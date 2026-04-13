இளைய தலைமுறையினர் பாரம்பரிய கட்சிகளில் சேருவது குறைந்து விட்டது - கார்த்தி சிதம்பரம் எம்பி
Published : April 13, 2026 at 5:17 PM IST
மதுரையில், சிவகங்கை நாடாளுமன்ற உறுப்பினர் கார்த்தி சிதம்பரம், 2026 தமிழக சட்டமன்றத் தேர்தலை முன்னிட்டு செய்தியாளர்களை சந்தித்தார். அப்போது, காங்கிரஸ் கட்சியின் தேர்தல் அறிக்கை, பொருளாதாரக் கொள்கைகள், நிர்வாக சீர்திருத்தங்கள் மற்றும் தற்போதைய அரசியல் நிலைமை குறித்து அவர் விரிவாக பேட்டி அளித்தார்.
அப்போது அவர், "மாநிலத்தில் நிலவும் பொருளாதார பிரச்சனைகள், வேலையின்மை, பொதுமக்கள் பாதுகாப்பு பிரச்சினைகள், புதிய அரசியல் கட்சிகளின் வரவு ஆகியவை இந்த தேர்தலில் வெற்றியை தீர்மானிக்கும் முக்கிய அம்சங்களாக இருக்கும்.
பெண்களுக்கு வழங்கப்படும் உதவித்தொகை போன்ற திட்டங்களை இலவசம் என்று கருதாமல் அடிப்படை வருமானம் என்ற பொருளாதார அணுகுமுறையாக பார்க்க வேண்டும். மக்களின் கைகளில் நேரடியாக பணப்புழக்கம் ஏற்படுத்தும் இந்த முறையால் கிராமப்புறங்களில் பொருளாதாரம் மேப்பட்டுள்ளது. வழங்கப்படும் தொகை இரு மடங்கு அளவுக்கு உள்ளூர் பொருளாதாரத்தில் தாக்கத்தை ஏற்படுத்தும்.
அரசுத் துறைகளில் உள்ள காலிப் பணியிடங்கள் வெளிப்படையாக அறிவிக்கப்பட்டு ஓராண்டுக்குள் நிரப்பப்பட வேண்டும். வேலைவாய்ப்பு அலுவலகத்தில் பதிவு செய்தவர்களுக்கு முன்னுரிமை வழங்க வேண்டும். மாவட்டவாரியாக போட்டித் தேர்வுகளுக்கான பயிற்சி மையங்கள் அமைத்து, மாணவர்கள் தங்கள் மாவட்டத்திலேயே தரமான பயிற்சி பெறும் சூழல் உருவாக்கப்பட வேண்டும்.
தெரு நாய்கள் தொல்லையைக் கட்டுப்படுத்த தனியாக நிதி ஒதுக்கி, தடுப்பூசி மற்றும் இனப்பெருக்க கட்டுப்பாட்டு போன்ற நடவடிக்கைகளை முறையாக செயல்படுத்த வேண்டும்.
மாநிலத்தில் சட்டம் - ஒழுங்கை மேம்படுத்த மாநிலத்தில் 40,000 காவலர்களை கூடுதலாக சேர்க்க வேண்டும். பெண்கள் பாதுகாப்பை உறுதி செய்ய கண்காணிப்பு அதிகரிக்கப்பட வேண்டும்.
இந்த சட்டமன்ற தேர்தலில், நாம் தமிழர் கட்சி, தமிழக வெற்றி கழகம் ஆகியவை வாக்கு விகிதத்தில் மாற்றத்தை ஏற்படுத்தும். நாம் தமிழர் கட்சிக்கு ஒரு நிலையான ஆதரவு இருக்கிறது என்றாலும், ஒவ்வொரு தேர்தலிலும் அவர்கள் வேட்பாளர்களை மாற்றுவது, தொகுதி மக்களுடன் நீண்டகால உறவு உருவாகாதது அவர்களின் பலவீனமாகும். தமிழக வெற்றி கழகம் வாக்குகளைப் பிரிக்கும். இருப்பினும், அந்த வாக்குகள் வெற்றி பெறும் அளவுக்கு மாறுமா என்பது சந்தேகமே. ஒவ்வொரு தொகுதியிலும் வேட்பாளரின் தனிப்பட்ட தாக்கமே முடிவை நிர்ணயிக்கும்.
ஆன்மிக சுற்றுலாவை ஊக்குவிக்க வேண்டும்
தமிழ்நாட்டில் கோயில்கள் மற்றும் கடற்கரை வளங்களை இணைத்து சுற்றுலா துறையை விரிவுபடுத்தினால் மாநிலத்திற்கு ரூ.50,000 கோடி வருமானம் கிடைக்கும்.
மெட்ரோ ரயில், இது பெரிய மாநகரங்களுக்கு மட்டுமே உகந்த திட்டம். ஆக்ரா, லக்னோ போன்ற சிறிய நகரங்களில் மெட்ரோ திட்டங்கள் பெரிய அளவில் வெற்றி பெறவில்லை. மதுரை, கோவை போன்ற நகரங்களுக்கு மெட்ரோவை விட மற்ற போக்குவரத்து அமைப்புகளே சிறந்தது. தமிழ்நாட்டில் பூரண மதுவிலக்கு நடைமுறையில் சாத்தியமற்றது. அது, கள்ளச்சந்தை மற்றும் சட்டவிரோத செயல்பாடுகளுக்கு வழிவகுக்கும்.
கடந்த 2004 முதல் தொடரும் திமுக- காங்கிரஸ் கூட்டணி நிலையானது - வலுவானது. வரும் தேர்தலிலும் ஆட்சி அமைக்கும் அளவிற்கு வெற்றி பெறுவோம் என்ற நம்பிக்கை உள்ளது. அதே சமயம், இளைய தலைமுறையினர், பாரம்பரிய அரசியல் கட்சிகளுக்கு வருவது குறைந்து விட்டது. 2000-க்கு பிறகு பிறந்த இளைஞர்கள், வழக்கமான அரசியல் அமைப்புகளுக்கு அப்பாற்பட்ட புதிய அணுகுமுறைகளை விரும்புகின்றனர். இதனால் பாரம்பரிய அரசியல் கட்சிகள் தங்களை மாற்றிக் கொள்ள வேண்டிய அவசியம் உருவாகியுள்ளது.
மொத்தத்தில் பொருளாதார மாற்றங்கள், வேலைவாய்ப்பு சீர்திருத்தங்கள், சமூக பாதுகாப்பு, நிர்வாக திறன் மற்றும் புதிய அரசியல் மாற்றங்களை ஒருங்கிணைக்கும் முழுமையான அணுகுமுறையுடன் காங்கிரஸ் கட்சி இந்தத் தேர்தலை எதிர்கொள்கிறது. இந்த அணுகுமுறையே தமிழ்நாட்டின் எதிர்கால வளர்ச்சியை நிர்ணயிக்கும்" என கார்த்தி சிதம்பரம் தெரிவித்தார்.
நிதின் நபினுக்கு தமிழ்நாடு குறித்த புரிதல் குறைவு
தொடர்ந்து, கார்த்தி சிதம்பரம் தனியார் செய்தி நிறுவனத்திற்கு பேட்டி அளித்தார். அவரிடம், மதுரை திருப்பரங்குன்றம் கோயில் விவகாரத்தில் தமிழக அரசு நடந்து கொண்ட விதம் குறித்து பாஜக தேசியத் தலைவர் நிதின் நபின் தெரிவித்த கருத்து குறித்து கேள்வி எழுப்பப்பட்டது. அதற்கு, "நிதின் நபினுக்கு தமிழ்நாடு குறித்த புரிதல் மிக குறைவாக உள்ளது. மற்ற மாநிலங்களை விட தமிழ்நாட்டில் அதிக இந்துக்கள் உள்ளனர். நாட்டிலேயே வேறெங்கும் இல்லாத அளவுக்கு ஒரு சதுர கிலோ மீட்டருக்கு ஒரு கோயில் உள்ளது. ஆனால், பாஜக கூறும் இந்துத்துவ கொள்கை தமிழ்நாட்டிற்கு ஒத்து வராது. நாம் அனைவரும் ஆன்மிகத்தை விரும்புகிறோம். ஆனால், நம் ஆன்மிக நம்பிக்கையை பாஜக புரிந்து கொள்ளவில்லை. எனவே, நிதின் நபின் தவறான தகவல்களை தருகிறார்" என்று கார்த்தி சிதம்பரம் பதில் அளித்தார்.