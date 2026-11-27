திருக்கோயில் யானைகளுக்கான புத்துணர்வு முகாமும், விவசாயிகளின் எதிர்ப்பும் - காரணம் என்ன?
தேக்கம்பட்டியில் யானைகளுக்கான புத்துணர்வு முகாமை நடத்துவதற்கு மேட்டுப்பாளையத்தைச் சுற்றியுள்ள கிராமங்களில் உள்ள வீடுகள், பொது இடங்களில் கருப்புக் கொடிகளைக் கட்டி தமிழ்நாடு விவசாயிகள் சங்கத்தினர் எதிர்ப்பை பதிவுச் செய்துள்ளனர்.
Published : November 27, 2026 at 10:53 PM IST
BY - சீனிவாசன்
கோயம்புத்தூர்: ஐந்து ஆண்டுகள் இடைவெளிக்கு பிறகு திருக்கோயில் யானைகளுக்கான புத்துணர்வு முகாமை நடத்துவதற்கு தமிழ்நாடு அரசு பல்வேறு நடவடிக்கைகளை எடுத்து வரும் நிலையில், தேக்கம்பட்டியில் முகாமை நடத்துவதற்கு விவசாய சங்கங்கள் எதிர்ப்புத் தெரிவித்துள்ளனர்.
தமிழ்நாட்டில் உள்ள திருக்கோவில்கள் மற்றும் மடங்களுக்கு சொந்தமான யானைகளின் உடல் மற்றும் மன அழுத்தத்தினைப் போக்கி ஓய்வு மற்றும் மருத்துவச் சிகிச்சை அளிக்கும் வகையில் கடந்த 2003- ஆம் ஆண்டு அப்போதைய தமிழ்நாடு முதலமைச்சர் ஜெயலலிதா தலைமையிலான தமிழ்நாடு அரசின் இந்து சமய அறநிலையத்துறையின் கீழ் புத்துணர்வு முகாம் என்றழைக்கப்படும் சிறப்பு நலவாழ்வு முகாம், நீலகிரி மாவட்டம், முதுமலை புலிகள் காப்பகம், தெப்பக்காட்டில் தொடங்கப்பட்டது.
இந்த முகாமில் யானைகள் ஒன்றோடு ஒன்று விளையாடி மகிழ்வதுடன் ஊட்டச்சத்து உணவுகளை உண்டு ஆற்றின் கரையோரம் குளியலிட்டு மகிழும்.
முகாமில் மகிழ்ச்சியில் திளைக்கும் யானைகள்
ஒவ்வொரு ஆண்டும் 48 நாட்கள் சிறப்பு நலவாழ்வு முகாம் நடத்தப்பட்டு வரும் நிலையில், மலைப்பாதையில் யானைகள் கொண்டு செல்வதில் சிரமம் ஏற்பட்டதாலும், நீண்டதூரப் பயணம் யானைகளுக்கு பல்வேறு உபாதைகளை ஏற்படுத்தியதாலும் யானைகளுக்கான சிறப்பு நலவாழ்வு முகாமை கோயம்புத்தூர் மாவட்டம், மேட்டுப்பாளையம், வனபத்திரகாளியம்மன் திருக்கோயில் அருகே தேக்கம்பட்டி பவானி ஆற்றுப்படுகைக்கு மாற்றப்பட்டு நடத்தப்பட்டு வருகிறது.
யானைகள் முகாமில் சிறப்பு பராமரிப்பு
யானைகளுக்கான சிறப்பு நல வாழ்வு முகாமில் பங்கேற்கும் யானைகளுக்கு நாள்தோறும் நடைப்பயிற்சி, மருத்துவப் பரிசோதனைகள், சத்தான உணவுகள், மருந்து மாத்திரைகள் வழங்கப்படுவதுடன், கால்நடை மருத்துவர்களின் தொடர்புக் கண்காணிப்பும் மேற்கொள்ளப்படுகின்றன. அத்துடன், யானைகளைப் பராமரித்து வரும் பாகன்கள் மற்றும் துணை பாகன்களுக்கும் மருத்துவப் பரிசோதனைகள் நடத்தப்படுகின்றன. யானைகள் பராமரிப்பு குறித்தும் பாகன்களுக்கு பயிற்சியும் வழங்கப்படுகின்றது.
முகாம்கள் நடைபெற்ற ஆண்டுகள்
கடந்த 2003- ஆம் ஆண்டு முதல் 2005- ஆம் ஆண்டு வரை நீலகிரி மாவட்டம், முதுமலைபுலிகள் காப்பகத்திற்குட்பட்ட தெப்பக்காட்டில் யானைகளுக்கான சிறப்பு நலவாழ்வு முகாம் நடத்தப்பட்டது. 2006- ஆம் ஆண்டு முதல் 2010- ஆம் ஆண்டு வரை முகாம் நடத்தப்படாத நிலையில் ஐந்து ஆண்டுகள் இடைவெளிக்கு பிறகு 2011- ஆம் ஆண்டு டிசம்பரில் தெப்பக்காட்டில் மீண்டும் யானைகளுக்கான முகாம் நடைபெற்றது. 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2021 ஆகிய ஆண்டுகளிலும் தேக்கம்பட்டி பவானி ஆற்றுப்படுகையில் புத்துணர்வு முகாம் நடைபெற்றது.
திமுக ஆட்சியில் நடத்தப்படாத யானைகளுக்கான புத்துணர்வு முகாம்
யானைகள் முகாமில் காட்டு யானைகள் நுழைந்ததால் சக யானைகளுக்கும் பாதிப்பு ஏற்பட்டது. இந்த சூழலில், கடந்த ஐந்து ஆண்டுகால திமுக ஆட்சியில் யானைகளுக்கான புத்துணர்வு முகாம் நடத்தப்படவில்லை. தற்போது தமிழ்நாடு முதலமைச்சர் விஜய் தலைமையில் தவெக அரசு அமைந்துள்ள நிலையில் மீண்டும் அதே இடத்தில் முகாமை நடத்த அரசு முடிவு செய்துள்ளது. வரும் டிசம்பர் மாதம் முதல் வாரத்தில் முகாம் தொடங்கப்படவுள்ளதால், அதற்கான முன்னேற்பாடு பணிகள் தற்போது தீவிரமாக நடைபெற்று வருகின்றன.
விவசாய சங்கத்தினர் கோரிக்கை
வனப்பகுதியை ஒட்டியுள்ள தேக்கம்பட்டியில் யானைகளுக்கான புத்துணர்வு முகாம் நடத்துவதைக் கைவிட வேண்டும், வனவிலங்குப் பிரச்சனை இல்லாத வேறு பகுதிக்கு முகாமை மாற்ற வேண்டும் எனக்கோரி தமிழ்நாடு விவசாயிகள் சங்கத்தினர் தொடர்ந்து வலியுறுத்தி வருகின்றனர். இதுதொடர்பாக, சமீபத்தில் நடைபெற்ற ஆர்ப்பாட்டத்தில், அரசின் கவனத்தை ஈர்க்கும் வகையில் தொடர் போராட்டங்களை முன்னெடுக்கத் தீர்மானங்கள் நிறைவேற்றப்பட்டன.
வீடுகளில் கருப்புக் கொடிகளைக் கட்டி எதிர்ப்பு
அதன்படி, மேட்டுப்பாளையம் தாலுகாவில் உள்ள வீடுகளில் கருப்புக் கொடி ஏற்றுவது, கடையடைப்பு நடத்துவது மற்றும் கோரிக்கைகளை ஏற்காமல் முகாம் தொடங்கப்பட்டால் தாலுகா முழுவதும் சாலை மறியல் போராட்டத்தில் ஈடுபடுவது என முடிவு செய்யப்பட்டது. முதற்கட்டமாக, மேட்டுப்பாளையத்தைச் சுற்றியுள்ள கிராமங்களில் தமிழ்நாடு விவசாயிகள் சங்கத்தினர், தங்கள் வீடுகள் மற்றும் பொது இடங்களில் கருப்புக் கொடிகளைக் கட்டி தங்களது எதிர்ப்பைப் பதிவு செய்தனர். "யானைகள் நலவாழ்வு முகாமை நடத்தினால் அந்த பகுதிக்கு காட்டு யானைகள் வருவது அதிகரிக்கும் மனித மிருக மோதல்களும் நடைபெறும்"என தெரிவித்துள்ளனர்.
யானைகளின் புத்துணர்வு முகாமை எதிர்ப்பது ஏன்?
தமிழ்நாடு விவசாயிகள் சங்கத்தின் மாநிலத் தலைவர் வேணுகோபால் செய்தியாளர்களிடம் கூறுகையில், "தேக்கம்பட்டியில் யானைகள் முகாம் நடத்தக்கூடாது என மாவட்ட ஆட்சியர் மற்றும் இந்து சமய அறநிலையத்துறை அதிகாரிகளிடம் பலமுறை மனு அளித்தும், அதனைப் பொருட்படுத்தாமல் முகாம் நடத்த ஏற்பாடுகள் செய்யப்பட்டு வருகின்றன. இதனைக் கண்டித்தே வீடுகளில் கருப்புக் கொடியை ஏற்றியுள்ளோம்.
கடந்த அதிமுக ஆட்சிக் காலத்தில் இங்கு முகாம் நடத்தப்பட்டபோது, அதுவரை யானைகள் நடமாட்டமே இல்லாத நெல்லிமலை உள்ளிட்ட பகுதிகளுக்குப் புதிதாகக் காட்டு யானைகள் வரத் தொடங்கியது; இதனால் ஏற்பட்ட மனித - வனவிலங்கு மோதலில் ஐந்துக்கும் மேற்பட்டோர் உயிரிழந்தனர்.
தற்போது மீண்டும் இந்த இடத்தில் முகாம் நடத்தப்பட்டால், இங்கு அழைத்து வரப்படும் பெண் யானைகளின் ஈர்ப்பால் ஆண் காட்டு யானைகள் அதிகளவில் ஊருக்குள் புகும் அபாயம் உள்ளது. இது மீண்டும் மனித - மிருக மோதல்களுக்கு வழிவகுத்து உயிர்ச்சேதத்தையும், பயிர்ச் சேதத்தையும் ஏற்படுத்தும்.
எனவே, கரூர் மாவட்டம், முக்கொம்பு பகுதியில் யானைகள் முகாம் நடத்துவதற்கான அனைத்து அடிப்படை வசதிகளும் உள்ளதால், முகாமை அங்கு மாற்ற வேண்டும் என அரசுக்கு அறிவுறுத்தியுள்ளோம். விவசாயிகளின் கோரிக்கையை மீறி தேக்கம்பட்டியில் முகாம் நடத்தப்பட்டால், மிகப்பெரிய அளவில் தொடர் போராட்டங்கள் முன்னெடுக்கப்படும்" என்றார்.
யானைகள் இருக்கும் பகுதியிலேயே முகாம் நடத்த கோரிக்கை
கோயம்புத்தூர் வன உயிரினப் பாதுகாப்பு அறக்கட்டளை தலைவர் கூறுகையில், "திருக்கோயில்களைச் சேர்ந்த யானைகளுக்கு புத்துணர்வு முகாம் நடத்துவது என்பது வரவேற்கத்தக்கது. ஆனால் அதனை அந்தந்த பகுதியிலேயே நடத்தினால் யானைகளுக்கு பிரச்சனை இருக்காது; தமிழ்நாட்டின் பல்வேறு பகுதிகளில் இருந்து யானைகள் நீண்ட தூரம் பயணம் செய்து முகாமுக்கு அழைத்து வர வேண்டிய சூழல் உள்ளது.
இதன்காரணமாக யானைகள் மன அழுத்தத்திற்கு உள்ளாகும்; எனவே அந்தந்த பகுதியிலேயே யானைகள் புத்துணர்வு முகாமை நடத்துவது சிறந்தது. மேலும், பெண் யானைகள் முகாமிற்கு வருவதால் ஆண் காட்டு யானைகள் அந்த பகுதிக்குள் வருவது அதிகரிக்கும்; இதனால் பல்வேறு பிரச்சனைகள் ஏற்படும், எனவே தகுந்த முன்னேற்பாடுகளை செய்துவிட்டு முகாமை நடத்த வேண்டும்" எனக் கோரிக்கை விடுத்துள்ளார்.
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