட்டும் அமைக்கப்பட்டுள்ள கான்கிரீட் சாலையை விரிவுப்படுத்தி, கிராமம் வரை அமைத்து தர வேண்டும் என மலைக்கிராம மக்கள் கோரிக்கை விடுத்துள்ளனர்.

இதுகுறித்து மலைக் கிராம மக்கள் கூறுகையில், “பெரும்பாலும் தார் சாலையாக போடப்பட்டுள்ள நிலையில், மழைக்காலங்களில் ஏற்படும் வெள்ளப்பெருக்கினால் சேதமடைந்து, இரண்டு ஆண்டுக்கு ஒரு முறை சாலை போட வேண்டிய நிலை உள்ளது. கடந்த 2009-ம் ஆண்டு மழை நீரில் சாலை அடித்து செல்லப்பட்டபோது, வெறும் 3 கிலோ மீட்டருக்கு மட்டுமே கான்கிரீட் சாலை போடப்பட்டது. மலை வளைவுகளில் கற்களால் நிரம்பிய சாலையில் வேறு வழியில்லாமல் உயிருக்கு பயந்தவாரே இங்குள்ள மக்கள் பயணித்து வருகின்றனர்.

மீதமுள்ள சாலைகளில் இரு சக்கர வாகனங்கள் கூட செல்ல முடியாத நிலை உருவாகியுள்ளது. எனவே, மலைக் கிராம மக்களுக்கு உதவியாக சோத்துப்பாறை அணை வரை உள்ள மலைச்சாலை முழுவதும் கான்கிரீட் சாலை அமைத்து தர வேண்டும்” எனக் கோரிக்கை விடுத்துள்ளனர்.

TAGGED:

THENI HILL VILLAGE RESIDENTS
ROAD ISSUE IN HILL VILLAGES
சேதமடைந்த சாலை
அகமலை கிராம்
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