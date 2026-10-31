தேக்கம்பட்டி சிறை விவகாரம் - 17 கைதிகள் தப்பியது முதல் சிறை அதிகாரிகள் பணியிட மாற்றம் வரை...
கைதிகளில் சிலருக்கு ஜாமீனில் வெளியே வருவதில் சிக்கல் இருந்ததால் சிறையிலிருந்து தப்பிச் செல்ல திட்டமிட்டது விசாரணையில் தெரியவந்தது.
Published : October 31, 2026 at 7:37 PM IST
-By. இரா.சிவக்குமார்.
தேனி மாவட்டம், ஆண்டிபட்டி அருகே தேக்கம்பட்டியில் அமைந்துள்ள மாவட்டக் கிளைச் சிறையில் இருந்து ஒரே நேரத்தில் 17 விசாரணைக் கைதிகள் தப்பிச் சென்ற சம்பவம் தேசிய அளவில் பெரும் அதிர்ச்சியை ஏற்படுத்தியது.
தப்பியோடிய கைதிகளைப் பிடிக்க 17 தனிப்படைகள் அமைக்கப்பட்டது முதல், சிறைக் காவலர்கள் 9 பேர் பணியிடை நீக்கம், சிறையின் பொறுப்புக் கண்காணிப்பாளர் நாகேஸ்வரன் பணியிடை நீக்கம், மதுரை மத்திய சிறைக் கண்காணிப்பாளர் கிருஷ்ணராஜ் இடமாற்றம், சிறைத்துறை டிஜிபி சந்தீப் ராய் ரத்தோர் மாற்றம் என அடுத்தடுத்து நிர்வாக நடவடிக்கைகள் எடுக்கப்பட்டுள்ளன. இதுபற்றிய சிறப்பு தொகுப்பை பார்க்கலாம்.
200 கைதிகளுக்கான சிறையில் 334 கைதிகள்
தேக்கம்பட்டியில் உள்ள மாவட்டச் சிறைச்சாலையில் சுமார் 200 கைதிகளை மட்டுமே அடைத்து வைப்பதற்கான வசதிகள் உள்ள நிலையில், சம்பவம் நடைபெற்றபோது 334 கைதிகள் அடைக்கப்பட்டிருந்ததாக கூறப்படுகிறது.
அக்டோபர் 26 இரவு 10 மணிக்கு அரங்கேறிய சம்பவம்
அக்டோபர் 26-ஆம் தேதி இரவு சுமார் 10 மணிக்கு சிறையின் மூன்றாவது அறையில் அடைக்கப்பட்டிருந்த விசாரணைக் கைதி முத்து இளங்கோவனுக்கு வலிப்பு ஏற்பட்டுள்ளதாக சக கைதிகள் சிறைக் காவலர்களிடம் தெரிவித்துள்ளனர். இதையடுத்து, அந்த அறையின் பாதுகாப்புப் பணியில் இருந்த சிறைக் காவலர் ஸ்டாலின் பிரபு கதவைத் திறந்து உள்ளே சென்றுள்ளார். அப்போது, அறைக்குள் மறைந்திருந்த கைதிகள் திடீரென காவலர் மீது தாக்குதல் நடத்தியுள்ளனர்.
அதனைத் தொடர்ந்து, நுழைவுவாயிலில் பாதுகாப்புப் பணியில் இருந்த காவலர் தங்கபாண்டியையும் தாக்கி, அவரிடமிருந்த சிறைச் சாவியைப் பறித்துள்ளனர். பின்னர் சிறையின் பிரதான கதவுகளைத் திறந்து கொண்டு 17 பேரும் தப்பிச் சென்றனர். இந்தத் தாக்குதலில் காவலர்களுக்கு பெரிய அளவில் காயம் ஏற்பட்டது. குறிப்பாக, சமையலுக்குப் பயன்படுத்தப்படும் கரண்டியை ஆயுதமாகப் பயன்படுத்தித் தாக்கியதாகவும், காவலர் ஒருவரிடம் இருந்த நகையைப் பறித்துச் சென்றதாகவும் விசாரணை அதிகாரிகள் தெரிவித்துள்ளனர்.
17 தனிப்படைகள் அமைப்பு
சிறையில் இருந்து கைதிகள் தப்பிய தகவல் கிடைத்ததும் தேனி மாவட்டக் காவல் துறையினர் உடனடியாகத் தேடுதல் பணியில் ஈடுபட்டனர்.
தேனி மாவட்டக் காவல் கண்காணிப்பாளர் பிரவீன் கவுதம் சம்பவ இடத்திற்கு சென்று ஆய்வு மேற்கொண்டார். மேலும், தேனி, மதுரை, திண்டுக்கல் உள்ளிட்ட மாவட்டங்களின் காவல்துறையினர் ஒருங்கிணைந்து 17 தனிப்படைகள் அமைத்து, தேடுதல் வேட்டையில் ஈடுபட்டனர்.
தேனி மாவட்டத்தின் மலைப்பகுதிகள், வனப்பகுதிகள், கிராமப்புறங்கள், முக்கியச் சாலைகள், மாநில எல்லைகள் உள்ளிட்ட பகுதிகளில் தீவிர சோதனை மேற்கொள்ளப்பட்டது. உசிலம்பட்டி, வத்தலக்குண்டு, கூடலூர் மற்றும் கேரள மாநில எல்லைப் பகுதிகளிலும் கண்காணிப்பு தீவிரப்படுத்தப்பட்டது. சோதனைச் சாவடிகள் உஷார்படுத்தப்பட்டு, ட்ரோன் கேமராக்கள் மூலமாகவும் தேடுதல் பணி மேற்கொள்ளப்பட்டது.
9 சிறைக் காவலர்கள் பணியிடை நீக்கம்
17 கைதிகள் ஒரே நேரத்தில் சிறையிலிருந்து தப்பிச் சென்றதை அடுத்து, சிறைத்துறை டிஜிபி சந்தீப் ராய் ரத்தோர் நேரடியாகத் தேனி மாவட்டத்திற்கு வந்து சிறையில் ஆய்வு மேற்கொண்டார். சிறையின் பாதுகாப்பு ஏற்பாடுகள், காவலர்களின் பணிச்செயல்பாடுகள், கண்காணிப்பில் ஏற்பட்ட குறைபாடுகள் குறித்தும் ஆய்வு நடத்தினார்.
இந்தச் சம்பவம் மனிதத் தவறால் நிகழ்ந்ததாகக் குறிப்பிட்ட சிறைத்துறை டிஜிபி, சம்பவத்தின்போது பணியில் இருந்த 9 சிறைக் காவலர்களைத் தற்காலிகமாகப் பணியிடை நீக்கம் செய்து உத்தரவிட்டார். மேலும், பாதுகாப்புக் குறைபாடுகள் குறித்து விரிவான விசாரணைக்கும் உத்தரவிடப்பட்டது.
17 கைதிகளையும் பிடித்த காவல்துறை
தப்பிச் சென்ற கைதிகளைப் பிடிப்பதற்காக அமைக்கப்பட்ட தனிப்படையினர் பல்வேறு பகுதிகளில் தேடுதல் வேட்டையைத் தீவிரப்படுத்தினர். முதல் 24 மணி நேரத்திற்குள் 13 கைதிகளை பிடித்தனர். சில கைதிகள் காட்டுப்பகுதிகளில் பதுங்கியிருந்த நிலையில், சிலர் உணவு, தண்ணீர் தேடி கிராமப்புறங்களுக்கு வந்தபோது காவல்துறையினரிடம் சிக்கினர்.
காவல் துறையினர் வெளியிட்ட தகவலின்படி, சுமார் 36 மணி நேரத்திற்குள் 17 பேரும் மீண்டும் பிடிக்கப்பட்டனர். இந்த நடவடிக்கையில் பொதுமக்களின் ஒத்துழைப்பும் முக்கியப் பங்கு வகித்ததாக ஆண்டிபட்டி டிஎஸ்பி விஷ்ணுபிரியா தெரிவித்தார்.
தப்பிச் செல்ல திட்டமிட்டதன் பின்னணி என்ன?
இந்தச் சம்பவம் தொடர்பாக விசாரணை நடத்திய காவல்துறையினர், லிங்கபிரசாத் என்ற கைதி இந்தத் தப்பிக்கும் திட்டத்தின் பின்னணியில் முக்கியப் பங்கு வகித்ததாக தெரிவித்தனர். அவர் மீது 26 வழக்குகள் நிலுவையில் இருப்பதாகவும், அவற்றில் மூன்று கொலை வழக்குகள் என்றும் விசாரணை அதிகாரிகள் தெரிவித்தனர்.
மேலும், சிறையில் அடைக்கப்பட்டிருந்த கைதிகளில் சிலருக்கு ஜாமீனில் வெளியே வருவதில் சிக்கல் இருந்ததாகவும், குண்டர் தடுப்புச் சட்டத்தின் கீழ் நடவடிக்கை எடுக்கப்பட்டிருந்ததால் நீண்ட காலம் சிறையில் இருக்க வேண்டிய நிலை ஏற்பட்டதாகவும் கூறப்படுகிறது. இதனால் சிறையிலிருந்து தப்பிச் செல்லும் திட்டத்தில் அவர்கள் ஈடுபட்டது விசாரணையில் தெரியவந்தது.
கைதிகள் வேறு சிறைக்கு மாற்றம்
கைதிகள் அனைவரும் மீண்டும் பிடிபட்டதைத் தொடர்ந்து, அவர்களிடம் தனித்தனியாக விசாரணை நடத்தப்பட்டது. தப்பிச் செல்லும் திட்டத்தில் முக்கியப் பங்கு வகித்ததாகக் கூறப்படும் லிங்கபிரசாத் உள்ளிட்ட மூன்று கைதிகள் பாளையங்கோட்டை மத்தியச் சிறைக்கு மாற்றப்பட்டனர். மற்றவர்கள், கோவை, கடலூர், சேலம் உள்ளிட்ட சிறைகளுக்கு கைதிகளைப் பிரித்து அனுப்ப நடவடிக்கை மேற்கொள்ளப்பட்டது.
தேனி சிறையின் பொறுப்புக் கண்காணிப்பாளர் பணியிடை நீக்கம்
17 கைதிகள் தப்பிச் சென்ற சம்பவத்தில் சிறைக் காவலர்கள் 9 பேர் ஏற்கெனவே பணியிடை நீக்கம் செய்யப்பட்டிருந்த நிலையில், சிறையின் நிர்வாகப் பொறுப்பில் இருந்த அதிகாரி மீதும் நடவடிக்கை எடுக்கப்பட்டது.
தேனி மாவட்டச் சிறையில் 2024 ஆகஸ்ட் 6-ஆம் தேதி முதல் சிறைக் கண்காணிப்பாளர் பொறுப்பைக் கூடுதலாகக் கவனித்து வந்த துணைச் சிறை அலுவலர் நாகேஸ்வரன், அக்டோபர் 30-ஆம் தேதி முதல் மறு உத்தரவு வரும் வரை பணியிடை நீக்கம் செய்து உத்தரவிடப்பட்டது.
மதுரை மத்தியச் சிறைக் கண்காணிப்பாளர் சேலத்திற்கு மாற்றம்
தேனி மாவட்டச் சிறையில் 17 கைதிகள் தப்பிய சம்பவத்தின் எதிரொலியாக, சிறைத்துறையின் உயர் அதிகாரிகள் மீதும் நிர்வாக நடவடிக்கை மேற்கொள்ளப்பட்டது. மதுரை மத்தியச் சிறைக் கண்காணிப்பாளர் ஆர். கிருஷ்ணராஜ், சேலம் மத்தியச் சிறைக் கண்காணிப்பாளராகப் பணியிட மாற்றம் செய்யப்பட்டுள்ளார்.
சிறைத்துறை டிஜிபியும் அதிரடி மாற்றம்
17 கைதிகள் தப்பிய சம்பவத்தை அடுத்து, தமிழக சிறைகள் மற்றும் சீர்திருத்தப் பணிகள் துறை டிஜிபியாக இருந்த சந்தீப் ராய் ரத்தோர், டான்ஜெட்கோ நிறுவனத்தின் தலைமை ஊழல் தடுப்பு அதிகாரியாகப் பணியிட மாற்றம் செய்யப்பட்டுள்ளார். அவருக்குப் பதிலாக அமலாக்கப் பிரிவு சிஐடி கூடுதல் டிஜிபியாகப் பணியாற்றிய கே.சங்கர், சிறைத்துறை டிஜிபியாக நியமிக்கப்பட்டுள்ளார்.
முதல்வர் விஜய் கடும் எச்சரிக்கை
தேனி மாவட்டச் சிறையில் நடைபெற்ற சம்பவத்தைத் தொடர்ந்து சிறைத்துறையின் பாதுகாப்பு மற்றும் கண்காணிப்புப் பணிகளில் ஏற்பட்ட குறைபாடுகள் குறித்து முதலமைச்சர் ஜோசப் விஜய் கடும் அதிருப்தி தெரிவித்துள்ளார்.
சிறைகளில் கைதிகளைக் கண்காணிப்பது, பாதுகாப்பு ஏற்பாடுகளை உறுதி செய்வது, காவலர்களின் பணிகளை மேற்பார்வையிடுவது உள்ளிட்டவற்றில் அதிகாரிகள் முழு கவனத்துடன் செயல்பட வேண்டும் என அறிவுறுத்தியுள்ளார். பணியில் மெத்தனமாகவோ, கவனக்குறைவாகவோ செயல்படும் அதிகாரிகள் மீது கடுமையான நடவடிக்கை எடுக்கப்படும் என்றும் எச்சரித்துள்ளார்.
தேனி சிறையில் ஏடிஜிபி ஆய்வு
புதிதாக பொறுப்பேற்றுள்ள சிறைத்துறை ஏடிஜிபி சங்கர், தேனி மாவட்ட சிறைச்சாலையில் இன்று ஆய்வு மேற்கொண்டார். சிறையின் பாதுகாப்பு நடவடிக்கைகள் குறித்து சிறை காவலர்களுக்கு அறிவுரை வழங்கினார்.
பின்னர், செய்தியாளர்களிடம் அவர் பேசுகையில், "தேக்கம்பட்டி சிறையில் இன்று ஆய்வு செய்தோம். இதேபோல் தமிழகம் முழுவதும் உள்ள சிறைகளில் நிர்வாகம் மற்றும் பாதுகாப்பு தொடர்பாக தணிக்கை செய்து மீண்டும் ஆய்வு செய்ய உள்ளோம், சிறைகளில் என்னென்ன குறைபாடுகள் இருக்கின்றதோ அதனை சரி செய்யப்படும்.
ஏற்கனவே நடைமுறையில் உள்ள நிலையான செயல்பாட்டு வழிகாட்டு நெறிமுறைகளை (SOS) 100% அமல்படுத்துவதை உறுதி செய்துள்ளோம்.
சிறைகளில் உள்ள குறைபாடுகள் தவிர்க்க சிறை காவலர்களுக்கு பாதுகாப்பு தொடர்பான அறிவுரைகளை வழங்கி உள்ளோம், சிறை நடைமுறைகளை பின்பற்ற காவலர்களுக்கு அறிவுரை வழங்கப்பட்டுள்ளது அதனை பின்பற்றினால் இது போன்ற சம்பவங்களை தவிர்க்கலாம்" என தெரிவித்தார்.