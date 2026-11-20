சோத்துப்பாறை அணையில் அத்துமீறி நீரை திறந்த தவெகவினர் - ஆக்சனுக்கு ரெடியாகும் தேனி மாவட்ட நிர்வாகம்
அரசாங்கத்தின் அனுமதி இன்றி சோத்துப்பாறை அணையில் இருந்து நீர் திறந்து விடப்பட்ட சம்பவம் பெரும் அதிர்ச்சியை ஏற்படுத்தியது.
Published : November 20, 2026 at 4:36 PM IST
தேனி: சோத்துப்பாறை அணையில் இருந்து சட்டவிரோதமாக தண்ணீரை திறந்துவிட்டவர்கள் மீது கடுமையான நடவடிக்கை எடுக்கப்படும் என தேனி மாவட்ட ஆட்சியர் சிவகிருஷ்ணமூர்த்தி தெரிவித்துள்ளார்.
தேனி மாவட்டம் பெரியகுளத்தில் இருந்து 9 கி.மீ. தொலைவில் அமைந்துள்ளது சோத்துப்பாறை அணை. பெரியகுளம் மட்டுமல்லாமல் தென்கரை, லட்சுமிபுரம், தாமரைக்குளம் உள்ளிட்ட பல்வேறு பகுதிகளுக்கு குடிநீர் ஆதாரமாக இந்த அணை விளங்குகிறது.
இதனிடையே, கடந்த மாதம் பெய்த கனமழை காரணமாக சோத்துப்பாறை அணை நிரம்பியது. இதையடுத்து, அணையின் உபரி நீர், வாய்க்கால் வழியாக பெரியகுளம் கண்மாய்க்கு சென்று கொண்டிருந்தது. எனினும், பாசனத்துக்காக அணையில் இருந்து நீரை திறக்க அரசாணை வெளியாகாமல் இருந்தது.
இந்த சூழலில், சோத்துப்பாறை அணையின் மதகுப்பகுதியில் இருந்து அரசாங்கத்தின் அனுமதி இல்லாமல் தவெக நிர்வாகிகள் சிலரே தன்னிச்சையாக நேற்று முன்தினம் தண்ணீரை திறந்துவிட்டதாக கூறப்படுகிறது.
மேலும், தண்ணீரை திறந்துவிட்டு அவர்கள் ரீல்ஸும் வெளியிட்டனர். இந்த சம்பவம் தமிழகம் முழுவதும் அதிர்ச்சியை ஏற்படுத்திய நிலையில், திமுக, அதிமுக உள்ளிட்ட எதிர்க்கட்சிகள் கடுமையாக விமர்சித்து வந்தன.
இந்நிலையில், தேனியில் இன்று மாவட்ட விவசாயிகள் குறை தீர்ப்பு கூட்டம் நடைபெற்றது. இந்தக் கூட்டத்தில் கலந்துகொண்ட தேனி ஆட்சியர் சிவகிருஷ்ணமூர்த்தியிடம், சோத்துப்பாறை அணை விவகாரம் தொடர்பாக புகார் மனு அளிக்கப்பட்டது.
சோத்துப்பாறை அணை பாசன நீரை பயன்படுத்துவோர் சங்கத்தினர் மற்றும் தேனி மாவட்ட அதிமுக சார்பாக இந்த புகார் கொடுக்கப்ட்டது.
அப்போது, சோத்துப்பாறை அணையில் இருந்து அனுமதி இன்றி சட்டவிரோதமாக தண்ணீரை திறந்து விட்டவர்கள் மீது கடுமையான நடவடிக்கை எடுக்கப்படும் என உறுதியளித்தார்.
மேலும், தேனி மாவட்டத்தில் உள்ள அணைகளின் பாதுகாப்பு குறித்து உறுதி செய்ய ஒரு நபர் குழு அமைக்கப்பட்டுள்ளதாகவும், அனைத்து அணைகளிலும் பாதுகாப்பு குறித்து ஆய்வு செய்யப்படும் எனவும் அவர் தெரிவித்தார்.
இதுகுறித்து சோத்துப்பாறை அணை நீரினை பயன்படுத்துவோர் சங்கத்தினர் கூறுகையில், "அரசாணை இல்லாமல் முன் அனுமதி இன்றி தண்ணீரை திறந்துவிட்டது தவெகவினர் என அனைவருக்கும் தெரியும்.
அப்படியிருக்கையில், அடையாளம் தெரியாத நபர்கள் என புகார் போலீசில் அளித்திருப்பது வியப்பாக இருக்கிறது. இந்த சம்பவத்தில் ஈடுபட்டவர்கள் மீது கடும் நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும்" எனத் தெரிவித்தனர்.