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சேலம் மாநகரில் நிலத்தடி நீர் திருடப்படுவதை தடுக்க வேண்டும் - சமூக ஆர்வலர்கள் வலியுறுத்தல்

சேலம் மாநகரப் பகுதிகளில் 1,000 முதல் 1,500 அடிக்கும் அதிகமாகத் துளையிட்டால் தான் நிலத்தடி நீர் கிடைப்பதாக சமூக ஆர்வலர்கள் வேதனை தெரிவித்துள்ளனர்.

சேலம் ஆட்சியர் அலுவலகத்தில் கோரிக்கை மனுவை அளித்த சமூக ஆர்வலர்கள்
சேலம் ஆட்சியர் அலுவலகத்தில் கோரிக்கை மனுவை அளித்த சமூக ஆர்வலர்கள் (ETV Bharat Tamil Nadu)
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By ETV Bharat Tamil Nadu Team

Published : August 13, 2026 at 4:26 PM IST

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சேலம்: சேலம் மாநகரில் நிலத்தடி நீர் திருடப்படுவதை தடுக்க வேண்டும் என்று தமிழ்நாடு அரசை சமூக ஆர்வலர்கள் வலியுறுத்தியுள்ளனர்.

சேலத்தில் கனிமவளத் திருட்டை தடுத்ததைபோல் நிலத்தடி தண்ணீரை திருடி விற்பனைச் செய்யும் தனிநபர்கள் மீது தமிழ்நாடு அரசு நடவடிக்கை எடுத்து சேலம் மாநகரில் நீர் ஆதாரத்தைப் பாதுகாக்க வேண்டும் என்று சமூக ஆர்வலர்கள் கோரிக்கை விடுத்துள்ளனர்.

இது தொடர்பாக, இன்று (ஆக.13) சமூக ஆர்வலர் அண்ணாமலை தலைமையில் சேலம் மாவட்ட ஆட்சியர் அலுவலகத்தில் கோரிக்கை மனுவை வழங்கினர்.

பின்னர் செய்தியாளர்களுக்கு பேட்டியளித்த சமூக ஆர்வலர் அண்ணாமலை, "ஆண்டுதோறும் சேலம் மாவட்டத்தில் சராசரியாக 1,000 மில்லி மீட்டர் மழைப் பதிவாகும். நடப்பாண்டில் ஜனவரி முதல் ஜூலை வரை சராசரியாக 353 மில்லி மீட்டர் மழைப் பெய்திருக்க வேண்டும். ஆனால் 254 மில்லி மீட்டர் அளவிலே மழைப் பெய்துள்ளது. வழக்கத்தைவிட 98 மில்லி மீட்டர் அளவிற்கு குறைவாக மழைப் பெய்துள்ளது.

சமூக ஆர்வலர் அண்ணாமலை பேட்டி
சமூக ஆர்வலர் அண்ணாமலை பேட்டி (ETV Bharat Tamil Nadu)

அக்டோபர் முதல் டிசம்பர் வரை பெய்யவுள்ள வடகிழக்கு பருவமழையாவது கை கொடுக்குமா? என்பது சந்தேகத்தை ஏற்படுத்தி உள்ளது. தற்போது ஆங்காங்கே சற்று மழை பெய்தாலும், அது எந்த பலனையும் அளிக்காது. குறிப்பாக மாநகரத்தில் பெய்யும் மழைநீர் பெரும்பாலும் சாக்கடை கால்வாயில் சென்று திருமணிமுத்தாற்றில் கலப்பதால் நிலத்தடி நீர் மட்டம் உயர்வுக்கு எந்த வழியும் இல்லை.

இந்த நிலையில், சேலம் மாநகரைச் சுற்றியுள்ள டால்மியா போர்டு, மஞ்சுளாம்பள்ளம், வெள்ளக்கல்பட்டி, மாமாங்கம், காக்காங்காடு, எருமாப்பாளையம், சீலநாயக்கன்பட்டி, ஓமலூர் உள்ளிட்ட பல பகுதிகளில் பெரிய அளவிலான மின் மோட்டார்களை பொருத்தி அதிக அளவில் நிலத்தடி நீர் உறிஞ்சப்பட்டு வருகிறது. நாள்தோறும் பல லட்சம் லிட்டர் தண்ணீரை உறிஞ்சுவதால் சேலத்தில் நிலத்தடி நீர்மட்டம் அதல பாதாளத்திற்கு சென்றுக் கொண்டுள்ளது.

அதிலும் சிலர் வணிக நோக்கத்தோடு பாட்டிலில் தண்ணீரை அடைத்து விற்பனைச் செய்யும் தொழிலில் ஈடுபட்டு வருகின்றனர். மேலும் சிலர் நிலத்தடி நீரை உறிஞ்சி உணவு விடுதிகள், தங்கும் விடுதிகளுக்கு லாரிகள் மூலம் தண்ணீரை விற்பனை செய்து வருகின்றனர். தண்ணீர் திருட்டில் ஈடுபடும் நபர்களை கண்டறிந்து அதனை உடனடியாக தடுக்க வேண்டும்.

பருவநிலை மாற்றம், குறிப்பாக எல் நினோ பாதிப்பு தமிழ்நாட்டை அதிகம் பாதிக்கக்கூடும் என்ற அச்சம் ஏற்பட்டுள்ளது. இதிலிருந்து ஓரளவு பாதுகாத்துக் கொள்ள சேலத்தில் நிலத்தடி நீர் திருட்டைத் தடுத்து நிறுத்த வேண்டும். கடந்த சில மாதங்களாக சேலம் மாநகரப் பகுதிகளில் 1,000 முதல் 1,500 அடிக்கும் அதிகமாகத் துளையிட்டால் தான் நிலத்தடி நீர் கிடைக்கிறது.

இதனால் எதிர்வரும் காலங்களில் பெரும் வறட்சியை மக்கள் சந்திக்க நேரிடும் என்ற அச்சம் ஏற்பட்டுள்ளது. தொடர்ந்து தண்ணீர் திருட்டு நடைபெற்றால், சேலம் நகர் மக்களுக்கு நிலத்தடி நீர் கானல் நீராகவே போய்விடும். சுற்றுவட்டாரப் பகுதிகளில் விவசாயம் அடியோடு அழிந்துவிடும் என்ற கவலை ஏற்பட்டுள்ளது. நீர் ஆதாரம் அரசுக்கு சொந்தமானது. கனிமத் திருட்டிற்கு தமிழ்நாடு அரசு நடவடிக்கை எடுப்பதுபோல், நிலத்தடி நீர் திருட்டையும் தடுக்க கவனம் செலுத்தாமல் இருப்பது ஏன்?

நிலத்தடி நீரை திருடும் நபர்கள் மீது சட்ட ரீதியான நடவடிக்கையை அரசு மேற்கொண்டு மக்களையும், விவசாயத்தையும் பாதுகாக்க வேண்டும்" என்று வலியுறுத்தினார்.

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சமூக ஆர்வலர்கள் வலியுறுத்தல்
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