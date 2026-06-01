திருமண மேடைதான் திமுகவின் பிரச்சார மேடை- முதல்வர் விஜய் பேச்சுக்கு எழிலன் நாகநாதன் பதில்

திமுக மருத்துவர் அணி செயலாளர் எழிலன் நாகநாதன் (ETV Bharat Tamil Nadu)
Published : June 1, 2026 at 10:57 PM IST

சென்னை: திருமண மேடைதான் திமுகவின் பிரச்சார மேடை என்று முதல்வர் விஜய்யின் பேச்சுக்கு திமுக மருத்துவர் அணி செயலாளர் எழிலன் நாகநாதன் பதிலடி கொடுத்துள்ளார்.

திருச்சியில் இன்று நடைபெற்ற நன்றி அறிவிப்பு கூட்டத்தில் பேசிய முதல்வர் விஜய், திமுக மீது பல்வேறு குற்றச்சாட்டுகளை சுமத்தியதுடன், தேர்தல் தோல்விக்குப் பிறகு திருமண மேடைகளில் திமுகவினர் புலம்புவதாகவும் கூறினார்.

அவருடைய பேச்சுக்குப் பதிலடி தரும் வகையில, சென்னை அண்ணா அறிவாலயத்தில் திமுக மருத்துவரணி செயலாளர் எழிலன் நாகநாதன் செய்தியாளர்களை சந்தித்து பேசினார். அப்போது பேசிய அவர், "பிரதமரை சந்திக்கும் ஒவ்வொரு முதலமைச்சரும், சந்திப்புக்குப் பிறகு ஊடகங்களை சந்திப்பது வழக்கம். ஆனால், முதல்வர் விஜய், பிரதமரை சந்தித்து விட்டு வெளியே வந்த அவரிடம் செய்தியாளர்கள் கேள்வி எழுப்பியபோது அவசர அவசரமாக கார் ஏறி சென்று விட்டார்.

நெய் கரண்டி போல இஷ்டத்திற்கு சுற்ற முடியாது என்று அண்ணா சொல்வார். முதல்வராக இருந்துகொண்டு ஆட்சி அதிகாரத்தை பெற்றுக்கொண்டு அதே கதையை முதல்வர் மக்களுக்கு சொல்கிறார்.

திமுக தலைவரை பார்த்து - திருமண விழாவில் புலம்புகிறார் என்று சொல்கிறார் முதல்வர் விஜய். திருமண மேடைதான் திமுகவின் பிரச்சார மேடை. கொஞ்சம் வரலாறு படித்திருந்தால் தெரியும். ஸ்கிரிப்ட் பார்த்து படித்திருந்தால் எப்படி தெரியும்.

மாதந்தோறும் மின் கட்டணம் வரும் என்று சொன்னீர்கள். அதில் 200 யூனிட் கட்டணம் இல்லை என்று சொன்னீர்கள். ஆட்சியமைத்த பிறகு இந்நாள் வரைக்கும் புதுமையாக என்ன செய்தீர்கள்? கொடுப்பது போல் கொடுத்து அனைத்தையும் பறிப்பது தான் மாற்றமா? திமுக ஆட்சிகளின் சாதனைகளை தொடரும் என்று சொல்கிறீர்கள். நீங்கள் என்ன செய்தீர்கள்? புதுமைப் பெண் திட்டமும் திமுகவின் திட்டம் தான்.

ஆட்சி அமைத்த அடுத்த நாளே சட்டம் ஒழுங்கை சரி செய்வேன் என்று கூறினீர்கள். இந்த ஒரு மாதத்தில் எத்தனை பாலியல் குற்றங்கள், ஆணவப் படுகொலைகள் நடந்திருக்கின்றன?தற்போது பூமராங் போல மக்கள் கேள்வி கேட்கிறார்கள். ஆனால் நீங்கள் நேரம் கேட்கிறீர்கள்.

நீங்கள் விட்ட அம்பு உங்களை நோக்கி மீண்டும் வருகிறது. பாமர மக்கள், சாதாரண மக்கள் சட்டப்பேரவை நிகழ்வை பார்க்கிறார்கள் என்று சொல்கிறீர்கள். உண்மைதான். எதிர்க்கட்சித் தலைவர் சட்டப்பேரவையில் என்ன பேசுகிறார் என்பதை மக்கள் பார்க்கிறார்கள். சோபா மாடல் அரசு சந்தி சிரிக்கிறது.

100 யூனிட் இலவச மின்சாரத்தை ஜெயலலிதா கொண்டு வந்தார் என்று சொல்லும் நீங்கள், 2006-இல் விவசாயக் கடனை முன்னாள் முதல்வர் கருணாநிதி எப்படி ரத்து செய்தார் என்பதை கொஞ்சம் எடுத்துப் பாருங்கள்.

தமிழ்நாடு உள்ளிட்ட மூன்று மாநிலங்களில் ஆட்சி மாற்றம் ஏற்பட்டது. உங்களுடன் ஆட்சியமைத்த மேற்கு வங்க அரசு, மகளிர் உரிமைத்தொகையை உயர்த்தி வழங்கிவிட்டது. எங்களிடமிருந்து காங்கிரஸ் சுமையை உங்களிடம் கொடுத்து விட்டோம். நீங்கள் டெல்லி சென்றபோது, காங்கிரஸ் தலைவர்களை சந்திக்காமல் திரும்பியது ஏன்? ஒவ்வொரு மக்கள் சந்திப்பின்போதும் அந்தந்த மாவட்டத்திற்கான திட்டங்களை அறிவிப்பார்கள். அதுதான் வழக்கம். ஆனால் நீங்கள் பங்கேற்ற கூட்டம், ரசிகர் கூட்டம் போல நடந்திருக்கிறது.

கர்நாடக முதல்வராகப் பொறுப்பேற்க இருக்கும் டி.கே.சிவகுமார், மேகதாது அணை திட்டத்தை முன்னெடுக்கப் போவதாக வெளிப்படையாகப் பேசுகிறார். தமிழக முதல்வரான நீங்கள் அதற்கு எதிராக உறுதியான நிலைப்பாட்டை தொடக்கத்திலேயே எடுத்திருந்தால், கர்நாடகாவுக்கு ஒரு வலுவான அரசியல் செய்தி சென்றிருக்கும்.

திமுக கூட்டணியில் இருக்கும்போது எந்த விமர்சனமும் செய்யாதவர்கள், அடுத்த கட்சி கூட்டணிக்கு சென்றபின் விமர்சனம் செய்கின்றனர். குறிப்பிட்ட காலத்திற்குள் திட்டங்களை நிறைவேற்றுவேன் என்று முதல்வர் சொல்லலாம். ஆனால் முதல்வர் பேசும் விதம், இன்னும் எதிர்க்கட்சியில் இருப்பவர் போல இருக்கிறது" என்று தெரிவித்தார்.

