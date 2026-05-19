ETV Bharat / state

நீட் வேண்டாம் என்பதே தவெகவின் நிலைப்பாடு; அமைச்சர் அருண்ராஜ் திட்டவட்டம்

ஆன்லைன் மருந்து விற்பனையை எதிர்த்து, மருந்துக் கடைகள் புதன்கிழமை கடையடைப்பில் ஈடுபட்டாலும் தமிழ்நாட்டில் 5,000 மருந்துக் கடைகள் திறந்திருக்கும் என்று அமைச்சர் அருண் ராஜ் தெரிவித்தார்.

சுகாதாரத் துறை அமைச்சர் அருண்ராஜ் பேட்டி
சுகாதாரத் துறை அமைச்சர் அருண்ராஜ் பேட்டி (ETV Bharat Tamil Nadu)
author img

By ETV Bharat Tamil Nadu Team

Published : May 19, 2026 at 9:53 PM IST

1 Min Read
Choose ETV Bharat

சென்னை: நீட் நுழைவுத் தேர்வு வேண்டாம் என்பதே தமிழக வெற்றிக் கழகத்தின் நிலைப்பாடு; இதுதொடர்பாக நிச்சயம் மத்திய அரசை வலியுறுத்துவோம் என்று தமிழக சுகாதாரத் துறை அமைச்சர் அருணராஜ் தெரிவித்துள்ளார்.

சென்னை தலைமைச் செயலகத்தில் மருத்துவம் மற்றும் மக்கள் நல்வாழ்வுத்துறை அமைச்சர் அருண்ராஜ் இன்று செய்தியாளர்களை சந்தித்தார் அப்போது பேசிய அவர், ஆன்லைன் மூலம் மருந்து விற்பனை செய்யப்படுவதை எதிர்த்து, மத்திய அரசை கண்டித்து தமிழக முழுவதும் மருந்தகங்கள் நாளை கடை அடைப்பு போராட்டம் அறிவித்துள்ளனர்.

ஆனால், பொதுமக்களுக்கு எந்தவித பாதிப்பும் ஏற்படக்கூடாது என்பதற்காக முன்னெச்சரிக்கை நடவடிக்கைகளை மேற்கொள்ள வேண்டும் என முதலமைச்சர் விஜய் அறிவுறுத்தியுள்ளார். அதன் அடிப்படையில் சுகாதாரத் துறை சார்பில் அனைத்து முன்னெச்சரிக்கை நடவடிக்கைகளும் மேற்கொள்ளப்பட்டுள்ளன.

அரசு மருத்துவக் கல்லூரி மருத்துவமனைகளில் உள்ள மருந்தகங்கள், மாவட்ட மருத்துவமனைகளில் உள்ள மருந்தகங்கள், தனியார் மருத்துவமனைகளில் உள்ள மருந்தகங்கள் என தமிழகம் முழுவதும் 5,000 மருந்தகங்கள் நாளை(புதன்கிழமை) திறந்திருக்கும்.

இதையும் படிங்க.. பொதுக்குழுவை உடனடியாக கூட்ட வேண்டும் - எடப்பாடி பழனிசாமிக்கு சி.வி.சண்முகம் தரப்பு மீண்டும் வலியுறுத்தல்

ஒவ்வொரு மாவட்டத்திற்கும் இரண்டு மருத்துவ ஆய்வாளர்கள் நியமிக்கப்பட்டுள்ளார்கள். அவர்கள் தொடர்ந்து கண்காணிப்பில் ஈடுபடுவார்கள், பொதுமக்களுக்கு தேவையான அவசர மருந்துகள் கிடைக்கக்கூடிய வகையில் ஏற்பாடுகள் செய்யப்பட்டுள்ளன.

தமிழகம் முழுவதும் 50 ஆயிரத்திற்கும் மேற்பட்ட மருந்துக் கடைகள் உள்ளன. நாளை 5,000 மருந்தகங்கள் திறந்திருக்கும். அது தவிர மக்களுக்கு தேவையான அவசர சிகிச்சை கிடைப்பதற்காக சுகாதாரத் துறை சார்பில் உரிய நடவடிக்கை எடுக்கப்படும்.

ஆன்லைனில் போலி மருத்துவ சீட்டுகள் மூலமாக மருந்துகளை பெற்று வருவதாக குற்றச்சாட்டுகள் எழுந்துள்ளது. இது தொடர்பான தெளிவான வழிமுறைகளை கொண்டு வர வேண்டியது அவசியம்.

ஆன்லைனில் மருந்துகள் விற்பனை செய்வது என்பது தமிழ்நாடு அரசின் கட்டுப்பாட்டில் வராது. ஆனால், அவற்றை நெறிமுறைப்படுத்துவது தொடர்பாக மத்திய அரசிடம் தொடர்ந்து கோரிக்கை விடுப்போம்.

நீட் தேர்வு கிராமப்புற மாணவர்களுக்கு எதிரானது. ஒரே நாடு, ஒரே தேர்தல், ஒரே நாடு, ஒரே தேர்வு என்பது மாநில உரிமைக்கும் நலனுக்கும் எதிரானது. நீட் நுழைவுத்தே்ரவு வேண்டாம் என்பதே தமிழக வெற்றிக் கழகத்தின் நிலைப்பாடு. இதுதொடர்பாக நிச்சயம் மத்திய அரசை வலியுறுத்துவோம்.

இதையும் படிங்க.. தமிழ்நாட்டிற்கு தடையின்றி உரம் வழங்கிட வேண்டும் - பிரதமர் மோடிக்கு முதல்வர் விஜய் கடிதம்

போதைப்பொருள் தடுப்பு தொடர்பாக முதலமைச்சர் தனிப்பிரிவை உருவாக்கியுள்ளார். ஆன்லைன் மூலமாக போதைப்பொருள் கிடைப்பதை தடுக்கும் வகையில் தகுந்த நடவடிக்கைகள் எடுக்கப்படும். நாளை முதல் அரசு மருத்துவமனைகளில் ஆய்வு மேற்கொள்ள திட்டமிட்டுள்ளோம்" என்றார்.

TAGGED:

NEET EXAM
ONLINE DRUG SALE
MINISTER ARUNRAJ
NO NEET IS TVK STANCE

Quick Links / Policies

எடிட்டர்ஸ் சாய்ஸ்

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.