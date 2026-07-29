சென்னை தி.நகரில் பொதுமக்களிடம் பணம், நகைத் திருட்டு - மத்தியப் பிரதேசத்தை சேர்ந்த 3 பெண்கள் கைது
இவர்களின் கிராமத்தை சேர்ந்த பலர், இந்தியாவின் பல்வேறு நகரங்களுக்கு சென்று கைவரிசை காட்டிவிட்டு சொந்த ஊரில் வீடு, நிலம் ஆகியவற்றை வாங்கி சொகுசாக வாழ்ந்து வருவதும் விசாரணையில் தெரியவந்துள்ளது.
Published : July 29, 2026 at 4:49 PM IST
சென்னை: சென்னை தியாகராய நகரில், பொதுமக்களிடம் பணம் மற்றும் நகை ஆகியவற்றைத் திருடி வந்த மத்தியப் பிரதேசத்தை சேர்ந்த 3 பெண்களை போலீசார் கைது செய்துள்ளனர். அவர்களிடம் இருந்து 6.44 லட்ச ரூபாய் மீட்கப்பட்டுள்ளது.
சென்னை தரமணியை சேர்ந்த ஷாலினி பிரியா(29) என்பவர், கடந்த 25-ஆம் தேதி தனது கணவருடன் தியாகராய நகர், உஸ்மான் சாலையில் உள்ள நகைக் கடையில் 24.770 கிராம் தங்க நகையை வாங்கி தனது பையில் வைத்துக் கொண்டார். அந்த பையில் ஏற்கெனவே தனது 1 சவரன் நகையை அவர் வைத்திருந்தார்.
நகைக் கடையில், புதிய நகை வாங்கியதற்கான பரிசுப்பொருட்களை வாங்கச் சென்றுள்ளார். பரிசு பொருட்களை வாங்கிக் கொண்டு அங்கிருந்து புறப்படும்பதோது, அவர் தனது நகை சரியாக இருக்கிறதா என்று பிரித்து பார்த்தபோது, அதிலிருந்த 4 சவரன் தங்க நகைகள் காணாமல் போனது கண்டு அதிர்ச்சி அடைந்தார்.
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இதையடுத்து தனது 4 சவரன் நகையை மீட்டுத் தரும்படி மாம்பலம் காவல் நிலையத்தில் புகார் அளித்தார். இதுகுறித்து மாம்பலம் குற்றப்பிரிவு போலீசார் வழக்குப் பதிவு செய்து விசாரணையை மேற்கொண்டனர்.
தி.நகரில் மற்றொரு திருட்டு
இலங்கையை சேர்ந்த கிருபானந்தன்(55), மருத்துவ சிகிச்சைக்காக தமிழகம் வந்து,சென்னை சித்தாலப்பாக்கத்தில் உள்ள தனது நண்பர் வீட்டில் தங்கியுள்ளார். அவர், கடந்த 25-ஆம் காலை, தி.நகரில் உள்ள ஒரு ஜவுளிக்கடையில் புடவைகளை வாங்கிக் கொண்டு கீழ்த்தளத்தில் வந்து பார்த்தபோது, அவர் பையில் வைத்திருந்த பிரான்சு வங்கி அட்டை, ரூ.75,000 ரொக்கப் பணம் ஆகியவை காணமல் போயிருந்தன. இதுகுறித்து மாம்பலம் காவல் நிலைய குற்றப்பிரிவு போலீசாரிடம் அவர் புகார் அளித்தார். அந்த புகாரின் பேரில், போலீசார் வழக்குப்பதிவு செய்தனர்.
இந்த இரண்டு வழக்குகள் தொடர்பாகவும், மாம்பலம் குற்றப்பிரிவு போலீசார் சம்பவ இடத்திற்கு சென்று சிசிடிவி காட்சிகளை ஆய்வு செய்தபோது, ஷாலினி பிரியாவிடம் 4 சவரன் நகையை 3 பெண்கள் திருடியது தெரியவந்தது. அதே கும்பல், கிருபானந்தாவின் தோளில் மாட்டியிருந்த பர்சை லாவகமாக திருடிச் சென்றதும் தெரியவந்தது.
அந்த மூன்று பெண்களும் வடமாநிலத்தை சேர்ந்தவர்கள் போல இருப்பதால், அவர்களின் அடையாளங்களை வைத்து போலீசார் தீவிர விசாரணையில் இறங்கினர். அப்போது, புதுச்சேரி கிராண்ட் பஜார் காவல் நிலைய எல்லைக்கு உள்பட்ட பகுதியில் உள்ள ஒரு கடையில் திருட முயன்ற மத்தியப் பிரதேசத்தை சேர்ந்த 3 பெண்களை கைது செய்து வைத்திருப்பதாக, மாம்பலம் போலீசாருக்கு தகவல் கிடைத்தது. இதையடுத்து, மாம்பலம் போலீசார், புதுச்சேரி போலீசாரை தொடர்பு கொண்டபோது, கைதான 3 பெண்களின் புகைப்படங்களை அவர்கள் அனுப்பி வைத்தனர்.
அந்த புகைப்படங்களை பார்த்த மாம்பலம் போலீசார், சென்னையில் கைவரிசை காட்டிய பெண்கள்தான் அவர்கள் என்பதை உறுதி செய்து, புதுச்சேரி சென்று அவர்களை கைது செய்து, சென்னைக்கு அழைத்து வந்து விசாரித்தனர்.
விசாரணையில், அவர்கள், மத்தியப் பிரதேச மாநிலம், ரஞ்ச்கடா மாவட்டம், குல்கேடி கிராமத்தைச் சேர்ந்த குஷ்பூ(40), மீனாட்சி(35), லட்சுமி பாய்(40) என்பது தெரியவந்தது.
இவர்கள் மூவரும் ஹைதராபாத், பெங்களூரு, சென்னையில் குரோம்பேட்டை, தி.நகர், பாண்டி பஜார் ஆகிய இடங்களில் உள்ள நகைக்கடைகள் மற்றும் ஜவுளிக்கடைகளுக்குச் சென்று பொதுமக்கள் பைகளில் வைத்திருக்கும் தங்க நகைகள் மற்றும் பணத்தை திருடி பங்கு போட்டு கொள்வது தெரியவந்துள்ளது.
கைது செய்யப்பட்டுள்ள லஷ்மிபாய் மீது ஏற்கனவே, மத்தியப் பிரதேச மாநிலம், போடா காவல் நிலையத்தில் ஒரு கொலை முயற்சி வழக்கு உட்பட 5 குற்ற வழக்குகளும், மீனாட்சி மற்றும் குஷ்பூ மீது தலா 4 குற்ற வழக்குகளும் நிலுவையில் இருப்பதும் தெரியவந்தது. மூன்று பேரிடம் இருந்தும் 6.44 லட்ச ரூபாய் பணத்தை போலீசார் பறிமுதல் செய்தனர்.
இவர்களின் கிராமத்தை சேர்ந்த பலர், இந்தியாவின் பல்வேறு நகரங்களுக்கு சென்று கைவரிசை காட்டிவிட்டு சொந்த ஊரில் வீடு, நிலம் ஆகியவற்றை வாங்கி சொகுசாக வாழ்ந்து வருவதும் விசாரணையில் தெரியவந்தது.
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இவர்கள் ஒரு வாரத்திற்கு முன்புதான் சென்னை புறப்பட்டு வந்துள்ளதும், இவர்களை போன்று வேறு யாராவது சென்னையில் முகாமிட்டு இத்தகைய திருட்டு சம்பவங்களில் ஈடுபட்டு வருகிறார்களா என்ற கோணத்திலும் மாம்பலம் போலீசார் தீவிர விசாரணையில் இறங்கி உள்ளனர்.
கைது செய்யப்பட்ட 3 பெண்களும் நீதிமன்றத்தில் ஆஜர் செய்யப்பட்டு, நீதிமன்ற உத்தரவுப்படி சிறையில் அடைக்கப்பட்டனர்.