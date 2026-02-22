ETV Bharat / state

சிவகங்கையில் சாமி தரிசனம் செய்த துணை குடியரசுத் தலைவர் சி.பி.ராதாகிருஷ்ணன்

மத்திய - மாநில அரசுகள் இரண்டும் இணைந்து செயல்பட வேண்டுமென துணை குடியரசுத் தலைவர் கூறியுள்ளார்.

திருக்கோஷ்டியூர் கோயிலில் சி.பி ராதாகிருஷ்ணன்
திருக்கோஷ்டியூர் கோயிலில் சி.பி ராதாகிருஷ்ணன் (ETV Bharat Tamil Nadu)
author img

By ETV Bharat Tamil Nadu Team

Published : February 22, 2026 at 5:13 PM IST

1 Min Read
Choose ETV Bharat

சிவகங்கை: திருக்கோஷ்டியூர் ஸ்ரீ சௌமிய நாராயணப் பெருமாள் திருக்கோயிலில் துணை குடியரசுத் தலைவர் சி.பி. ராதாகிருஷ்ணன் இன்று சாமி தரிசனம் செய்தார்.

துணை குடியரசுத் தலைவர் சி.பி ராதாகிருஷ்ணன் மதுரை, சிவகங்கை மாவட்டங்களில் சுற்றுப்பயணம் மேற்கொண்டு வருகிறார். அதற்காக டெல்லியில் இருந்து தனி விமானம் மூலம் மதுரை விமான நிலையம் வந்தடைந்த அவருக்கு, தமிழக அரசு சார்பில் அமைச்சர் பெரிய கருப்பன், மதுரை மாவட்ட ஆட்சியர் உட்பட அதிகாரிகள் வரவேற்பு அளித்தனர்.

தொடர்ந்து, சிவகங்கை மாவட்டம் திருப்பத்தூர் வட்டத்திற்குட்பட்ட திருக்கோஷ்டியூர் ஸ்ரீ சௌமிய நாராயணப் பெருமாள் திருக்கோயிலில் இன்று இவர் சாமி தரிசனம் செய்தார். அதற்காக, மதுரை விமான நிலையத்திலிருந்து ஹெலிகாப்டர் மூலம் திருப்பத்தூர் வந்த அவர், அங்கிருந்து சாலை மார்க்கமாக திருக்கோஷ்டியூருக்குச் சென்றார். கோயிலில் சௌமிய நாராயணப் பெருமாளை தரிசித்த பின்னர், சிவகங்கை அரண்மனை வாசல் முன்புள்ள வேலுநாச்சியார் திருவுருவச் சிலைக்கு மாலை அணிவித்து மரியாதை செலுத்தினார்.

பின்னர் செய்தியாளர்களிடம் பேசிய அவர், இந்திய சுதந்திரப் போராட்டத்திற்காக முதன்முதலில் போராடியவர் வேலுநாச்சியார் என்பதை நினைத்து பெருமை கொள்வதாக தெரிவித்தார். அதனைத் தொடர்ந்து அமெரிக்க முன்னாள் அதிபர் டொனால்டு டிரம்ப் வரிவிதிப்பு குறித்த கேள்விக்கு பதிலளித்த அவர், “முன்னதாக 50 சதவீதம் இருந்த வரி தற்போது 18 சதவீதமாக குறைக்கப்பட்டுள்ளது. இதை தவறாக புரிந்து கொள்ள வேண்டாம்; இது இந்தியாவின் வளர்ச்சிக்கு உதவும்” என தெரிவித்தார்.

இதையும் படிங்க: நடிகையின் தந்தைக்கு சினிமா பாணியில் நேர்ந்த கொடூரம்; பங்களா காவலாளிகளிடம் போலீசார் தீவிர விசாரணை

மத்திய - மாநில அரசுகளுக்கு இடையே உள்ள இணக்கம் குறித்து எழுப்பப்பட்ட கேள்விக்கு, “நான் துணை குடியரசுத் தலைவர். அரசியல் விவகாரங்களில் கருத்து தெரிவிக்க மாட்டேன். இரு அரசுகளும் இணைந்து செயல்பட வேண்டும்” என்று பதிலளித்தார். அவரது வருகையை முன்னிட்டு மாவட்ட காவல்துறை பலத்த பாதுகாப்பு ஏற்பாடுகளை செய்திருந்தது. சி.பி ராதாகிருஷ்ணனுடன், பாஜக மாநில தலைவர் நயினார் நாகேந்திரன், மாவட்ட தலைவர் பாண்டிதுரை ஆகியோர் சாமி தரிசனம் செய்தனர்.

பிப்ரவரி 6ஆம் தேதியன்று திருக்கோஷ்டியூர் ஸ்ரீ சௌமிய நாராயணப் பெருமாள் திருக்கோயிலில் தங்க கோபுர கும்பாபிஷேகம் நடைபெற்றது. இந்த விழாவில் கலந்துகொள்ள துணை குடியரசு தலைவர் சி.பி ராதாகிருஷ்ணனுக்கு அழைப்பிதழ் வழங்கப்பட்டிருந்தது. அந்த அழைப்பிதழை ஏற்று, இன்று அவர் கோயிலுக்குச் சென்று சாமி தரிசனம் செய்தார்.

TAGGED:

VICE PRESIDENT SIVAGANGAI
சிபி ராதாகிருஷ்ணன்
C P RADHAKRISHNAN
THIRUKOSHTIYUR TEMPLE
C P RADHAKRISHNAN TEMPLE DHARSHAN

Quick Links / Policies

எடிட்டர்ஸ் சாய்ஸ்

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.