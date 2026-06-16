நாடகக் கலையை கல்லூரிகளில் கட்டாயப் பாடமாக்க வேண்டும் - 'யுவ புரஸ்கார்' விருது பெறும் வாகை சந்திரசேகர் பிரத்யேக பேட்டி
யுவ புரஸ்கார் விருது காலம் கடந்து கிடைத்தாலும் நாடகக் கலைக்கான அங்கீகாரமாக இந்த விருதை பார்க்கிறேன் என்று நடிகர் வாகை சந்திரசேகர் கூறியுள்ளார்.
Published : June 16, 2026 at 7:50 PM IST
-BY ஐயப்பமூர்த்தி
நாடகக் கலையை கல்லூரிகளில் கட்டாயப் பாடமாக்க வேண்டும் என்று 'யுவ புரஸ்கார்' விருது பெறும் நடிகர் வாகை சந்திரசேகர் தெரிவித்துள்ளார்.
மத்திய அரசின் கலாசார அமைச்சகத்தின் கீழ் இயங்கும் சங்கீத நாடக அகாடமி, இந்தியாவின் இசை, நடனம், நாடகம், நாட்டுப்புறக் கலை ஆகியவற்றில் பங்காற்றிய கலைஞர்களை கௌரவிக்கும் வகையில் யுவ புரஸ்கார் விருதினை வழங்கி வருகிறது. தேசிய அளவில் மிக உயரிய இந்த விருதுகள் இசை, நடனம், நாடகம், பாரம்பரிய நாட்டுப்புறக் கலைகள், பொம்மலாட்டம் ஆகிய 5 பிரிவுகளின் கீழ் ஆண்டுதோறும் வழங்கப்பட்டு வருகிறது.
இந்நிலையில், தமிழ் திரையுலகின் புகழ்பெற்ற குணச்சித்திர நடிகரும், அரசியல்வாதியுமான வாகை சந்திரசேகருக்கு யுவபுரஸ்கார் விருதை மத்திய அரசு அறிவித்துள்ளது. தனது இயல்பான நடிப்பால் அறியப்படும் இவர் 2002இல் வெளியான 'நண்பா நண்பா' திரைப்படத்திற்காக சிறந்த துணை நடிகருக்கான தேசிய விருதை பெற்றுள்ளார்.
தீவிர அரசியலிலும் ஈடுபட்டு 2016 சட்டமன்ற தேர்தலில் வேளச்சேரி தொகுதியில் திமுக சார்பில் வெற்றி பெற்று, சட்டமன்ற உறுப்பினராகவும் பணியாற்றினார். இதுவரை 300-க்கும் மேற்பட்ட திரைப்படங்களில் நடித்துள்ள வாகை சந்திரசேகருக்கு யுவபுரஸ்கார் விருது அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது.
விருது பெறும் மகிழ்ச்சியில் இருக்கும் வாகை சந்திரசேகர், நமது ஈடிவி பாரத் ஊடகத்திற்கு தொலைபேசி வாயிலாக பேட்டி அளித்தார். அப்போது அவர் கூறுகையில், "நான் சினிமாவில் நடிப்பதற்கு முன் 5 ஆண்டுகள் பல்வேறு ஊர்களுக்குச் சென்று நாடகங்களில் நடித்தேன். அதற்காக இப்போது எனக்கு விருது அறிவித்துள்ளார்கள். நாடகத்தில் நடிக்கும்போது எனக்கு எந்தவித முகவரியும் அடையாளமும் கிடையாது. நாடகத்தில் நடித்ததன் பயனாகவே சினிமா நடிகர் என்கிற அடையாளம் எனக்கு கிடைத்துள்ளது.
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நம்முடன் எத்தனை உறவுகள் இருந்தாலும் தாய் என்பவள் முக்கியமானவள். அதுபோலவே நாடகக் கலையும் முக்கியமானது. நாடகக் கலையை இன்றைய சூழலுக்கு ஏற்றவாறு கொண்டுவர வேண்டியது அரசின் கடமை" என்றார்.
தொடர்ந்து நமது செய்தியாளர் கேட்ட பல்வேறு கேள்விக்கு வாகை சந்திரசேகர் பதிலளித்தார்.
கேள்வி: ஒரு நாடகக் கலைஞராக உங்களுக்கு மிகவும் பிடித்த நாடகம் எது? அதேவேளையில் நீங்கள் நடித்த நாடகங்களில் உங்களுக்கு மிகவும் பிடித்த நாடகம் எது?
வாகை சந்திரசேகர்: எனக்குத் தூய தமிழ் பேசும் 'வீீரபாண்டிய கட்டபொம்மன்', 'ராஜா தேசிங்கு' போன்ற நாடகங்கள் மிகவும் பிடிக்கும். நான் நடித்த நாடகங்களில், கலைஞர் கருணாநிதி கைவண்ணத்தில் உருவான 'தூக்கு மேடை' நாடகம் எனக்கு மிகவும் பிடிக்கும். பின்னாளில் அதுவே திரைப்படமானது. அதிலும் நான் கதாநாயகனாக நடித்தேன்.
யுவபுரஸ்கார் விருது, காலம் கடந்து உங்களுக்கு கிடைப்பதாக தெரிகிறது. இதை எப்படி பார்க்கிறீர்கள்?
வாகை சந்திரசேகர்: இது காலத்தின் கட்டாயம். இருப்பினும் இன்றும் நான் நாடகங்களிலும் திரைப்படங்களிலும் நடித்துக் கொண்டுதான் இருக்கிறேன். காலம் கடந்து கிடைத்தாலும் நாடகக் கலைக்கான அங்கீகாரமாக நான் இந்த விருதை பார்க்கிறேன்.
நாடகக் கலையை ஊக்குவிப்பதற்கு மத்திய, மாநில அரசுகள் என்ன செய்ய வேண்டும் என கருதுகிறீர்கள்?
வாகை சந்திரசேகர்: நாடகக் கலையை, கல்லூரி மற்றும் பல்கலைக்கழகங்களில் கட்டாயப் பாடமாக்க வேண்டும். திமுக தலைவர் மு.க.ஸ்டாலின் கடந்த முறை தமிழக முதல்வராக இருந்தபோது இயல், இசை, நாடக மன்றத் தலைவராக என்னை நியமித்தார். அந்த காலகட்டத்தில் புதிதாக நாடகம் எழுதும் நபர்களை ஊக்குவிக்கும் விதத்தில் பல்வேறு விதமான நலத்திட்ட உதவிகளை செய்தோம்.
புராண கால நாடகங்களான 'அரிச்சந்திரா', 'வள்ளி திருமணம்' போன்ற நாடகங்களில் இளைஞர்களை கவரும் வண்ணம் பல்வேறு விதமான உத்திகளை செய்ய வேண்டும். இன்று ஆளே இல்லாமல், குரலே இல்லாமல் ஏஐ மூலமாக என்னென்னவோ செய்து கொண்டிருக்கிறார்கள்.
கடந்த காலங்களில் மேடையில் ஐந்து நிமிடம் பேச வேண்டும் என்றால் பத்து புத்தகம் படிக்க வேண்டும். ஆனால், இப்பொழுது மேடையில் என்ன பேச வேண்டும் என்பதை ஏ.ஐ. தொழில்நுட்பத்திடம் கேட்டால், அது ஒரு நிமிடத்தில் நாம் பேச வேண்டியவற்றை நமக்கு கொடுத்து விடும். இதில் நல்லதும் இருக்கிறது; இருப்பினும் மனிதன் சோம்பேறி ஆவதற்கு இதுவும் ஒரு காரணமாகிறது.
யுவபுரஸ்கார் விருது கிடைத்தது தொடர்பாக திமுக தலைவர் மு.க.ஸ்டாலின் உங்களிடம் என்ன கூறினார்?
வாகை சந்திரசேகர்: திமுக தலைவர் மு.க.ஸ்டாலின் நேற்றிரவே செய்திகளில் அறிவிப்பு வெளியானதை பார்த்து விட்டார். இன்று காலை நான் நடைப்பயிற்சி மேற்கொண்டிருந்தபோது தொலைபேசியில் என்னை தொடர்பு கொண்டு வாழ்த்துக்கள் வாகை என்றார். அவரிடம் நேரில் உங்களை சந்தித்து வாழ்த்துக்களை பெற்றுக் கொள்கிறேன் என தெரிவித்தேன்.
2003-இல் எனக்கு தேசிய விருது கிடைத்தது. அப்போது, மறைந்த முன்னாள் முதல்வர் கருணாநிதி முதல் ஆளாக என்னை தொலைபேசியில் அழைத்து வாழ்த்து தெரிவித்தார். அதேபோன்று, இப்போது மு.க.ஸ்டாலின் வாழ்த்து தெரிவிப்பதை ஒற்றுமை கலந்த மகிழ்ச்சியான தருணமாக பார்க்கிறேன்.