தேனி சிறையில் இருந்து 17 கைதிகள் தப்பிய விவகாரம்: மூளையாக செயல்பட்டது இவர்தான் - வெளியான பரபரப்பு தகவல்!
தேனி மாவட்ட சிறையில் காவலர்களை தாக்கி விட்டு 17 கைதிகள் கடந்த 26-ஆம் தேதி தப்பி சென்ற சம்பவம் பெரும் அதிர்ச்சியை ஏற்படுத்தியது.
Published : October 29, 2026 at 1:21 PM IST
தேனி: மாவட்ட சிறையிலிருந்து 17 கைதிகள் தப்பிய விவகாரத்தில், தப்பி சென்றவர்களில் ஒருவரான லிங்கா பிரசாத் தான் மூளையாகச் செயல்பட்டதாக காவல்துறை தரப்பில் தகவல் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது
தேனி மாவட்டம் ஆண்டிபட்டி அருகே தேக்கம்பட்டி மாவட்ட சிறையிலிருந்து கடந்த 26-ஆம் தேதி இரவு சிறை காவலர்களைத் தாக்கி விட்டு 17 கைதிகள் தப்பிச் சென்றனர். இதையடுத்து, தென்மண்டல காவல் துறை ஐஜி விஜயேந்திர பிதாரி உத்தரவின்பேரில் 20-க்கும் மேற்பட்ட தனிப்படைகள் அமைக்கப்பட்டு தேடுதல் தீவிரப்படுத்தப்பட்டது.
இதனைத் தொடர்ந்து, தேனி, மதுரை, சிவகங்கை, விருதுநகர் உள்ளிட்ட பல்வேறு மாவட்டங்களில் தீவிர தேடுதல் பணி நடைபெற்றது. நக்சல் தடுப்புப் பிரிவு காவலர்களும் தேடுதல் பணியில் ஈடுபடுத்தப்பட்டனர். தேக்கம்பட்டி சிறையைச் சுற்றியுள்ள மலைப்பகுதிகளிலும் ட்ரோன்கள் மூலம் கண்காணிப்புப் பணிகள் மேற்கொள்ளப்பட்டன.
தொடர்ந்து, தப்பியோடிய 17 கைதிகள், அனைவரையும் 40 மணி நேரத்தில் காவல்துறையினர் கைது செய்தனர். இதனைத் தொடர்ந்து, கைது செய்யப்பட்டவர்களிடம் நடத்தப்பட்ட விசாரணையில் பல்வேறு திடுக்கும் தகவல் வெளியானது.
இது தொடர்பாக காவல்துறை தரப்பில் கூறுகையில், "தேனி சிறையில் இருந்த சில கைதிகளின் ஜாமீன் ரத்து செய்யப்பட்டிருந்தது. இதனைத் தொடர்ந்து, ஜாமீன் ரத்தானதால், சிறைக்குள்ளேயே இருந்த கைதிகள் எவ்வாறு தப்பிச் செல்வது என்று ரகசிய சதித்திட்டம் தீட்டினர்.
அப்போது, சிறையில் இருந்து தப்பிச் செல்வதற்கான யோசனையை, லிங்க பிரசாத் முன் வைத்ததாகவும், பின்னர் மற்ற கைதிகளும் அந்தத் திட்டத்தில் இணைந்ததாகவும் விசாரணையில் தெரிய வந்தது.
தப்பியோடிய கைதிகள் அனைவரும் ஒன்றிணைந்து வேறு ஏதேனும் குற்றச் செயல்களில் ஈடுபடத் திட்டமிட்டார்களா அல்லது சதித்திட்டம் தீட்டினார்களா என்பது குறித்தும் தொடர்ந்து விசாரணை நடைபெற்று வருகிறது. இதற்கிடையே, இந்தச் சம்பவத்தின் எதிரொலியாக தமிழ்நாட்டில் உள்ள அனைத்து சிறைகளிலும் பாதுகாப்பு பலப்படுத்தப்பட்டுள்ளது.
|இதையும் படிங்க: தனியார் பள்ளிகள் அங்கீகார மோசடி வழக்கு - திமுக முன்னாள் எம்.எல்.ஏ முத்துக்குமார் சரண்டர்
மேலும், அதிக பாதுகாப்பு தேவைப்படும் சில கைதிகளை வேறு சிறைகளுக்கு மாற்றுவது குறித்தும் சிறைத்துறை நிர்வாகம் நடவடிக்கை மேற்கொண்டு வருகிறது" என்று கூறினர்.
முன்னதாக, தேனி சிறை கைதிகள் தப்பிய விவகாரத்தில் மூளையாக செயல்பட்டதாக கூறப்படும் லிங்க பிரசாத், சிறையில் இருந்து தப்பி சென்று, ஆட்டோ ஒன்றில் ஏறி தப்பிக்க முயன்ற போது காவல் துறையினரால் ஐந்தாவது நபராக கைது செய்யப்பட்டார் என்பது குறிப்பிடத்தக்கது.